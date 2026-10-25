Vì PSG, Barca lộ tử huyệt trước thềm El Clasico

Barca từng bước vào trận đấu tại Paris với vị thế của đội bóng bất bại 11 trận liên tiếp từ đầu mùa. Nhưng 90 phút trước PSG kéo họ trở lại thực tế. Đội bóng của Hansi Flick vẫn có thể kiểm soát bóng, tạo ra những thời điểm chơi tốt, nhưng hàng thủ liên tục để lộ khoảng trống và không đủ chắc chắn trước sức ép của đối thủ.

Chuỗi 11 trận toàn thắng của Barca bị PSG chặn đứng. Ảnh: Reuters.

Những con số phía sau trận đấu cho thấy vấn đề của Barca đã vượt xa một ngày thi đấu kém may mắn. Trước thềm El Clasico, Real Madrid có thêm cơ sở để khai thác điểm yếu ấy.

Barca không thể mãi lấy công bù thủ

Barca kiểm soát bóng 53% so với mức 47% của PSG. Tuy nhiên, quyền chủ động trong khâu luân chuyển bóng không giúp đội khách kiểm soát được những tình huống nguy hiểm.

PSG tung ra 14 cú sút trúng đích, có hai lần đưa bóng trúng cột dọc và ghi bốn bàn. Thủ môn Joan Garcia phải thực hiện tới 10 pha cứu thua, trở thành cầu thủ nổi bật nhất bên phía Barca.

Khi thủ môn là người chơi hay nhất trong một trận đấu mà đội nhà thủng lưới bốn lần, đó thường không phải tín hiệu tích cực. Những pha cứu thua của Joan Garcia giúp Barca tránh một thất bại nặng nề hơn, nhưng cũng cho thấy hệ thống phòng ngự phía trước anh gặp quá nhiều vấn đề.

Barca thiếu vắng Eric Garcia, Jules Kounde và Andreas Christensen. Những sự vắng mặt này ảnh hưởng đáng kể đến khả năng tổ chức hàng thủ. Dù vậy, không thể dùng lực lượng sứt mẻ để giải thích toàn bộ màn trình diễn tại Paris.

Barca không thể mãi lấy công bù thủ. Ảnh: Reuters.

Đội bóng của Flick để mất bóng tới 87 lần. Đây là con số đáng báo động với một tập thể đề cao khả năng kiểm soát và phối hợp bằng những đường chuyền. Mỗi lần mất bóng thiếu an toàn đều có thể mở ra cơ hội phản công cho đối thủ.

Triết lý của Barca dưới thời Flick vẫn đặt nặng việc ghi nhiều bàn hơn đối thủ. Cách tiếp cận này nhiều lần mang lại hiệu quả, nhưng không thể trở thành lời biện hộ cho những sai sót phòng ngự lặp đi lặp lại. Một đội bóng muốn vô địch Champions League cần biết cách bảo vệ lợi thế, giảm thiểu rủi ro và đứng vững khi không thể áp đặt thế trận.

Thống kê tại Champions League càng khiến người hâm mộ lo ngại. Barca đã trải qua 18 trận liên tiếp không giữ sạch lưới. Trong 29 trận ở giải đấu này dưới thời Flick, họ để đối thủ ghi bàn ở 25 trận. Đây không còn là vấn đề của riêng một trận đấu, mà là dấu hiệu cho thấy đội bóng chưa tìm được sự cân bằng cần thiết.

Real Madrid cần khai thác tử huyệt của Barca

Barca từng tiến rất gần đến trận chung kết Champions League 2025/26 khi đối đầu Inter Milan tại bán kết, nhờ lối chơi giàu năng lượng và màn trình diễn nổi bật của Lamine Yamal. Nhưng họ vẫn phải nhận tổng cộng bảy bàn thua trong cuộc đối đầu ấy. Tấn công xuất sắc có thể giúp Barca tạo ra khác biệt, song không thể khỏa lấp mãi những lỗ hổng phía sau.

Thách thức trước mắt của Flick là El Clasico. Real Madrid chưa đạt phong độ tốt nhất, dù vừa có những dấu hiệu khởi sắc về tinh thần và lối chơi trước AS Roma và RB Leipzig.

Real đang lấy lại phong độ trước thềm El Clasico. Ảnh: Reuters.

Dưới bàn tay Jose Mourinho, đội bóng Hoàng gia luôn biết cách chơi những trận cầu lớn. Họ cũng hiểu rằng thất bại tại Camp Nou có thể khiến cuộc đua La Liga trở nên rất khó khăn, khi khoảng cách với Barca có nguy cơ lên tới chín điểm.

Trước trận thua PSG, Barca có lợi thế tâm lý rõ rệt. Bây giờ, Real Madrid có thể bước vào cuộc đối đầu với niềm tin rằng hàng thủ đối phương hoàn toàn có thể bị tổn thương. Đã có sự thay đổi đáng kể chỉ sau một trận đấu.

Flick cũng không có nhiều lựa chọn để cải thiện tuyến dưới. Xavi Espart, Pau Cubarsi, Gerard Martin và Joao Cancelo là những phương án ông có thể sử dụng trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ.

Thất bại tại Paris chưa thể phủ nhận những tiến bộ Barca đạt được từ đầu mùa. Nhưng nó nhắc nhở Flick rằng kiểm soát bóng và ghi bàn thôi là chưa đủ. Muốn cạnh tranh chức vô địch trên mọi đấu trường, Barca phải chứng minh họ có thể phòng ngự như một tập thể lớn. El Clásico sẽ là phép thử tiếp theo, và lần này, đối thủ đã có lý do để nhắm vào tử huyệt của đội bóng xứ Catalonia.

Phát biểu của Enrique sau chiến thắng Barcelona Dù cùng PSG thống trị Champions League hai mùa gần nhất, HLV Luis Enrique vẫn cho thấy sự khiêm tốn và dí dỏm trong phát biểu sau chiến thắng 4-2 trước Barcelona sáng 21/10.