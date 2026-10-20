Vi phạm thời gian kinh doanh casino, trò chơi có thưởng bị phạt đến 200 triệu đồng

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký ban hành Nghị định số 391/2026/NĐ-CP ngày 20/10/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 5/12/2026.

Theo Nghị định 391/2026/NĐ-CP, hành vi vi phạm quy định về thời gian hoạt động kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng bị phạt từ 40-200 triệu đồng. (Ảnh minh họa).

Nghị định quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt trong hoạt động kinh doanh đặt cược, casino và trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức vi phạm trong lĩnh vực này là 200 triệu đồng, đối với cá nhân là 100 triệu đồng. Ngoài phạt tiền, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị đình chỉ hoạt động kinh doanh có thời hạn hoặc tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng là 1 năm. Đối với hành vi đang được thực hiện, thời hiệu được tính từ thời điểm người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện vi phạm. Đối với hành vi đã kết thúc, thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm.

Nghị định quy định 17 nhóm hành vi vi phạm trong lĩnh vực đặt cược, 15 nhóm hành vi trong lĩnh vực casino, 15 nhóm hành vi trong lĩnh vực trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và bốn nhóm hành vi liên quan đến phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược, mức phạt từ 180-200 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi như kinh doanh vượt quá phạm vi được cấp phép; lợi dụng kết quả sự kiện đặt cược để tham gia đặt cược hoặc tổ chức kinh doanh đặt cược trái phép khi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mức phạt này cũng áp dụng đối với hành vi kinh doanh loại hình hoặc sản phẩm đặt cược trái quy định pháp luật khi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với hành vi bán vé đặt cược cho người không được phép tham gia, mức phạt từ 130-150 triệu đồng. Hành vi cho người chơi vay tiền để tham gia đặt cược bị phạt từ 160-180 triệu đồng.

Đối với hoạt động kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, Nghị định quy định mức phạt từ 40-100 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bị phạt từ 90-200 triệu đồng; vi phạm quy định về bố trí điểm kinh doanh bị phạt từ 180-200 triệu đồng.

Đáng chú ý, hành vi vi phạm quy định về thời gian hoạt động kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng bị phạt từ 40-200 triệu đồng.

Trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, hành vi thiết lập hoặc duy trì tài khoản vô danh, tài khoản sử dụng tên giả bị phạt từ 130-150 triệu đồng.

Mức phạt từ 180-200 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi như tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện, trợ giúp thực hiện hành vi rửa tiền; không tố giác hành vi tài trợ khủng bố; cung cấp tiền, tài sản hoặc nguồn lực cho tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, nếu hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các mức phạt nêu trên áp dụng đối với tổ chức; mức phạt đối với cá nhân bằng một nửa mức phạt đối với tổ chức.