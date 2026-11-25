Trước đó, Báo PLVN đã có loạt bài phản ánh thông tin về công tác quản lý tài chính của Trường Tiểu học Lộc Hoà (nay là phân hiệu 1 – trường tiểu học Trần Nhân Tông tỉnh Ninh Bình qua “Đơn kiến nghị” của một số phụ huynh học sinh và giáo viên nhà trường

Văn bản do Đảng uỷ phường Đông A ban hành (ảnh PV)

Kết quả xác minh của phường kết luận, việc quản lý tài chính của nhà trường bị buông lỏng, một số khoản thu không đúng quy định trong các năm học 2021 đến 2026. UBND phường chỉ rõ trách nhiệm thuộc về Hiệu trưởng cùng các cá nhân phụ trách chuyên môn, yêu cầu kiểm điểm nhận rõ trách nhiệm khắc phục hậu quả.

Ngày 22/8/2026 Đảng uỷ phường Đông A ban hành Quyết định số 263 - QĐ/ĐU thi hành kỷ luật ông Trần Quang Hào - Phó Bí thư chi bộ, nguyên Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Quyết định chỉ rõ ông Trần Quang Hào đã vi phạm: Không báo cáo trung thực, cố tình che giấu khuyết điểm vi phạm, không kê khai phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên hằng năm. Những vi phạm nêu trên là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan đơn vị nơi ông Hào công tác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả nguyên nhân vi phạm, Ban chấp hành Đảng uỷ phường Đông A quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Quang Hào bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng (nhiệm kỳ 2012-2015; 2015 - 2017; 2017-2020; 2020-2022; 2022- 2025; 2025-2030)

Căn cứ từ Quyết định của Đảng uỷ phường Đông A, ngày 28 tháng 8 năm 2026 Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Nhân Tông đã ban hành Quyết Định kỷ luật viên chức số 250/QĐ-THTNT thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Trần Quang Hào.