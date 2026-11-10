Vi phạm loạt quy định về ATTP, sử dụng nguyên liệu quá hạn, Golden Gate bị xử phạt hơn 56 triệu đồng

Phòng khám đa khoa 68A bị xử phạt 368 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian 6 tháng

Sở Y tế Hà Nội vừa công bố danh sách xử phạt vi phạm hành chính trong thời gian từ ngày 21/10 đến 6/11/2026, gồm 12 quyết định với tổng số tiền hơn 604 triệu đồng.

Trong số các tổ chức, cá nhân có tên trong danh sách xử phạt vi phạm hành chính trong thời gian từ ngày 21/10 đến 6/11/2026, Công ty TNHH Phòng khám đa khoa 68A, địa chỉ số 111 đường Phùng Hưng, phường Hà Đông, Hà Nội, có tổng mức xử phạt cao nhất, với 368 triệu đồng.

Theo Quyết định số 3786/QĐ-XPHC ngày 26/10/2026, doanh nghiệp bị xử phạt 318 triệu đồng do nhiều vi phạm trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Các hành vi vi phạm gồm, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật không có mặt tại cơ sở trong thời gian đăng ký hoạt động mà không ủy quyền theo quy định; không gửi danh sách đăng ký hành nghề đã thay đổi đến cơ quan có thẩm quyền; không bảo đảm điều kiện hoạt động của phòng khám đa khoa sau khi được cấp phép.

Ngoài ra, cơ sở còn sử dụng người hành nghề không đáp ứng quy định về giấy phép, chứng chỉ hành nghề; cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không đúng phạm vi chuyên môn được phép; thực hiện điều trị nội trú khi không được phép và không bảo đảm đầy đủ phương tiện, thiết bị y tế, thuốc thiết yếu phục vụ cấp cứu.

Bên cạnh hình thức phạt tiền, Phòng khám đa khoa 68A bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian 6 tháng. Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của bà Nguyễn Thị Hoa cũng bị tước quyền sử dụng trong thời gian 6 tháng.

Tiếp đó, ngày 27/10/2026, theo Quyết định số 3799/QĐ-XPHC, Công ty TNHH Phòng khám đa khoa 68A tiếp tục bị xử phạt 50 triệu đồng về hành vi kinh doanh dược khi không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược theo quy định.

Cũng trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, Công ty Cổ phần Y tế T-MEDICAL, địa chỉ tại khu đô thị Lê Trọng Tấn - Geleximco, phường Tây Mỗ, Hà Nội, bị xử phạt 148 triệu đồng theo Quyết định số 3783/QĐ-XPHC.

Doanh nghiệp này vi phạm các quy định về sự có mặt của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật, đăng ký hành nghề, phạm vi hoạt động chuyên môn và việc bảo đảm thuốc thiết yếu phục vụ cấp cứu. Ngoài phạt tiền, chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của bà Hoàng Thị Nga bị tước quyền sử dụng trong thời gian 6 tháng...

Đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm, Công ty Cổ phần Tập đoàn Golden Gate, địa chỉ số 60 phố Giang Văn Minh, phường Ba Đình, Hà Nội, bị xử phạt tổng cộng 56.483.000 đồng. Theo Quyết định số 3704/QĐ-XPHC, doanh nghiệp bị xử phạt 56 triệu đồng do nhiều hành vi vi phạm quy định về điều kiện vệ sinh trong chế biến, kinh doanh và bảo quản thực phẩm.

Cụ thể, khu vực chế biến, kinh doanh, bảo quản có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập; người trực tiếp chế biến thức ăn không đeo khẩu trang, không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Việc bố trí bếp ăn không bảo đảm ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến.

Doanh nghiệp còn vi phạm quy định về kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn; hệ thống cống rãnh thoát nước thải tại khu vực cửa hàng, nhà bếp bị ứ đọng, không được che kín và không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải bảo đảm vệ sinh.

Cùng ngày, theo Quyết định số 3711/QĐ-XPHC, Golden Gate tiếp tục bị xử phạt 483.000 đồng về hành vi sử dụng nguyên liệu đã quá thời hạn sử dụng để chế biến thực phẩm. Giá trị sản phẩm vi phạm được xác định là 322.000 đồng. Ngoài phạt tiền, doanh nghiệp bị áp dụng biện pháp buộc tiêu hủy nguyên liệu, thực phẩm vi phạm theo quy định.