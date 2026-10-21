Vi phạm kinh doanh đặt cược, casino có thể bị phạt đến 200 triệu đồng

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã ký ban hành Nghị định số 391/2026/NĐ-CP ngày 20/10/2026. Nghị định quy định cụ thể mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh đặt cược, casino và trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, đồng thời quy định xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Hình minh họa. Nguồn. CSN

Theo nghị định, hành vi kinh doanh đặt cược vượt quá phạm vi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự bị phạt tiền từ 180-200 triệu đồng. Mức phạt này cũng áp dụng đối với hành vi lợi dụng kết quả sự kiện đặt cược để tham gia đặt cược hoặc tổ chức kinh doanh đặt cược trái phép; kinh doanh loại hình hoặc sản phẩm đặt cược trái quy định pháp luật, nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với hành vi bán vé đặt cược cho người không được phép tham gia, mức phạt từ 130-150 triệu đồng. Hành vi cho người chơi vay tiền để tham gia đặt cược bị phạt từ 160-180 triệu đồng.

Trong lĩnh vực kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, nghị định quy định mức phạt từ 40-100 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bị phạt từ 90-200 triệu đồng; vi phạm quy định về bố trí điểm kinh doanh bị phạt từ 180-200 triệu đồng. Đối với vi phạm về thời gian hoạt động, mức phạt dao động từ 40-200 triệu đồng.

Nghị định cũng quy định mức phạt từ 130-150 triệu đồng đối với hành vi thiết lập hoặc duy trì tài khoản vô danh, tài khoản sử dụng tên giả; cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc, công cụ tiền tệ khác và thực hiện thanh toán cho người thụ hưởng, nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mức phạt từ 180-200 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi như tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện, trợ giúp thực hiện hành vi rửa tiền; không tố giác hành vi tài trợ khủng bố; trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp tiền, tài sản, nguồn lực kinh tế, dịch vụ tài chính hoặc dịch vụ khác cho tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các mức phạt nêu trên áp dụng đối với tổ chức. Mức phạt đối với cá nhân bằng một nửa mức phạt đối với tổ chức. Nghị định số 391/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 5/12/2026.