Vi phạm kinh doanh đặt cược, trò chơi có thưởng bị phạt tới 200 triệu đồng

Cho người chơi vay tiền đặt cược bị phạt tới 180 triệu đồng

Thủ tướng vừa ban hành Nghị định số 391/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 5/12/2026.

Theo Nghị định, mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng là 200 triệu đồng; đối với cá nhân là 100 triệu đồng.

Các hình thức xử phạt bổ sung gồm đình chỉ có thời hạn hoạt động kinh doanh đặt cược, casino, trò chơi điện tử có thưởng; tịch thu tang vật vi phạm hành chính và phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này là 1 năm. Đối với hành vi vi phạm đang được thực hiện, thời hiệu được tính từ thời điểm người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm. Đối với hành vi đã kết thúc, thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm.

(Ảnh minh họa)

Đối với vi phạm quy định về kinh doanh đặt cược, mức phạt từ 180 triệu đồng đến 200 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi như kinh doanh đặt cược vượt quá phạm vi được cấp phép; lợi dụng kết quả sự kiện đặt cược để tham gia đặt cược hoặc tổ chức kinh doanh đặt cược trái phép, khi chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mức phạt này cũng áp dụng đối với hành vi kinh doanh loại hình đặt cược hoặc sản phẩm đặt cược trái quy định pháp luật, khi chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hành vi bán vé đặt cược cho đối tượng không được phép tham gia đặt cược bị phạt từ 130 triệu đồng đến 150 triệu đồng. Hành vi cho người chơi vay tiền để tham gia đặt cược bị phạt từ 160 triệu đồng đến 180 triệu đồng.

Vi phạm thời gian kinh doanh casino có thể bị phạt 200 triệu đồng

Đối với hoạt động kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, hành vi vi phạm quy định về hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bị phạt từ 40 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bị phạt từ 90 triệu đồng đến 200 triệu đồng; vi phạm quy định về bố trí điểm kinh doanh bị phạt từ 180 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Đối với hành vi vi phạm quy định về thời gian hoạt động, mức phạt dao động từ 40 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền và phòng, chống tài trợ khủng bố, hành vi thiết lập hoặc duy trì tài khoản vô danh, tài khoản sử dụng tên giả bị phạt từ 130 triệu đồng đến 150 triệu đồng. Mức phạt này cũng áp dụng đối với hành vi cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc, công cụ tiền tệ khác và thực hiện thanh toán cho người thụ hưởng, khi chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mức phạt từ 180 triệu đồng đến 200 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện, trợ giúp thực hiện hành vi rửa tiền; không tố giác hành vi tài trợ khủng bố; trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp tiền, tài sản, nguồn tài chính, nguồn lực kinh tế, dịch vụ tài chính hoặc dịch vụ khác cho tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, khi chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các mức phạt nêu trên áp dụng đối với tổ chức. Mức phạt đối với cá nhân bằng một nửa mức phạt đối với tổ chức.