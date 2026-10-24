Vị quê trong từng chiếc bánh đa vừng
Từ những nguyên liệu dân dã và bí quyết làm nghề được trao truyền qua nhiều thế hệ, người dân thôn Long Tiến, xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) bền bỉ gìn giữ nghề bánh đa vừng truyền thống.
Để làm nên những chiếc bánh đạt chất lượng, các nguyên liệu phải được chọn lựa kỹ càng. Gạo làm bánh phải là gạo Khang Dân, sau khi ngâm được xay thành bột; vừng phải bảo đảm độ chắc, mẩy để tạo nên độ giòn và hương thơm đặc trưng của bánh.
Chị Đinh Thị Bé Nhi (thôn Long Tiến, xã Đồng Tiến) chia sẻ: “Gia đình chúng tôi đã làm nghề sản xuất bánh đa vừng này gần 50 năm rồi. Hiện nay, bố mẹ tôi vẫn đang làm nghề, còn tôi là thế hệ thứ ba, đã gắn bó với công việc này được 10 năm. Công đoạn đổ bột, tráng bánh chỉ diễn ra trong khoảng 10–20 giây, bánh nhanh chóng định hình nên người làm phải quen tay, căn lượng bột vừa đủ và tráng thật đều để bánh đẹp, bảo đảm chất lượng."
Bà Đậu Thị Đạo (thôn Long Tiến, xã Đồng Tiến) cho hay: “Mỗi ngày, gia đình làm được khoảng 300-400 chiếc bánh, chủ yếu nhập cho các nhà hàng, quán ăn. Làm ngày nào sẽ tiêu thụ hết trong ngày đó. Nhờ sản phẩm tiêu thụ đều đặn, nghề làm bánh đa vừng mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình."
Hiện nay, thôn Long Tiến có 10 hộ dân vẫn gắn bó với nghề làm bánh đa vừng. Xã đang phối hợp với các hộ sản xuất để từng bước đưa sản phẩm vào các gian hàng của xã và các chuỗi siêu thị. Bên cạnh đó, lãnh đạo xã cũng thực hiện các video quảng bá trên nền tảng TikTok để lan tỏa sản phẩm, đồng thời hoàn thiện các thủ tục để đưa bánh đa vừng lên sàn thương mại điện tử”.
Ông Nguyễn Đức Công - Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/vi-que-trong-tung-chiec-banh-da-vung-post319249.html