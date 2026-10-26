Vì người nghèo, dựng xây những mái ấm đại đoàn kết

Bà Lâm Thị Hương Thành - Phó Chủ tịch HĐND TP Bắc Ninh (bên trái) và bà Thái Hải Anh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bắc Ninh trao kinh phí 100 triệu đồng xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Đào. Ảnh: T.N.

Niềm vui an cư trong những mái ấm đại đoàn kết

Những ngày đầu tháng 10, niềm vui hiện rõ trên gương mặt ông Nguyễn Văn Đào, hộ nghèo tại phường Phượng Sơn, TP Bắc Ninh, khi được bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết đợt I năm 2026. Từ căn nhà cũ xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào, gia đình ông nay đã có nơi ở mới khang trang, kiên cố, mở ra hy vọng về một cuộc sống ổn định hơn.

Ngôi nhà mới có diện tích 110m², tổng kinh phí xây dựng khoảng 600 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bắc Ninh hỗ trợ 100 triệu đồng; phần kinh phí còn lại do gia đình đối ứng, cùng sự chung tay đóng góp ngày công của anh em, họ hàng, làng xóm và các đoàn thể địa phương.

Đối với một gia đình còn nhiều khó khăn, khoản hỗ trợ 100 triệu đồng không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn là nguồn động viên thiết thực, giúp gia đình mạnh dạn xây dựng ngôi nhà bảo đảm an toàn, ổn định cuộc sống. Đằng sau công trình ấy là sự vào cuộc của MTTQ, cấp ủy, chính quyền và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Cũng trong dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bắc Ninh đã tổ chức bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Hà Thị Hạnh tại phường Bố Hạ. Trước đây, gia đình bà Hạnh không có nhà ở riêng, phải ở nhờ bố mẹ đẻ trong căn nhà cấp 4 chật hẹp, xuống cấp nghiêm trọng. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn khiến việc xây dựng một mái ấm của riêng mình trở thành mong ước kéo dài nhiều năm. Với sự hỗ trợ của MTTQ và sự chung tay của cộng đồng, gia đình bà đã hoàn thành ngôi nhà mới khang trang diện tích 75m², tổng kinh phí gần 400 triệu đồng.

Hay như gia đình ông Trần Quốc Thuận (sinh năm 1965) ở xã Trung Chính (TP Bắc Ninh) thuộc diện hộ nghèo, bản thân sức khỏe yếu, nhiều năm chưa có nhà ở ổn định. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bắc Ninh đã quyết định hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết, đồng thời huy động sự chung tay của các tổ chức, đoàn thể, người thân và nhân dân địa phương.

Sau gần 2 tháng thi công, ngôi nhà lắp ghép rộng hơn 80 m² đã hoàn thành, với đầy đủ các phòng chức năng và công trình phụ, tổng kinh phí xây dựng 350 triệu đồng. Trong đó, TP Bắc Ninh hỗ trợ 100 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ thành phố hỗ trợ 50 triệu đồng; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trung Chính hỗ trợ 40 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ xã hỗ trợ 10 triệu đồng. Phần kinh phí còn lại do gia đình, dòng họ, người thân và Nhân dân địa phương chung tay đóng góp…

Những mái nhà đại đoàn kết được bàn giao trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc huy động nguồn lực chăm lo cho những người còn khó khăn, giúp các gia đình có điều kiện an cư, ổn định cuộc sống.

Điều đáng ghi nhận là quá trình hỗ trợ không chỉ dừng lại ở việc trao kinh phí. Tại nhiều địa phương, MTTQ và các đoàn thể đã tích cực vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, người thân và nhân dân cùng góp công, góp sức. Những ngày công xây dựng, những khoản đóng góp phù hợp với khả năng của từng người đã giúp giảm bớt gánh nặng chi phí, đồng thời tạo nên sự gắn kết giữa gia đình được hỗ trợ với cộng đồng dân cư.

Tháng cao điểm “Vì người nghèo”: Nối dài những vòng tay nhân ái

Năm 2026, TP Bắc Ninh tiếp tục xác định giảm nghèo và an sinh xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với mục tiêu phát triển bền vững. Dù đời sống của phần lớn người dân từng bước được cải thiện, vẫn còn những gia đình gặp khó khăn do bệnh tật, thiếu hụt sinh kế, điều kiện nhà ở không bảo đảm; những em nhỏ hiếu học cần thêm sự hỗ trợ để tiếp tục đến trường.

Thực tế đó đặt ra yêu cầu phải tiếp tục huy động nguồn lực xã hội, đa dạng hóa hình thức hỗ trợ và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ “Vì người nghèo”. Trong đó, vai trò kết nối của MTTQ có ý nghĩa quan trọng, vừa tập hợp nguồn lực từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, vừa bảo đảm sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong triển khai chính sách an sinh xã hội.

Bà Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bắc Ninh cho rằng, để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tiến tới xóa nghèo hoàn toàn trên địa bàn trở thành hiện thực, đòi hỏi những nguồn lực lớn hơn, giải pháp căn cơ hơn và cần nhiều hơn nữa những tấm lòng sẻ chia từ cộng đồng.

Thông qua Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang tiếp tục phối hợp với MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội; đồng thời vận động doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm tiếp tục đóng góp xây dựng Quỹ, hỗ trợ nhà ở, phương tiện sản xuất và học bổng cho con em các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Mỗi người dân, tùy theo điều kiện và khả năng của mình, cũng có thể góp sức bằng những việc làm thiết thực. Sự đóng góp dù lớn hay nhỏ, khi được tập hợp và sử dụng đúng mục đích, sẽ tạo nên nguồn lực chung giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

“Mỗi sự sẻ chia trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” chính là một viên gạch hồng xây nên những mái ấm đại đoàn kết, xua đi những nhọc nhằn, lo toan của những mảnh đời còn nhiều khó khăn”, bà Nguyễn Thị Hà bày tỏ và khẳng định, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” TP Bắc Ninh cam kết sẽ quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch và điều tiết nguồn Quỹ đúng mục đích, đúng đối tượng, đạt hiệu quả an sinh xã hội cao nhất.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bắc Ninh tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, nhân văn của quê hương Kinh Bắc, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 sẽ tiếp tục nối dài những vòng tay nhân ái, biến tinh thần tương thân tương ái thành hành động thiết thực. Mỗi mái nhà đại đoàn kết được hoàn thành, mỗi sinh kế được mở ra sẽ tiếp thêm niềm tin, động lực giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên, thụ hưởng thành quả phát triển của thành phố.

Việc hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết không chỉ giúp các hộ nghèo hiện thực hóa mong ước có nơi ở ổn định mà còn tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

9 tháng đầu năm 2026, hỗ trợ 176 hộ nghèo xây nhà đại đoàn kết

Trong giai đoạn từ năm 2021-2025, TP Bắc Ninh đã hoàn thành Chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn với tổng số 5.636 nhà tạm, nhà dột nát được xây mới, sửa chữa, trị giá trên 195.3 tỷ đồng; hàng vạn suất học bổng, con giống, và phương tiện sinh kế đã được trao tận tay người nghèo. Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2026, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã hỗ trợ 176 hộ nghèo xây mới nhà đại đoàn kết trị giá 17, 6 tỷ đồng. Tại lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” TP Bắc Ninh đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ hơn 51 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm.