Vi phạm về đặt cược, trò chơi có thưởng bị phạt đến 200 triệu đồng

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính; hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện; hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; đối tượng bị xử phạt; thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính; việc thi hành các biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược, casino và trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng).

Nghị định quy định mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng đối với tổ chức là 200.000.000 đồng và đối với cá nhân là 100.000.000 đồng.

Nghị định quy định hình thức xử phạt bổ sung gồm: Đình chỉ hoạt động kinh doanh đặt cược, casino, trò chơi điện tử có thưởng có thời hạn; tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.

Thời hiệu xử phạt vi phạm là 1 năm

Nghị định quy định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng là 01 năm.

Thời điểm tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng được quy định như sau:

Đối với hành vi vi phạm hành chính đang được thực hiện thì thời hiệu được tính từ thời điểm người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm;

Đối với hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm.

Nghị định quy định 17 nhóm hành vi vi phạm hành chính đối với lĩnh vực đặt cược, 15 nhóm hành vi vi phạm hành chính đối với lĩnh vực casino, 15 nhóm hành vi vi phạm hành chính đối với lĩnh vực trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, 04 nhóm hành vi vi phạm hành chính quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trong đó quy định cụ thể hành vi vi phạm hành chính, mức xử phạt, hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả cụ thể đối với từng hành vi.

Phạt tới 180 triệu đồng đối với hành vi cho người chơi vay tiền để tham gia đặt cược

Đối với hành vi vi phạm quy định về kinh doanh đặt cược, Nghị định quy định phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Kinh doanh đặt cược vượt quá phạm vi được phép kinh doanh đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh đặt cược theo quy định của pháp luật mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; lợi dụng kết quả sự kiện đặt cược để tham gia đặt cược hoặc tổ chức kinh doanh đặt cược trái phép mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mức phạt trên cũng được áp dụng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Kinh doanh loại hình đặt cược trái với quy định của pháp luật về kinh doanh đặt cược mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; kinh doanh sản phẩm đặt cược trái với quy định của pháp luật về kinh doanh đặt cược mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phạt tiền từ 130.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi bán vé đặt cược cho các đối tượng không được phép tham gia đặt cược; phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng đối với hành vi cho người chơi vay tiền để tham gia đặt cược.

Vi phạm về thời gian kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng bị phạt đến 200 triệu đồng

Đối với hành vi vi phạm quy định về kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, Nghị định quy định hành vi vi phạm quy định về hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bị phạt từ 40.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng;

Hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bị phạt từ 90.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng;

Hành vi vi phạm quy định về việc bố trí Điểm kinh doanh bị phạt từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng;

Hành vi vi phạm về thời gian hoạt động bị phạt từ 40.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng.

Thiết lập hoặc duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả bị phạt tới 150 triệu đồng

Đối với hành vi vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, Nghị định quy định phạt từ 130.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Thiết lập hoặc duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả; cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc, công cụ tiền tệ khác và thực hiện thanh toán cho người thụ hưởng mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phạt từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện, trợ giúp thực hiện hành vi rửa tiền mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; không tố giác hành vi tài trợ khủng bố mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp tiền, tài sản, nguồn tài chính, nguồn lực kinh tế, dịch vụ tài chính hoặc dịch vụ khác cho tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mức phạt trên được áp dụng đối với tổ chức. Mức phạt đối với cá nhân bằng 1/2 lần đối với tổ chức.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 5/12/2026./.