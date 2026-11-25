Từ 15/01/2027, áp dụng quy định mới về xử phạt vi phạm lĩnh vực khoáng sản. (Ảnh minh họa)

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Nghị định số 419/2026/NĐ-CP ngày 23/11/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2027.

Nghị định quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

Các nhóm hành vi vi phạm gồm: Điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản; bảo vệ tài nguyên địa chất, khoáng sản chưa khai thác; thăm dò, khai thác, chế biến, thu hồi khoáng sản; đóng cửa mỏ; đấu giá quyền khai thác khoáng sản; tài chính về địa chất, khoáng sản; kỹ thuật an toàn mỏ và quyền lợi của địa phương, người dân nơi có khoáng sản được khai thác.

Về hình thức xử phạt, tổ chức, cá nhân vi phạm có thể bị cảnh cáo hoặc phạt tiền. Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm là 1 tỷ đồng đối với cá nhân và 2 tỷ đồng đối với tổ chức. Mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 2 lần mức phạt đối với cá nhân; hộ kinh doanh, hộ gia đình áp dụng mức phạt như cá nhân.

Ngoài ra, các hình thức xử phạt bổ sung gồm đình chỉ hoạt động thăm dò, khai thác, thu hồi, chế biến khoáng sản từ 1 tháng đến 12 tháng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn.

Đáng chú ý, hành vi khai thác khoáng sản, khai thác tận thu khoáng sản khi chưa được cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền cho phép, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt từ 50 triệu đồng đến 900 triệu đồng, tùy theo tổng trị giá khoáng sản.

Đối với hành vi khai thác, thu hồi khoáng sản tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, xây dựng công trình khi chưa được cho phép, mức phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 400 triệu đồng.

Nghị định cũng quy định việc tịch thu khoáng sản, phương tiện vi phạm và các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc nộp lại số tiền bằng trị giá khoáng sản đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định; nộp lại số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm.

Nghị định số 419/2026/NĐ-CP bãi bỏ các nội dung liên quan tới lĩnh vực khoáng sản tại Chương I, đồng thời bãi bỏ Chương III, Chương IV của Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 6/01/2022) của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.