Vi phạm ở Khu du lịch sinh thái Thác Bà: Tỉnh chỉ đạo, chính quyền và các ngành chức năng khẩn trương vào cuộc

Chi tiết đáng chú ý là quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Thác Bà đã hết hiệu lực từ năm 2019. Đồng nghĩa với việc dự án đã hoạt động “chui” trong 7 năm qua.

Thác Bà trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Núi Ông đẹp như một dải lụa

Tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động

“Trong thời gian nhà đầu tư chưa hoàn thiện đầy đủ thủ tục, đề nghị chỉ đạo, xử lý, đồng thời áp dụng các biện pháp như: Tạm dừng hoạt động, xử lý vi phạm (nếu có) hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét chấm dứt hoạt động dự án theo quy định của pháp luật hiện hành”. Đó là một trong những kiến nghị rất đáng chú ý và thể hiện sự quyết liệt của Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Núi Ông tại Báo cáo số 232, ngày 11/9/2026, đối với dự án Khu du lịch sinh thái Thác Bà.

Dự án này thực tế chưa thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, sử dụng rừng bền vững theo Luật Lâm nghiệp. Quá trình hoạt động, chủ đầu tư cũng không phối hợp, không cung cấp các hồ sơ, giấy phép liên quan đến việc xây dựng, hoạt động du lịch trong rừng đặc dụng và không có báo cáo cụ thể cho đơn vị chủ rừng biết để phối hợp quản lý.

Những kiến nghị này đặt ra yêu cầu cần phải tuân thủ nghiêm quy định về quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng.

Ông Lê Phước Cang, Phó trưởng Phòng Kỹ thuật, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Núi Ông trao đổi với phóng viên Báo và PTTH Lâm Đồng

Quan điểm cứng rắn của chính quyền xã Tánh Linh

Cũng liên quan đến những tồn tại, vướng mắc tại Khu du lịch sinh thái Thác Bà, ngày 5/10/2026, UBND xã Tánh Linh đã có Báo cáo số 443 gửi Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng về tình hình thực hiện dự án.

Địa phương nhấn mạnh: Thác Bà là địa điểm có cảnh quan thiên nhiên đặc trưng, gắn với hệ sinh thái rừng đặc dụng thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí.

Xã ghi nhận những đóng góp bước đầu của Công ty Green Dragon trong việc hình thành cơ sở hạ tầng và quảng bá điểm đến Thác Bà. Tuy nhiên, việc dự án triển khai hoạt động trong nhiều năm nhưng chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý cốt lõi, đặc biệt là thủ tục thuê môi trường rừng và đánh giá tác động môi trường, đã làm hạn chế quy mô phát triển, tiềm ẩn rủi ro trong công tác quản lý Nhà nước và gây dư luận không tốt.

Một góc nhà hàng, nhà trưng bày đồ lưu niệm của Khu du lịch sinh thái Thác Bà

UBND xã Tánh Linh khẳng định: Quan điểm của xã là tất cả các dự án phải bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý trước khi tổ chức hoạt động kinh doanh. Trên tinh thần đó, địa phương đã đề nghị Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá toàn diện hiệu lực chủ trương đầu tư, tình trạng pháp lý, năng lực triển khai và khả năng huy động nguồn lực của Công ty Green Dragon.

Trường hợp dự án Khu du lịch sinh thái Thác Bà không đáp ứng các điều kiện về chủ trương đầu tư, pháp lý hoặc năng lực triển khai, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét phương án tạm dừng hoặc thu hồi theo quy định.

Ngoài ra, chính quyền địa phương còn đề xuất trên cơ sở kết quả rà soát, các cơ quan chức năng xem xét việc lập Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí phù hợp với phương án quản lý rừng bền vững đã được phê duyệt. Đồng thời, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và đơn vị thuê môi trường rừng theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, đánh giá đầy đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm, phương án đầu tư và tiến độ thực hiện. Công ty Green Dragon vẫn có thể tham gia quá trình lựa chọn nhà đầu tư nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Gỗ quý trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Núi Ông

Một nội dung quan trọng khác được chính quyền xã Tánh Linh nhấn mạnh là việc hoàn thiện thủ tục thuê môi trường rừng trong thời gian tới phải được thực hiện độc lập với quá trình xem xét, xử lý những công trình và hoạt động đã triển khai trước đây của dự án Khu du lịch sinh thái Thác Bà.

Theo đó, việc ký hợp đồng thuê môi trường rừng không được mặc nhiên xem là căn cứ xác nhận tính hợp pháp của các công trình đã tồn tại trước đó.

Không để vi phạm kéo dài

Từ những kiến nghị, đề xuất của Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Núi Ông và UBND xã Tánh Linh, có thể thấy dự án Khu du lịch sinh thái Thác Bà đang đứng trước yêu cầu cấp bách là phải được rà soát toàn diện, làm rõ những tồn tại về quá trình đầu tư, xây dựng, hoạt động du lịch và sử dụng môi trường rừng.

Gỗ quý trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Núi Ông

Sự vào cuộc nhanh chóng, quyết liệt này của ngành chức năng và chính quyền xã Tánh Linh đối với những tồn tại, bất cập của Khu du lịch sinh thái Thác Bà là đúng với tinh thần chỉ đạo, định hướng tại Kết luận số 1348, ngày 30/9/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều này cũng đặt ra yêu cầu trước khi phân định rõ ràng giữa việc phải hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai dự án trong tương lai với trách nhiệm xử lý những tồn tại, vi phạm phát sinh trong quá trình hoạt động trước đây.

Trong đó việc thu phí, nộp lại ngân sách, cũng như chấp hành quyết định xử phạt của doanh nghiệp cần phải được làm rõ, không để dự án tiếp tục vi phạm kéo dài.

Sự vào cuộc quyết liệt này của ngành chức năng và chính quyền xã Tánh Linh đối với những tồn tại, bất cập của Khu du lịch sinh thái Thác Bà đang từng bước thực hiện tinh thần chỉ đạo, định hướng tại Kết luận số 1348, ngày 30/9/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.