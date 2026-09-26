Vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí mức xử phạt ra sao?

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Nghị định số 367/2026/NĐ-CP ngày 25/9/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí.

Chính phủ ban hành quy định mới liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí. Ảnh minh hoạ

Nghị định quy định mức phạt đến 100.000.000 đồng hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí.

Quy định mức xử phạt đối với vi phạm quy định về đăng, phát nội dung thông tin trên báo chí, bản tin, đặc san. Trong đó, phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Đăng, phát tin, bài, ảnh không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam; đăng, phát thông tin cổ xúy các hủ tục, mê tín, dị đoan; thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia khi đăng, phát hình ảnh bản đồ Việt Nam mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự…

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi giới thiệu, quảng bá, đặt đường dẫn trang thông tin điện tử có nội dung vi phạm quy định pháp luật; thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí gây ảnh hưởng ít nghiêm trọng….

Phạt đến 80.000.000 đồng hành vi đăng, phát thông tin có nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; phạt đến 100.000.000 đồng với hành vi đăng, phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng; phạt đến 200.000.000 đồng với hành vi đăng, phát nội dung thông tin trong tác phẩm, tài liệu đã bị đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, gỡ bỏ, tiêu hủy…

Nghị định cũng quy định mức phạt đến 400.000.000 đồng với hành vi đăng, phát thông tin xuyên tạc, bịa đặt, gây hoang mang trong hân dân. Trong đó, phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự: Đăng, phát thông tin không phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân; đăng, phát thông tin xuyên tạc, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; đăng, phát thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế, uy tín, hình ảnh Việt Nam…

Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đồng đối với một trong các hành vi sau đây mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự: Đăng, phát thông tin có nội dung gây ảnh hưởng đến độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ một số trường hợp theo quy định. Đăng, phát thông tin có nội dung gây chia rẽ giữa các giai cấp, tầng lớp nhân dân, giữa Nhân dân với chính quyền, với lực lượng vũ trang nhân dân, với tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; xuyên tạc lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc.

Theo Nghị định số 367/2026/NĐ-CP ngày 25/9/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí là 2 năm. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 9 năm 2026.