Vi phạm trong lĩnh vực báo chí: Có hành vi bị phạt đến 500 triệu đồng

BẮC NINH - Có hiệu lực từ ngày 26/9/2026, Nghị định 367/2026/NĐ-CP quy định mức phạt đối với nhiều hành vi, từ đăng thông tin sai sự thật, đặt tiêu đề gây hiểu sai đến cản trở hoạt động nghề nghiệp của nhà báo. Mức phạt tối đa cho một hành vi là 500 triệu đồng đối với tổ chức và 250 triệu đồng đối với cá nhân.

Nghị định 367/2026/NĐ-CP phân biệt mức xử phạt theo tính chất và hậu quả của hành vi vi phạm. Cùng là đăng, phát thông tin sai sự thật, mức phạt đối với tổ chức tăng từ 10–20 triệu đồng lên 60–80 triệu đồng hoặc 80–100 triệu đồng, tùy mức độ ảnh hưởng ít nghiêm trọng, nghiêm trọng hay rất nghiêm trọng.

Một chi tiết cần lưu ý trong biên tập: tiêu đề và hình ảnh minh họa phải phù hợp với nội dung thông tin. Đặt tít hoặc dùng hình minh họa khiến người đọc hiểu sai cũng là hành vi có thể bị xử phạt. Nghị định còn quy định mức phạt đối với việc quy kết tội danh khi chưa có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, cũng như việc tiết lộ bí mật đời tư khi chưa được cá nhân đồng ý.

Ở chiều ngược lại, hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật của nhà báo, phóng viên được bảo vệ. Hành vi cản trở, thu giữ trái phép phương tiện, tài liệu hoặc đe dọa, uy hiếp tính mạng nhà báo, phóng viên có các khung xử phạt riêng. Tùy hành vi vi phạm, ngoài phạt tiền, Nghị định còn quy định các biện pháp khắc phục hậu quả như cải chính, xin lỗi công khai hoặc gỡ bỏ thông tin vi phạm.