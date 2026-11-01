Vì những miền quê xanh, sạch, đẹp

Người dân xã Phong Quang chung sức dọn dẹp đường làng, ngõ xóm.

Trước đây, tại nhiều địa bàn vùng cao, ô nhiễm môi trường từng là vấn đề đáng lo ngại. Tình trạng vứt rác bừa bãi, cống rãnh ứ đọng ảnh hưởng đến cảnh quan và sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các thôn, bản đang từng bước khắc phục tình trạng này, đưa việc giữ gìn vệ sinh chung trở thành trách nhiệm của mỗi người.

Vào những buổi sáng cuối tuần, tại nhiều xã, phường, người dân lại cùng nhau quét dọn đường làng, ngõ xóm, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh. Phong trào “Ngày thứ Bảy xanh” dần đi vào nền nếp, không còn dừng ở những đợt ra quân mà từng bước trở thành hoạt động tự giác của cộng đồng dân cư.

Bà Hà Thị Thụ, người dân thôn Nà Sao, xã Yên Bình, phấn khởi cho biết: Hằng tuần, hằng tháng, thôn đều tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Có những khu vực, người dân tự phân công nhau dọn dẹp; khi phát động tổng vệ sinh, bà con trong thôn lại cùng tham gia.

Không chỉ làm sạch không gian công cộng, ý thức bảo vệ môi trường còn từng bước được hình thành từ mỗi gia đình. Việc thu gom, phân loại rác thải tại nguồn, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần được chú trọng, góp phần giữ gìn vệ sinh nơi ở và giảm lượng rác thải cần xử lý. Những thay đổi từ mỗi hộ dân, dù nhỏ, nhưng khi được duy trì thường xuyên sẽ tạo nên chuyển biến tích cực trong cộng đồng.

Diện mạo xã nông thôn vùng cao xã Yên Bình hôm nay.

Anh Hà Dương Tuệ, Trưởng thôn Bản Váng, xã Chợ Rã, cho biết: Nhờ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, đường giao thông trong thôn đã được bê tông hóa, khu vực trung tâm và Nhà văn hóa cũng được nâng cấp. Để duy trì vệ sinh môi trường, hằng tuần, thôn vận động các hộ dân tham gia tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, mương thoát nước. Qua đó, ý thức giữ gìn môi trường của người dân ngày càng được nâng cao.

Từ việc duy trì vệ sinh môi trường, nhiều thôn, bản vùng cao đang hướng tới mục tiêu xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp. Không chỉ đường sá thông thoáng, rác thải được thu gom, những hàng cây, luống hoa ven đường cũng dần được hình thành, góp phần tạo điểm nhấn cho không gian sống.

Anh Nguyễn Trọng Lá, Trưởng thôn Bình Văn, xã Yên Bình, cho biết: Thực hiện kế hoạch “Ngày thứ Bảy xanh”, vào thứ Bảy của tuần thứ hai hằng tháng, thôn đều phát động người dân vệ sinh môi trường đường làng. Đến nay, đường giao thông nông thôn cơ bản được giữ gìn sạch sẽ. Tuy nhiên, để đạt tiêu chí xanh, đẹp, thôn sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động theo chỉ đạo của xã, vận động người dân chung tay chỉnh trang cảnh quan.

Thực tế cho thấy, giữ gìn môi trường nông thôn không phải là nhiệm vụ có thể hoàn thành trong một vài đợt ra quân, mà cần sự kiên trì và ý thức tự giác của mỗi người dân. Khi bảo vệ môi trường trở thành thói quen trong mỗi gia đình, mỗi khu dân cư, diện mạo nông thôn không chỉ đổi thay mà chất lượng cuộc sống của người dân cũng từng bước được nâng lên.

Từ những việc làm giản dị hằng ngày, người dân vùng cao Thái Nguyên đang góp sức xây dựng những miền quê đáng sống.