Vi phạm về xử lý chất thải, Công ty NCB Việt Nam bị xử phạt 100 triệu đồng

Ngày 29/10, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Lâm Đồng đã ký Quyết định số 2312/QĐ-XPHC, xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) đối với Công ty TNHH đầu tư và phát triển NCB Việt Nam (Công ty NCB), thôn 4, xã Trường Xuân (Lâm Đồng), do ông Đinh Văn Tạo (SN 1980)- chức vụ Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật.

Theo Quyết định 2312/QĐ-XPHC, Công ty NCB bị xử phạt VPHC do đã thực hiện 3 hành vi VPHC, bao gồm: Thực hiện không đúng một trong các nội dung của giấy phép môi trường, cụ thể, không báo cáo cung cấp thông tin kịp thời đến cơ quan chức năng quản lý về việc kế hoạch tạm dừng hệ thống xử nước thải tập trung của cơ sở Trang trại để kiểm tra bảo dưỡng và toàn bộ nước thải trong thời gian tạm dừng sửa chữa hệ thống xử lý nước thải từ ngày 30/7/-30/9/2026 là thực hiện không đúng các nghĩa vụ được quy định trong Giấy phép môi trường đối với quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty theo quy định của Luật bảo vệ môi trường tại điểm 2.4 của Giấy phép số môi trường số 02/GPMT-UBND;

Công ty NCB Việt Nam bị xử phạt vi phạm hành chính do đã thực hiện 3 hành vi vi phạm hành chính liên quan đến xử lý chất thải. Ảnh minh họa.

Không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền việc lưu giữ chất thải nguy hại trong trường hợp lưu giữ quá 01 năm kể từ thời điểm phát sinh của cơ sở Trang trại chăn nuôi công nghệ cao khép kín Ea Pô 1, cụ thể: Công ty NCB từ khi đưa cơ sở Trang trại chăn nuôi công nghệ cao khép kín Ea Pô 1 vào hoạt động có phát sinh chất thải nguy hại, đã thực hiện thu gom phân loại và lưu chứa trong kho chứa chất thải nguy hại tại khu vực dự án, nhưng không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền việc lưu giữ chất thải nguy hại trong trường hợp lưu giữ quá 1 năm kể từ thời điểm phát sinh;

Không thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình, hạng mục công trình xử lý chất thải của của cơ sở Trang trại chăn nuôi công nghệ cao khép kín Ea Pô 1 cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định, cụ thể: Công ty NCB được UBND tỉnh Đắk Nông (nay là tỉnh Lâm Đồng) cấp Giấy phép số môi trường số 02/GPMT-UBND để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở Trang trại chăn nuôi công nghệ cao khép kín Ea Pô 1, nhưng quá 6 tháng kể từ ngày Giấy phép có hiệu lực nhưng không thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm đối với 2 Hệ thống xử lý nước thải tập trung, công suất 250m3/ngày (24 giờ)/hệ thống về UBND tỉnh Lâm Đồng theo quy định.

Tổng mức xử phạt 100 triệu đồng, trong đó hành vi 1 (50 triệu đồng), hành vi 2 (15 triệu đồng), hành vi 3 (35 triệu đồng), căn cứ các quy định tại điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định số 68/2025/NĐ-CP; điểm c khoản 2, Điều 11; khoản 1, Điều 29; điểm a khoản 2, Điều 12; khoản 2 Điều 6 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.