Vi phạm trong lĩnh vực công nghệ số có thể bị phạt 200 triệu đồng. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký nghị định ngày 4/11. Văn bản quy định các hành vi vi phạm, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực này.

Tổ chức vi phạm quy định về cung cấp, cập nhật thông tin hoặc kết nối, chia sẻ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu công nghiệp công nghệ số có thể bị phạt 10-60 triệu đồng.

Mức phạt 90-140 triệu đồng áp dụng với hành vi cố ý cản trở trái pháp luật hoạt động nghiên cứu, sản xuất phần cứng, phần mềm, nội dung số và dịch vụ công nghệ số; hoặc hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi bị cấm bằng cách cung cấp, chuyển giao, phân phối, cho thuê hay cho phép sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ số.

Hành vi sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ số để thực hiện việc bị cấm có thể bị phạt 140-170 triệu đồng, nếu không thuộc trường hợp xử phạt theo quy định chuyên ngành khác.

Mức phạt tăng lên 170-200 triệu đồng nếu lợi dụng hoạt động công nghiệp công nghệ số để xâm phạm lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng con người.

Tổ chức cung cấp thông tin không trung thực, dùng tài liệu không hợp lệ hoặc gian dối trong hồ sơ để hưởng ưu đãi, hỗ trợ cho dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm quy mô lớn hoặc dự án trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo quy mô lớn có thể bị phạt 150-200 triệu đồng, nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Với hồ sơ dự án khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số, hành vi gian dối nhằm hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi có thể bị phạt 90-140 triệu đồng. Các mức phạt nêu trên áp dụng với tổ chức; cá nhân vi phạm cùng hành vi bị phạt bằng một nửa mức này.