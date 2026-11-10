Vì sao 11/11 là 'ngày vàng' mua sắm?

Từ một ngày lễ vui của giới trẻ Trung Quốc, 11/11 đã được các sàn thương mại điện tử biến thành sự kiện săn sale quy mô lớn với hàng loạt chương trình giảm giá, ưu đãi và khuyến mại hấp dẫn.

Nguồn gốc ngày 11/11

Ngày 11/11, còn gọi là Singles’ Day hay Double 11, có nguồn gốc từ Trung Quốc vào đầu những năm 1990. Theo nhiều tài liệu, ngày lễ này bắt đầu từ năm 1993 tại Đại học Nam Kinh, khi một nhóm sinh viên nghĩ ra hoạt động kỷ niệm dành cho những người chưa lập gia đình.

Sở dĩ ngày 11/11 được lựa chọn bởi cách viết ngày tháng gồm bốn chữ số 1 đứng cạnh nhau (11/11). Những con số này được liên tưởng đến hình ảnh những người độc thân, mỗi người là một cá thể riêng lẻ.

Ban đầu, Ngày Độc thân chủ yếu được giới sinh viên và người trẻ hưởng ứng thông qua các buổi gặp gỡ, tiệc giao lưu, vui chơi hoặc tự thưởng quà cho bản thân. Đây cũng được xem là dịp để những người chưa có đôi có cặp thể hiện sự tự tin, tận hưởng cuộc sống độc lập thay vì coi tình trạng độc thân là điều đáng buồn.

Theo thời gian, ngày lễ này lan rộng ra ngoài phạm vi trường học và bắt đầu lan sang lĩnh vực kinh tế.

Vì sao 11/11 trở thành ngày siêu giảm giá?

Bước ngoặt lớn nhất của ngày 11/11 diễn ra vào năm 2009, khi tập đoàn thương mại điện tử Alibaba quyết định tận dụng Ngày Độc thân để tổ chức một chiến dịch mua sắm trực tuyến.

Ngày 11/11, các doanh nghiệp đua nhau khuyến mại khách hàng. (Ảnh: Shutterstock)

Từ những ngày đầu khởi nghiệp, tỷ phú Jack Ma - nhà sáng lập Alibaba - đã hướng cho đội ngũ nhân viên chọn một ngày cố định để “siêu giảm giá”, kích cầu mua sắm, tương tự ngày Black Friday của Mỹ và đó là ngày 11/11.

Vào ngày 11/11, Alibaba tung ra hàng loạt các sự kiện giảm giá thu hút lượng khách hàng đông đảo tham gia mua sắm trực tuyến trên các trang thương mại điện tử Taobao, Tmall. Alibaba đã biến ngày 11/11 hàng năm trở thành “Ngày hội mua sắm”.

Trong lần tổ chức đầu tiên vào năm 2009, chương trình có sự tham gia của 27 thương hiệu. Các nhà bán hàng tung ra nhiều ưu đãi về giá, miễn phí vận chuyển nhằm thu hút người tiêu dùng mua sắm trực tuyến.

Từ thành công ban đầu, Alibaba tiếp tục mở rộng quy mô chương trình trong những năm tiếp theo. Các nền tảng thương mại điện tử khác như JD.com cũng tham gia, biến 11/11 thành cuộc cạnh tranh khuyến mại giữa các doanh nghiệp.

Năm 2023, tổng giá trị giao dịch trong ngày 11/11 đạt khoảng 84,5 tỷ USD, gấp hơn 5 lần doanh số Black Friday - Cyber Monday cộng lại.

Lễ hội mua sắm 11/11 năm 2021, Alibaba thu về 84,54 tỷ USD. Trong dịp lễ hội mua sắm ngày độc thân 2020, Alibaba ghi nhận 56 tỷ USD doanh số bán hàng trong 10 ngày đầu tháng 11.

Theo Straits Times, sau 3 thập kỷ, Ngày Độc thân phát triển thành hiện tượng kinh tế trị giá 195 tỷ USD mỗi năm, cao hơn tổng doanh số của Black Friday và Amazon Prime Day - số liệu thống kê từ dữ liệu thương mại điện tử công bố tại Trung Quốc năm 2024.

Các tập đoàn thương mại điện tử như Alibaba, JD.com và nhiều thương hiệu lớn biến 11/11 thành cuộc đua khuyến mãi toàn cầu. Xiaomi tung điện thoại giới hạn, Nike ra mắt mẫu giày mới, còn Jetstar Asia từng bán 111.111 vé máy bay giá rẻ dành riêng cho khách đi một mình.

Không chỉ giới hạn tại Trung Quốc, xu hướng này dần lan sang nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam. Các sàn thương mại điện tử, thương hiệu bán lẻ và cửa hàng trực tuyến đều tận dụng ngày 11/11 để triển khai chiến dịch kích cầu tiêu dùng.