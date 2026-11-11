Vi nhựa có thể làm thay đổi màu nước biển

Nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Đại học Bergen, Na Uy thực hiện cho thấy tình trạng ô nhiễm nhựa ngày càng nghiêm trọng có thể đang góp phần làm thay đổi màu nước biển tại khu vực Great Pacific Garbage Patch (bãi rác khổng lồ Thái Bình Dương).

Các hạt vi nhựa được tìm thấy ở Thái Bình Dương. Ảnh: THE OCEAN CLEANUP

Các nhà khoa học phân tích dữ liệu vệ tinh trong giai đoạn 2002-2022 và phát hiện cường độ ánh sáng ở các bước sóng xanh lam và xanh lục tại khu vực này tăng rõ rệt so với vùng biển xung quanh.

Sau khi tiến hành mô phỏng, nhóm nghiên cứu nhận thấy việc bổ sung nhựa làm tăng khả năng xuất hiện màu xanh lam như hình ảnh vệ tinh ghi nhận. Tuy nhiên, họ nhấn mạnh cần nghiên cứu thêm để xác định liệu nhựa có phải nguyên nhân trực tiếp và duy nhất gây ra sự thay đổi màu nước hay không.