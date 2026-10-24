Vị quê trong từng chiếc bánh đa vừng

Ở thôn Long Tiến (xã Đồng Tiến), nghề làm bánh đa vừng đã trở thành công việc quen thuộc, gắn bó với đời sống của nhiều gia đình. Từ những nguyên liệu dân dã, người làm bánh cần mẫn tạo nên những chiếc bánh thơm ngon, mang hương vị đặc trưng của quê hương.

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Để làm nên những chiếc bánh đạt chất lượng, các nguyên liệu phải được chọn lựa kỹ càng. Gạo làm bánh phải là gạo Khang Dân, sau khi ngâm được xay thành bột; vừng phải bảo đảm độ chắc, mẩy để tạo nên độ giòn và hương thơm đặc trưng của bánh.

Bột gạo sau khi xay được hòa trộn với vừng, nước theo tỷ lệ phù hợp để đạt độ sánh vừa đủ.

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Tráng bánh là công đoạn đòi hỏi sự nhanh nhẹn, chính xác và thuần thục. Người thợ dàn đều lớp bột để bánh tròn đẹp, có độ dày phù hợp và không bị rách khi lấy khỏi khuôn.

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Chị Đinh Thị Bé Nhi (thôn Long Tiến, xã Đồng Tiến) chia sẻ: “Gia đình chúng tôi đã làm nghề sản xuất bánh đa vừng này gần 50 năm rồi. Hiện nay, bố mẹ tôi vẫn đang làm nghề, còn tôi là thế hệ thứ ba, đã gắn bó với công việc này được 10 năm. Công đoạn đổ bột, tráng bánh chỉ diễn ra trong khoảng 10–20 giây, bánh nhanh chóng định hình nên người làm phải quen tay, căn lượng bột vừa đủ và tráng thật đều để bánh đẹp, bảo đảm chất lượng."

Sau khi tráng, bánh được đặt lên phên, đưa ra phơi đến khi đạt độ khô thích hợp. Công đoạn này đòi hỏi người làm nghề phải căn được nắng, theo dõi cẩn thận để bánh khô đều, giữ được chất lượng.

Bánh đa vừng thôn Long Tiến, xã Đồng Tiến không chỉ là món ăn dân dã mà còn gắn liền với sinh kế và đời sống của nhiều hộ dân ở địa phương.

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Khi đến tay khách hàng, những chiếc bánh sẽ được nướng trên bếp than hồng, dậy mùi thơm, vàng giòn hấp dẫn. Với mức giá bình dân từ 8.000 - 10.000 đồng/chiếc, bánh đa vừng trở thành thức quà quê quen thuộc, được nhiều người ưa chuộng.

Bà Mai Thị Phương (thôn Long Tiến, xã Đồng Tiến) cho biết: “Ngày nào cứ có phiên chợ, tôi cũng mua bánh đa vừng về ăn cùng cá tươi, bánh mướt. Bánh có hương vị ngon, vừng thơm, dễ ăn, hợp khẩu vị cả người lớn và trẻ con. Chúng tôi cũng thường mang bánh đi làm quà cho người thân, bạn bè﻿”.

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Bà Đậu Thị Đạo (thôn Long Tiến, xã Đồng Tiến) cho hay: “Mỗi ngày, gia đình làm được khoảng 300-400 chiếc bánh, chủ yếu nhập cho các nhà hàng, quán ăn. Làm ngày nào sẽ tiêu thụ hết trong ngày đó. Nhờ sản phẩm tiêu thụ đều đặn, nghề làm bánh đa vừng mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình."

Hiện nay, xã Đồng Tiến đang phối hợp với các hộ sản xuất để cải tiến bao bì, nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường tiêu thụ để góp phần nâng cao giá trị sản phẩm cho người dân và gìn giữ nghề truyền thống.

Hiện nay, thôn Long Tiến có 10 hộ dân vẫn gắn bó với nghề làm bánh đa vừng. Xã đang phối hợp với các hộ sản xuất để từng bước đưa sản phẩm vào các gian hàng của xã và các chuỗi siêu thị. Bên cạnh đó, lãnh đạo xã cũng thực hiện các video quảng bá trên nền tảng TikTok để lan tỏa sản phẩm, đồng thời hoàn thiện các thủ tục để đưa bánh đa vừng lên sàn thương mại điện tử”. Ông Nguyễn Đức Công - Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến

Với sự cần mẫn của người dân và sự đồng hành của chính quyền địa phương, nghề làm bánh đa vừng thôn Long Tiến đang tiếp tục được gìn giữ, từng bước mở rộng thị trường, đưa đặc sản quê hương Đồng Tiến đến với đông đảo người tiêu dùng.

VIDEO: Vị quê trong từng chiếc bánh đa vừng thôn Long Tiến.