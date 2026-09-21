Vi phẫu hồi sinh cánh tay đã bị đứt lìa cho thanh niên Campuchia

Các bác sĩ thực hiện kỹ thuật vi phẫu cứu cánh tay cho nam thanh niên Campuchia

Người bệnh được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng vết thương vô cùng nặng nề: mất da, lộ xương, gãy xương hở và nhiễm trùng nghiêm trọng. Nhờ sự can thiệp kịp thời, bệnh nhân đã được đặt khung cố định ngoài, điều trị dứt điểm nhiễm trùng và tiến hành ghép da thành công.

Tuy nhiên, hậu quả để lại vô cùng nặng nề: toàn bộ phần cơ co gập cánh tay đã bị hư hỏng và đứt hoàn toàn, mạch máu tổn thương nặng, hệ thần kinh gần như đã bị nhổ sạch rễ từ trên xuống. Cánh tay rơi vào trạng thái tê liệt hoàn toàn – không thể co gấp, các ngón tay không thể cử động và khớp vai cũng mất khả năng dang rộng.

Ngày 12-9, anh Y.T.H. đến Bệnh viện Quốc tế Minh Anh thăm khám và mong muốn có thể khôi phục lại một phần cử động cho cánh tay tưởng như đã bỏ đi. Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định cấu trúc giải phẫu bị tàn phá nặng nề, việc tìm kiếm lại động mạch và tĩnh mạch để nuôi vạt cơ mới gặp nhiều khó khăn.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh sau phẫu thuật vi phẫu

Sau 8 tiếng phẫu thuật, ekip đã tiến hành lấy một phần cơ dưới đùi (bao gồm đầy đủ cuống mạch máu và dây thần kinh) chuyển lên vùng cánh tay, thực hiện nối ghép mạch máu và thần kinh. Đây là kỹ thuật vi phẫu vô cùng phức tạp nhằm ghép và khôi phục phần mềm bị khuyết hổng nặng ở cánh tay. Mọi thao tác thực hiện dưới kính lúp phóng đại chuyên dụng và kính vi phẫu hiện đại giúp các bác sĩ can thiệp chính xác vào các cấu trúc vi mô, tăng tỷ lệ thành công cho ca mổ phức tạp này.

BS-CK1 Trương văn Tài- người trực tiếp thực hiện phẫu thuật cho người bệnh cho biết, khi chuyển cơ từ nơi khác đến, bắt buộc phải nối lại cả mạch máu lẫn dây thần kinh. Khó khăn nhất vẫn là tìm mạch máu nhận vì vùng này bị tổn thương quá nhiều. Trong nhiều trường hợp, phải tiến hành ghép mạch máu để có đủ chiều dài nối tới cuống mạch của vạt cơ. Hiện tình trạng sức khoẻ người bệnh ổn định, mạch máu nuôi tốt, dự kiến sẽ được xuất viện sau 10 ngày phẫu thuật.

Phẫu thuật điều trị liệt tay phức tạp là một trong những kỹ thuật khó nhất của y học hiện đại. Bên cạnh kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm lâm sàng phong phú qua hàng trăm ca mổ thực tế, vi phẫu mạch máu đòi hỏi một điều kiện tiên quyết: sự tỉ mỉ, khéo léo cao độ và đôi bàn tay cực kỳ chuẩn xác của người bác sĩ để mang lại cơ hội hồi sinh cho những cánh tay tưởng chừng đã liệt hoàn toàn.