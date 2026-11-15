Vi phạm 5 lỗi giao thông, lái xe bán tải dự kiến bị phạt gần 100 triệu

Chiều 15/11, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang vừa lập biên bản xử lý một tài xế xe bán tải vi phạm 5 lỗi giao thông.

Theo đó, hồi 15 giờ 27, ngày 14/11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên đường Quang Trung, thuộc phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện ô tô bán tải mang biển kiểm soát 30D-691.xx chạy với tốc độ 98 km/h trong khu vực có giới hạn tốc độ 50 km/h (chạy quá tốc độ cho phép 48 km/h).

Đáng chú ý, khi tổ công tác ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra, người điều khiển không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã làm rõ người điều khiển phương tiện là Đ.Q.T (sinh năm 1997, trú tại xã Quảng Bị, TP. Hà Nội).

Qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát giao thông xác định tài xế này có 5 hành vi vi phạm gồm: Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định; không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người kiểm soát giao thông; điều khiển phương tiện khi trong hơi thở có nồng độ cồn; điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường bộ và không chấp hành hiệu lệnh của biển báo hiệu giao thông.

Cán bộ Cảnh sát giao thông làm việc với lái xe bán tải.

Căn cứ theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP của Chính phủ, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế xe bán tải về 5 hành vi vi phạm nêu trên. Dự kiến mức xử phạt với lái xe là 96,5 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 11 tháng.

Cụ thể, đối với hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ trên 35 km/h, tài xế bị phạt tiền từ 12-14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người kiểm soát giao thông, mức phạt tiền từ 18-20 triệu đồng, đồng thời trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Về hành vi điều khiển phương tiện khi trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,25 mg đến 0,4 mg/lít khí thở, tài xế bị phạt tiền từ 18-20 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Với hành vi điều khiển xe lạng lách trên đường bộ, người vi phạm bị phạt tiền từ 40-50 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10-12 tháng. Ngoài ra, hành vi không chấp hành hiệu lệnh của biển báo hiệu giao thông bị phạt tiền từ 400.000-600.000 đồng.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, việc đã sử dụng rượu, bia vẫn lái xe, chạy quá tốc độ và không chấp hành hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông, điều khiển xe lạng lách trên đường bộ là hành vi nguy hiểm cho xã hội, sự coi thường pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, tuân thủ quy định về tốc độ và tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia. Mỗi người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức tự giác, chủ động phòng ngừa vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.