Vị quen mà lạ trong búp chè xanh

Món ăn búp chè xanh muối chua vừa quen vừa lạ, mang đến trải nghiệm ẩm thực mới mẻ cho người thưởng thức.

Những búp chè hữu cơ sau khi hái được chị Phương rửa sạch, sơ chế rồi thực hiện theo quy trình muối chua. Thời gian muối phụ thuộc vào thời tiết, mùa hè khoảng 15 ngày, mùa đông có thể kéo dài khoảng 30 ngày.

Sau khoảng 15-17 ngày, búp chè bắt đầu có vị chua và mùi thơm đặc trưng, đạt độ phù hợp để sử dụng theo khẩu vị. Ban đầu, chị Phương cũng bất ngờ trước việc đưa búp chè vào chế biến món ăn.

Sau những lần thử nghiệm, món chè muối có vị chua của dưa, kết hợp với mùi thơm và vị chát nhẹ của chè xanh. Chị cười nói: Điều cần chú ý khi chế biến món ăn này là nguyên liệu phải là búp chè hữu cơ, không có hóa chất, phân bón hóa học thì khi muối mới thành công, không bị khú, nổi váng. Đây là kinh nghiệm thực tế tôi rút ra trong quá trình thử nghiệm sản phẩm.

Chị Vi Thị Phương là Tổ trưởng Tổ nghề nghiệp sản xuất chè hữu cơ xóm La Giang, người đã có nhiều năm chuyển đổi phương thức canh tác chè theo hướng an toàn, hữu cơ.

Gia đình chị đã kiên trì thực hiện mô hình “chè 7 không”: không hương liệu, không chất tạo màu, không chất bảo quản, không chất kích thích tăng trưởng, không phun thuốc trừ cỏ, không phun hóa chất và không sử dụng phân bón hóa học.

Chè muối dưa là một cách làm sáng tạo, góp phần làm phong phú ẩm thực từ cây chè và quảng bá giá trị chè Thái Nguyên đến nhiều người hơn.

Tham quan vườn chè của gia đình chị, chúng tôi vui lây khi chị thông tin vườn chè đã được cấp chứng nhận hữu cơ. Hiện nay, vùng lõi sản xuất chè của Tổ nghề nghiệp sản xuất chè hữu cơ xóm La Giang có quy mô hơn 7ha, đạt tiêu chuẩn VietGAP.

Việc chuyển sang canh tác hữu cơ cũng được chị thực hiện từng bước, từ việc tự sản xuất phân bón hữu cơ bằng các nguyên liệu như cám gạo, mật mía, men vi sinh và sữa chua, thay thế dần việc sử dụng phân bón hóa học trong chăm sóc chè.

Chị Lục Thị Huyền, người dân xóm La Giang, cho biết: Tôi không nghĩ búp chè khi muối chua ăn lại ngon như này. Nó vừa có vị chua thanh, hơi cay và vẫn giữ vị chát rất riêng của chè. Còn bản thân tôi khi ăn nhận thấy, món ăn này vừa quen vừa lạ, không làm mất đi bản sắc của nguyên liệu chè xanh, mà mở thêm một cách thưởng thức khác từ chính những búp chè được trồng tại địa phương.

Đặc biệt, khi ăn cùng thịt luộc ba chỉ, mọi người sẽ cảm nhận được vị chua thanh của chè muối hòa với vị béo của thịt. Cách kết hợp này tạo nên một món ăn khá thú vị so với cách thưởng thức chè truyền thống.

Với vùng nguyên liệu hữu cơ, chị Phương đang tiếp tục thử nghiệm các cách chế biến khác nhau. Như tận dụng từ búp non, lá bánh tẻ, nụ hoa, chị chế biến các sản phẩm trà búp khô, trà matcha, hồng trà, nụ hoa trà, chè xào và lá chè chiên giòn.

Trong đó, chè muối chua là một hướng mới nhằm tận dụng búp chè và mở rộng cách sử dụng sản phẩm. Mặc dù những cách làm này chưa thay thế sản phẩm trà truyền thống, nhưng cho thấy một hướng đi mới để đa dạng hóa giá trị từ cây chè. Bởi với người sản xuất, mỗi sản phẩm mới là một cách tiếp cận thêm với người tiêu dùng, đồng thời tận dụng tốt hơn nguồn nguyên liệu tại địa phương.

Không chỉ dừng ở sản phẩm uống, cây chè đang được người dân khai thác theo nhiều hướng khác, gắn với nhu cầu và khẩu vị của người tiêu dùng. Và chè muối dưa là một cách làm sáng tạo, góp phần làm phong phú ẩm thực từ cây chè và quảng bá giá trị chè Thái đến nhiều người hơn.