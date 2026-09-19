Vi phạm về đổi mới sáng tạo có thể bị phạt tiền 100 triệu đồng

Vi phạm về đổi mới sáng tạo có thể chịu các mức phạt mới. Ảnh minh họa: IT

Vi phạm đổi mới sáng tạo: mức phạt tối đa 50 triệu với cá nhân và 100 triệu với tổ chức

Ngày 18/9, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có công văn đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, nội dung tại Nghị định số 51/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP) là văn bản quan trọng điều chỉnh việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ.

Trước đó, quy định cũ cho thấy, mức phạt tiền tối đa còn thấp so với giá trị lợi ích bất hợp pháp có thể thu được từ hành vi vi phạm.

Bộ Khoa học và Công nghệ kiến nghị xây dựng Nghị định mới để thay thế Nghị định số 51/2019/NĐ-CP.

Dự thảo Nghị định gồm 5 chương, 66 điều, trọng tâm xây dựng nhóm hành vi vi phạm về công nghệ cao, công nghệ chiến lược theo Luật Công nghệ cao năm 2025.

Đặc biệt, dự thảo bổ sung nhóm hành vi vi phạm về liêm chính khoa học, đạo đức nghiên cứu như không ban hành, thực hiện quy tắc về liêm chính khoa học; ngụy tạo, giả mạo hoặc cố ý làm sai lệch dữ liệu, kết quả nghiên cứu; đạo văn, vi phạm tỷ lệ trùng lặp cho phép; vi phạm đạo đức nghề nghiệp trong nghiên cứu khoa học.

Ngoài ra, dự thảo bổ sung hành vi vi phạm về đổi mới sáng tạo; vi phạm về hoạt động môi giới, tư vấn và xúc tiến chuyển giao công nghệ và hỗ trợ, ưu đãi trong hoạt động chuyển giao công nghệ…

Dự thảo cũng sửa đổi căn bản hệ thống thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt cho phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới.

Vi phạm về đổi mới sáng tạo có thể chịu các mức phạt mới

Theo dự thảo sửa đổi, mức phạt tiền, hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả theo hướng tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm, giá trị công nghệ, quy mô dự án và lợi ích bất hợp pháp có thể thu được.

Cụ thể, mức phạt tiền tối đa được xác định là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức.

Mức xử phạt với vi phạm trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

Liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ, tại Nghị định số 51/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ quy định rõ như sau:

Hình thức xử phạt, mức phạt tiền và thẩm quyền xử phạt

1. "Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ, cá nhân, tổ chức phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền.

2. Mức phạt tiền tối đa trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ đối với cá nhân là 50.000.000 đồng, đối với tổ chức là 100.000.000 đồng.

3. Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân. Tổ chức có cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

4. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

a) Tước quyền sử dụng có thời hạn từ 01 đến 03 tháng: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh, Giấy phép chuyển giao công nghệ, Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ, Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá, giám định công nghệ;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

5. Thẩm quyền xử phạt của các chức danh quy định tại Chương III Nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt tổ chức gấp 02 lần thẩm quyền xử phạt cá nhân".