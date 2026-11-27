Ngày 27/11, Công an TP. Hà Nội cho biết, Đội CSGT đường bộ số 9, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội đã lập biên bản xử phạt đối với một trường hợp xe đầu kéo vi phạm nhiều quy định trong hoạt động vận tải hàng hóa, với tổng mức phạt 164,5 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 11h35 ngày 26/11/2026, tại Km43+000 Quốc lộ 32, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 9 phát hiện xe ô tô đầu kéo BKS 22H-020.xx kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 22RM-001.xx có dấu hiệu vi phạm quy định về kích thước thành thùng nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Lực lượng chức năng tiến hành dừng xe đầu kéo vi phạm quy định về tải trọng.

Qua kiểm tra, đo đạc thực tế, lực lượng chức năng xác định tài xế T.X.H (SN 1983, trú tại Tuyên Quang) có các hành vi vi phạm: Điều khiển xe có kích thước thành thùng không đúng thông số kỹ thuật ghi trong chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; chở hàng vượt trọng tải của xe trên 50% đến 100%; kéo theo sơ mi rơ moóc có khối lượng vượt quá khối lượng cho phép từ 50% đến 100%.

Căn cứ các quy định hiện hành, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe, đồng thời lập biên bản đối với chủ phương tiện là Hợp tác xã vận tải T.H.Group. Tổng mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm là 164,5 triệu đồng. Ngoài ra, phương tiện bị tước tem và giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường từ 1 đến 3 tháng; lái xe bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Lực lượng CSGT làm việc với tài xế xe vi phạm.

Trung tá Phạm Văn Luyến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 9 cho biết, để tăng khả năng chuyên chở hàng hóa, một số chủ phương tiện sau khi đưa xe đi đăng kiểm, đủ điều kiện lưu hành đã tự ý cải tạo, thay đổi kích thước thùng xe lớn hơn so với thông số kỹ thuật được cấp phép. Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, làm gia tăng áp lực lên kết cấu hạ tầng đường bộ, đồng thời gây mất công bằng trong hoạt động kinh doanh vận tải.

Thời gian tới, Đội CSGT đường bộ số 9 sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về kích thước thành thùng, tải trọng phương tiện và các quy định trong hoạt động vận tải hàng hóa. Qua đó, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của chủ phương tiện và đội ngũ lái xe.