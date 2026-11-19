Tác giả: Joshua Robinson, Jonathan Clegg/NXB Lao động

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Vì Ronaldo, MU từng phải 'chiều' Sporting thế nào

Việc Carlos Queiroz sang Real Madrid săn đón Cristiano Ronaldo, cộng thêm màn thể hiện trong hiệp một trận giao hữu tại Lisbon, khiến Alex Ferguson thay đổi kế hoạch.

Trong năm 2002, nhờ những đầu mối quen biết của Queiroz, United đã thiết lập được một “mối quan hệ chiến lược” với Sporting Lisbon.

Sự hợp tác này cho phép hai câu lạc bộ chia sẻ với nhau những bí quyết huấn luyện, nhiều bài vở luyện tập và cả các phương thức vận hành đội bóng. Không có gì mờ ám ở đây cả, chẳng có âm mưu nham hiểm nào hết. Không ai để lộ kế hoạch săn trộm một cầu thủ giỏi nhất từng xuất hiện trong hàng ngũ đội trẻ của Sporting.

Sir Alex Ferguson muốn chiêu mộ Ronaldo bằng mọi giá. Ảnh: News Group Newspapers Ltd.

United và Sporting chỉ đơn giản là hai câu lạc bộ ưu tú ở hai giải đấu khác nhau, với một bề dày lịch sử khá tương đồng, thế nên họ cùng hợp tác để chia sẻ các ý tưởng với nhau - ít nhất đó là cách mà Queiroz thể hiện khi dàn xếp vụ cộng tác này. Không có ai nhắc tới tên của Ronaldo.

Kết quả của việc hợp tác là Sporting đã nhờ United làm một chuyện. Cuối mùa hè năm 2003, câu lạc bộ Bồ Đào Nha dự định khánh thành một sân vận động mới tại Lisbon, và họ mời United tới đá một trận giao hữu để khai trương sân bóng này. Đối với United thì vụ này không được thuận tiện cho lắm.

Vào dịp đó, đội bóng này đang trên đường trở về Anh sau một chuyến du đấu trước mùa giải ở Mỹ, toàn bộ đội hình đều đã mệt nhoài. Và tất nhiên Bồ Đào Nha không nằm trên đường bay từ Philadelphia về Manchester.

Thế nhưng, vì muốn chiều lòng Sporting nên United vẫn đồng ý. Vậy là tháng 8 năm đó, họ đã đổ bộ xuống Lisbon trong tình trạng cháy nắng và uể oải do phải di chuyển giữa nhiều múi giờ khác nhau.

Sang Real Madrid, Queiroz muốn cướp Ronaldo bằng mọi giá. Ảnh: Reuters.

Có một người không đi cùng trên chuyến bay này, đó chính là Queiroz. Sau một năm làm việc tại United, ông ta đã nhảy sang vị trí huấn luyện viên của Real Madrid đang bị bỏ trống. Ý kiến đầu tiên mà ông ta đưa ra trước chủ tịch của Real là phải cướp được Ronaldo bằng bất cứ giá nào.

Ferguson cũng dự đoán rằng cuộc trao đổi như vậy đã diễn ra ở Tây Ban Nha. Ở thời điểm đó thì United đã đạt được một số tiến triển trong mối quan hệ với Sporting, họ hy vọng sẽ thực hiện được thương vụ mua Ronaldo và để cậu bé này trưởng thành thêm ở Bồ Đào Nha ít nhất trong vòng một mùa giải nữa.

Thế nhưng, có hai yếu tố đã khiến cho kế hoạch của Ferguson phải thay đổi. Thứ nhất là do ông ta biết những kẻ săn mồi như Queiroz đang lượn lờ xung quanh. Thứ hai là do năng lực mà Cristiano Ronaldo đã thể hiện trong hiệp một của trận giao hữu với United tại Lisbon.