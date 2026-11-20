Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Dự thảo đề xuất tăng mức xử phạt đối với một số nhóm hành vi vi phạm nhằm nâng cao tính răn đe, phòng ngừa vi phạm, bảo đảm an toàn, an ninh hàng không (ảnh minh họa).

Theo Bộ Xây dựng, dự thảo đã sửa đổi, bổ sung toàn diện các quy định nhằm khắc phục những vướng mắc trong thực tiễn, đồng thời bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành.

Một trong những điểm đáng chú ý là dự thảo đã rà soát, cấu trúc lại và mô tả chi tiết cấu thành của các hành vi vi phạm hành chính trong toàn bộ các hoạt động gồm: khai thác tàu bay, quản lý cảng hàng không, hoạt động bay, vận tải hàng không và an ninh hàng không.

Cùng với việc làm rõ các hành vi vi phạm, cơ quan soạn thảo đề xuất điều chỉnh tăng mức phạt tiền đối với nhiều hành vi, kết hợp các hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép, tịch thu tang vật và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả tương xứng.

Việc sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, tăng tính răn đe, phòng ngừa vi phạm, bảo đảm tuân thủ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành.

Đặc biệt, trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, cơ quan soạn thảo đã rà soát toàn diện mức phạt của Nghị định số 162/2018/NĐ-CP, từ đó đề xuất điều chỉnh tăng mức phạt tiền đối với các nhóm hành vi trọng yếu trực tiếp đe dọa an toàn, an ninh hàng không và các vi phạm có tính chất tái diễn.

Biên độ tăng được xác định tương ứng với tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi. Trong đó, mức phạt tiền tối đa đối với các hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức.

Lý giải về sự cần thiết phải điều chỉnh tăng mức phạt, cơ quan soạn thảo cho biết, hàng không dân dụng là lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật đặc thù có mức độ rủi ro cao, nơi mọi tiêu chuẩn và quy tắc khai thác đều gắn liền trực tiếp với tính mạng con người và tài sản có giá trị đặc biệt lớn.

Tuy nhiên, qua quá trình tổng kết thi hành Nghị định số 162/2018/NĐ-CP cho thấy, mức xử phạt hiện hành không còn tương thích với chi phí tuân thủ hoặc lợi ích kinh tế phát sinh từ hành vi vi phạm.

Thực tế này dẫn đến hiện tượng một số tổ chức, cá nhân có xu hướng chấp nhận hình thức xử phạt hành chính thay vì tập trung nguồn lực đầu tư khắc phục triệt để các điều kiện bảo đảm an toàn.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh tăng mức trần phạt tiền đối với các hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng hoàn toàn tuân thủ và nằm trong khung biên độ cho phép tại Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Việc thiết lập khung phạt này không vượt quá giới hạn thẩm quyền mà luật định, đồng thời bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hiện hành, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong bối cảnh ngành hàng không đang phát triển mạnh mẽ với nhiều phương tiện, công nghệ và mô hình khai thác mới.

Một lý do quan trọng khác là việc áp dụng chế tài xử phạt nghiêm khắc là sự cụ thể hóa trực tiếp các tiêu chuẩn và khuyến cáo thực hành của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), đặc biệt trong các lĩnh vực cốt lõi về an toàn, an ninh và phát triển bền vững.

Theo cơ quan soạn thảo, điều này thể hiện rõ cam kết chính trị và trách nhiệm quốc gia của Việt Nam trước cộng đồng hàng không quốc tế trong việc duy trì nghiêm ngặt văn hóa tuân thủ luật pháp, bảo vệ uy tín của nhà chức trách hàng không quốc gia và góp phần bảo đảm an toàn cho mạng lưới hàng không toàn cầu.