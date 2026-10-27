Vi phạm nhiều lỗi trên cao tốc, tài xế và chủ xe đầu kéo bị phạt đến 104 triệu đồng

Ngày 26/10, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (thuộc Phòng 6, Cục CSGT) cho biết, qua tiếp nhận dữ liệu từ Phòng Quản lý, khai thác dữ liệu và chuyển đổi số, đơn vị đã kiểm tra xe đầu kéo biển số 50H-760.xx kéo theo sơ-mi rơ-moóc biển số 51R-078.xx lưu thông trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (qua địa bàn Khánh Hòa).

Cảnh sát giao thông làm việc với tài xế điều khiển xe đầu kéo vi phạm trên cao tốc. (Ảnh: CSGT).

Phương tiện do tài xế B.T.H (sinh năm 2000, trú tại xã Tân Hưng, TP Đồng Nai) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định: Tài xế có giấy phép lái xe nhưng không phù hợp với loại xe đang điều khiển; không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe để đăng nhập thông tin theo quy định khi kinh doanh vận tải hàng hóa. Ngoài ra, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe lắp trên xe đầu kéo không hoạt động theo quy định.

Theo đó, hành vi điều khiển xe có giấy phép lái xe nhưng không phù hợp với loại xe đang điều khiển bị đề xuất mức phạt từ 18 đến 20 triệu đồng; hành vi không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe và vi phạm quy định về thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, mỗi hành vi bị đề xuất mức phạt từ 1 - 2 triệu đồng.

Đồng thời, lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Q.B là chủ phương tiện, về các hành vi: Không cấp thẻ nhận dạng cho lái xe theo quy định, mức phạt từ 6 đến 8 triệu đồng; sử dụng xe kinh doanh vận tải thuộc diện phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe nhưng thiết bị không ghi nhận được hình ảnh, mức phạt từ 10 đến 12 triệu đồng; giao phương tiện cho người làm công điều khiển khi người này không đáp ứng điều kiện về giấy phép lái xe theo quy định, mức phạt từ 56 - 60 triệu đồng.

Như vậy, tổng mức phạt dự kiến đối với doanh nghiệp là 72 - 80 triệu đồng. Cộng với mức phạt đối với tài xế, tổng số tiền xử phạt đối với cả hai bên có thể từ 92 - 104 triệu đồng.

Qua vụ việc, lực lượng CSGT khuyến cáo các đơn vị kinh doanh vận tải cần kiểm tra điều kiện của người lái xe trước khi giao phương tiện; cấp đầy đủ thẻ nhận dạng và bảo đảm thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe hoạt động theo quy định, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý vận tải và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.