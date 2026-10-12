Vi phạm về môi trường, 4 trang trại chăn nuôi lợn ở Thanh Hóa bị xử phạt

Công ty TNHH Phát triển chăn nuôi Như Xuân bị phạt 271 triệu đồng vì vi phạm về môi trường trong chăn nuôi.

Ngày 12/10, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Quân (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Phát triển chăn nuôi Như Xuân 271 triệu đồng, Công ty TNHH Công nghệ xanh G8 90 triệu đồng, Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp sạch Thanh Xuân 77 triệu đồng và Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Asean 7 triệu đồng về các hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực môi trường tại các trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn.

Trước đó, người dân xã Thanh Quân phản ánh về tình trạng ô nhiễm không khí, nguồn nước, mùi hôi... từ 6 trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn xã khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn.

Ngay sau đó, Sở NN&MT đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra 6/6 trang trại trên địa bàn, phát hiện nhiều vi phạm về môi trường còn tồn tại.

Trong đó, tại Công ty TNHH Phát triển chăn nuôi Như Xuân, cơ quan chức năng ghi nhận việc thay đổi công trình xử lý nước thải so với giấy phép môi trường nhưng không báo cáo, chưa vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo quy định. Kết quả phân tích mẫu cho thấy nước thải có chỉ tiêu Coliform và tổng nitơ đều vượt quy chuẩn.

Công ty CP phát triển nông nghiệp sạch Thanh Xuân có hàm lượng nước thải rò rỉ ra môi trường vượt quy chuẩn cao đến hơn 7 lần.

Ngoài ra, trang trại này còn xảy ra tình trạng rò rỉ nước thải ra môi trường, xử lý xác lợn chết bằng lò gas thay vì sử dụng hầm hủy xác theo giấy phép. Lò đốt chưa có công trình xử lý khí thải và mùi, gây phát sinh mùi hôi, mùi khét.

Tại trang trại của Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp sạch Thanh Xuân, đoàn kiểm tra ghi nhận mẫu nước thải rò rỉ ra môi trường có chỉ tiêu vượt quy chuẩn cao gấp hơn 7 lần. Doanh nghiệp này còn đốt khoảng 800 kg chất thải rắn thông thường ngoài trời; hệ thống phun sương giảm mùi hoạt động không thường xuyên, gây ô nhiễm.

Đối với Công ty TNHH Công nghệ xanh G8, đơn vị này để nước thải từ công trình xử lý rò rỉ ra cống thoát nước mưa của trang trại. Kết quả phân tích mẫu ngày 31/7 cho thấy các chỉ số vượt từ 3 đến gần 6 lần. Bên cạnh đó, trang trại còn tồn tại bất cập trong việc bố trí đường ống xả nước thải sinh hoạt và hệ thống lưới chắn mùi.

Tại Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Asean, Công ty TNHH Thương mại Song Dương và Công ty TNHH Đầu tư trang trại Bãi Kê, đoàn kiểm tra ghi nhận vẫn còn tồn tại mùi hôi trong quá trình chăn nuôi. Mực nước tại các hồ sinh học ở mức cao, bờ hồ gia cố bằng đất nên tiềm ẩn nguy cơ thẩm thấu, nứt vỡ hoặc tràn nước thải khi có mưa lớn.

Lãnh đạo xã Thanh Quân cho biết sẽ buộc dừng việc chăn nuôi đối với các trang trại lợn nếu vi phạm về môi trường trên địa bàn không được khắc phục.

Trước các vi phạm bị phát hiện, Sở NN&MT tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định xử phạt 4/6 trang trại với tổng số tiền 445 triệu đồng.

Các trang trại vi phạm cũng bị yêu cầu khẩn trương khắc phục vi phạm, hoàn thành việc lắp đặt hệ thống camera giám sát công trình xử lý nước thải, chất thải và truyền dữ liệu liên tục về UBND xã trước ngày 30/10.

Theo lãnh đạo địa phương, trước đó UBND xã từng xử phạt đối với 3 trang trại, gồm Công ty TNHH Phát triển chăn nuôi Như Xuân, Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp sạch Thanh Xuân và Cụm chăn nuôi gia công Đồng Sán, với tổng số tiền hơn 218 triệu đồng.

Được biết, trên địa bàn xã Thanh Quân hiện có 6 trang trại chăn nuôi lợn quy mô tập trung đang hoạt động với tổng đàn gần 80.000 con. Trong 9 tháng đầu năm 2026, UBND xã đã phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa kiểm tra 3 lần với 18 lượt, đồng thời lấy mẫu quan trắc tại các trang trại này.