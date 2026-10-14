Vi phạm trong kinh doanh xổ số có thể bị phạt tới 200 triệu đồng

Bổ sung hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả

Bộ Tài chính cho biết, cơ quan này đang xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số, thay thế Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ.

Theo Bộ Tài chính, việc ban hành Nghị định mới nhằm rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định để bảo đảm đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành, phù hợp với yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác xử phạt vi phạm hành chính.

Dự thảo Nghị định gồm 4 chương, 32 điều, quy định về những nội dung chung; hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và điều khoản thi hành.

(Ảnh minh họa)

Về mức phạt tiền, dự thảo quy định mức phạt đối với tổ chức, tối đa 200 triệu đồng. Đối với cá nhân, mức phạt bằng 1/2 mức phạt đối với tổ chức cho cùng hành vi vi phạm.

Dự thảo cũng quy định 5 hành vi vi phạm chỉ áp dụng đối với cá nhân, gồm: cạo sửa, tẩy xóa vé xổ số; làm giả vé xổ số để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng; cá nhân không đủ điều kiện tham gia dự thưởng xổ số mua vé xổ số để dự thưởng; sửa chữa, tẩy xóa hoặc giả mạo tài liệu trong hồ sơ làm đại lý xổ số; sử dụng kết quả xổ số để tổ chức các chương trình dự thưởng không đúng quy định của pháp luật; cung cấp thông tin dự đoán trước kết quả xổ số.

Về hình thức xử phạt bổ sung, dự thảo quy định đình chỉ hoạt động kinh doanh xổ số có thời hạn; tịch thu tang vật vi phạm hành chính và phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.

Bổ sung quy định về phòng, chống rửa tiền và khủng bố

Về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, dự thảo quy định thực hiện theo Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). Đồng thời, dự thảo quy định thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm để tính thời hiệu xử phạt đối với một số hành vi vi phạm cụ thể.

Căn cứ quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, dự thảo bổ sung các quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực kinh doanh xổ số.

Về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, dự thảo quy định thẩm quyền của cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xổ số; Chủ tịch UBND cấp tỉnh và cấp xã; Công an nhân dân; thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, cùng nguyên tắc xác định và phân định thẩm quyền xử phạt, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực này.