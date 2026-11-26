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Quốc hội đã chính thức thông qua Bộ luật Hình sự (sửa đổi) gồm 3 phần, 25 Chương, 417 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.

Điểm mới lần này là Bộ luật Hình sự (sửa đổi) bổ sung thêm các tội danh mới, hành vi phạm tội mới; đáng chú ý tại Điều 190 về tội Vi phạm quy định về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa.

Theo đó, các vi phạm được đề cập là chào bán, phát hành tài sản mã hóa trái quy định của pháp luật; cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa trái phép; sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán tài sản mã hóa; thao túng thị trường tài sản mã hóa. Hoặc tổ chức, thực hiện giao dịch hoặc làm trung gian cho người khác mua, bán, trao đổi, tặng cho, sử dụng tài sản mã hóa để thực hiện các hành vi trái quy định của pháp luật.

Mức hình phạt cụ thể tùy thuộc vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội. Đối với cá nhân, khung hình phạt thấp nhất là phạt tiền 2 tỷ đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 7 năm tù.

Khoản 4 Điều 190 cũng quy định trách nhiệm của pháp nhân thương mại liên quan đến tài sản mã hóa. Tùy thuộc vào mức độ, pháp nhân thương mại có thể bị phạt tiền từ 5 tỷ đồng – 10 tỷ đồng, hoặc từ 10 tỷ đồng – 20 tỷ đồng. Pháp nhân thương mại có thể bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 năm đến 03 năm hoặc bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.

Theo Bộ Công an, việc bổ sung tội danh mới, hành vi mới phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, chỉ hình sự hóa những hành vi có tính nguy hiểm đáng kể cho xã hội mà các biện pháp dân sự, kinh tế, hành chính không đủ hiệu quả để phòng ngừa, xử lý. Đồng thời, phải bảo đảm có căn cứ pháp lý rõ ràng, cấu thành tội phạm chặt chẽ và phân định được ranh giới giữa tội phạm với vi phạm hành chính.

Trên cơ sở đó, cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát từng tội danh, từng hành vi mới bảo đảm căn cứ rõ ràng về tính nguy hiểm cho xã hội.

Các quy định cấu thành tội phạm bảo đảm tính khả thi, xác định rõ ngưỡng truy cứu trách nhiệm hình sự và bảo đảm thống nhất với pháp luật chuyên ngành, không chồng lấn với vi phạm hành chính và không làm cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo hợp pháp.

Về nguyên tắc xử lý, trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại được xác định trên cơ sở hành vi phạm tội do cá nhân thực hiện với danh nghĩa pháp nhân thương mại đó. Mọi pháp nhân thương mại khi bị xử lý hình sự đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt hình thức sở hữu và thành phần kinh tế..

Cũng theo Bộ Công an, việc lựa chọn phạt tiền ở từng tội danh được đặt trong tương quan với tính chất, mức độ nguy hiểm và hiệu quả phòng ngừa của loại hình phạt này.

Liên quan về tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông, Bộ Công an đã phân định rõ giữa các tội phạm xâm phạm an ninh mạng và giữa các tội phạm xâm phạm an ninh mạng với các tội phạm khác có sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử.

Bộ luật Hình sự sửa đổi đã kết cấu lại 07 điều luật đảm bảo không để bỏ sót, lọt những hành vi phạm tội hiện đang quy định. Đồng thời bổ sung thêm 04 tội danh mới gồm tội thu thập trái phép dữ liệu trên đường truyền; tội giả mạo liên quan đến hệ thống thông tin, phương tiện điện tử; tội xâm phạm dữ liệu cá nhân; tội cản trở hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bên cạnh đó, Bộ luật Hình sự (sửa đổi) cũng dành riêng chương IV quy định những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự như sự kiện bất ngờ, tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự, thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên… Hoặc rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ, thử nghiệm có kiểm soát hoặc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, sáng tạo trong thực thi công vụ.