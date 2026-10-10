Vi phạm công bố thông tin trái phiếu, Đầu tư Phúc Hậu tiếp tục bị xử phạt

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 593 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Đầu tư Phúc Hậu.

Theo quyết định, Đầu tư Phúc Hậu (PHIC) bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Cụ thể, doanh nghiệp chậm công bố thông tin từ 10 ngày làm việc trở lên đối với nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu, gồm: Báo cáo tình hình thực hiện cam kết bán niên năm 2024, năm 2024, bán niên năm 2025 và năm 2025; Báo cáo tình hình sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu đã được kiểm toán cho các kỳ bán niên năm 2024, năm 2024, bán niên năm 2025 và năm 2025.

Liên tiếp vướng vi phạm công bố thông tin, Công ty TNHH Đầu tư Phúc Hậu bị phạt 92,5 triệu đồng (Ảnh minh họa).

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng chậm công bố Báo cáo tình hình tài chính năm 2024, bán niên năm 2025 và năm 2025; Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2024, bán niên năm 2025 và năm 2025.

Đây không phải lần đầu Đầu tư Phúc Hậu bị xử phạt do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin. Trước đó, ngày 5/7/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt doanh nghiệp này 92,5 triệu đồng do không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.

Các vi phạm khi đó bao gồm việc không gửi cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) nội dung công bố thông tin về tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu trong kỳ bán niên năm 2023 và các năm 2022, 2023.

Tình hình sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu; tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2023. Ngoài ra, doanh nghiệp còn công bố thông tin không đúng thời hạn đối với báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và báo cáo tài chính năm 2023.

Công ty TNHH Đầu tư Phúc Hậu tiền thân là Công ty TNHH Phúc Hậu Tứ Hải thành lập từ năm 2011.

Theo bản công bố thay đổi vốn điều lệ gần nhất vào tháng 4/2023, PHIC có vốn điều lệ 250 tỷ đồng do bà Vũ Thị Kim Thanh góp 62.5% (nhận chuyển nhượng từ bà Thái Thị Hải Yến), Công ty TNHH Happy House Việt Nhật góp 18.75% và CTCP Đầu tư Bất động sản Happy House góp 18.75%.

Công ty hiện do ông Trình Thanh Phương làm Giám đốc kiêm đại diện pháp luật, trụ sở đặt tại tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. HCM.

PHIC hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (trừ kinh doanh quán bar, giải khát có khiêu vũ), từng báo lỗ sau thuế gần 1,3 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2024, kéo vốn chủ sở hữu giảm về 227 tỷ đồng. Trong năm 2023 trước đó, Công ty cũng lỗ hơn 5,6 tỷ đồng.