Vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược sẽ bị xử phạt đến 200 triệu đồng

Bên cạnh đó, Nghị định quy định hình thức xử phạt bổ sung gồm: Đình chỉ hoạt động kinh doanh đặt cược, casino, trò chơi điện tử có thưởng có thời hạn; tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.

Nghị định cũng quy định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng là 1 năm. Thời điểm tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng được quy định như sau: Đối với hành vi vi phạm hành chính đang được thực hiện thì thời hiệu được tính từ thời điểm người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm. Đối với hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm.

Nghị định cũng quy định 17 nhóm hành vi vi phạm hành chính đối với lĩnh vực đặt cược; 15 nhóm hành vi vi phạm hành chính đối với lĩnh vực casino; 15 nhóm hành vi vi phạm hành chính đối với lĩnh vực trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; 4 nhóm hành vi vi phạm hành chính quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trong đó, quy định cụ thể hành vi vi phạm hành chính, mức xử phạt, hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả cụ thể đối với từng hành vi.

Ngoài ra, đối với hành vi vi phạm về kinh doanh đặt cược, Nghị định quy định phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Kinh doanh đặt cược vượt quá phạm vi được phép kinh doanh đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh đặt cược theo quy định của pháp luật mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; lợi dụng kết quả sự kiện đặt cược để tham gia đặt cược hoặc tổ chức kinh doanh đặt cược trái phép mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mức phạt trên cũng được áp dụng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Kinh doanh loại hình đặt cược trái với quy định của pháp luật về kinh doanh đặt cược mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; kinh doanh sản phẩm đặt cược trái với quy định của pháp luật về kinh doanh đặt cược mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, phạt tiền từ 130.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi bán vé đặt cược cho các đối tượng không được phép tham gia đặt cược; phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng đối với hành vi cho người chơi vay tiền để tham gia đặt cược...