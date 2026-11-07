Vì nền hành chính công chuyên nghiệp

Số hóa 100% hồ sơ thủ tục hành chính

Xác định cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, thời gian qua, Sở Tư pháp đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ khâu kiểm soát, thẩm định văn bản đến hướng dẫn và đôn đốc thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh.

Công tác tham gia xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, góp phần nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật và hiệu lực quản lý nhà nước. Đặc biệt, việc công bố TTHC luôn được thực hiện kịp thời, chính xác.

Để công tác kiểm soát TTHC đạt hiệu quả, Sở Tư pháp tiếp tục công bố các TTHC, lập danh mục các thủ tục còn hiệu lực và gửi các cơ quan, đơn vị niêm yết công khai. Đồng thời, đôn đốc các cơ quan, địa phương rà soát, đơn giản hóa các TTHC theo kế hoạch của tỉnh. Trong năm 2026, sở đã tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành 22 quyết định công bố 158 TTHC, bao gồm việc ban hành mới 3 thủ tục, sửa đổi, bổ sung 152 thủ tục và bãi bỏ 3 thủ tục không còn phù hợp.

Sở Tư pháp kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật, thi hành văn bản quy phạm pháp luật tại UBND phường Đông Hà - Ảnh: STP

Hiện, Sở Tư pháp có 200 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý, gồm 136 thủ tục cấp tỉnh và 64 thủ tục cấp xã. Trong đó, 134/134 thủ tục đủ điều kiện tại cấp tỉnh và 63/63 thủ tục đủ điều kiện tại cấp xã đã được xây dựng dịch vụ công trực tuyến, đạt 100%. Các TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính tiếp tục được triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức trong việc lựa chọn nơi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và nhận kết quả theo quy định.

Gắn với số hóa và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Sở Tư pháp đã rà soát toàn bộ 200 TTHC, kiến nghị đơn giản hóa 10 thủ tục, gồm 2 TTHC cấp tỉnh lĩnh vực tư vấn pháp luật và 8 TTHC cấp xã (3 thủ tục lĩnh vực hòa giải ở cơ sở, 5 thủ tục lĩnh vực hộ tịch).

Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp cho biết, các quy định, địa chỉ tiếp nhận phản ánh và kiến nghị luôn được công khai, minh bạch trên Trang thông tin điện tử của sở, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bảng tin tại trụ sở đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân. Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Tính đến tháng 10/2026, đơn vị đã tiếp nhận 668 hồ sơ giải quyết TTHC, trong đó đã giải quyết 667 hồ sơ và 1 hồ sơ đang giải quyết trong hạn. Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 100%, không phát sinh hồ sơ trễ hạn. Đặc biệt, tỉ lệ hồ sơ giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến, tỉ lệ số hóa hồ sơ đầu vào và tỉ lệ số hóa kết quả giải quyết TTHC đều đạt 100%.

Đẩy mạnh chuyển đổi số

Cụ thể hóa các chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số (CĐS), Sở Tư pháp đã chủ động ban hành các kế hoạch hành động gắn chặt với nhiệm vụ chuyên môn. Đơn vị tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đi kèm với công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Việc triển khai, sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ Tư pháp và của UBND tỉnh được thực hiện đồng bộ đối với các TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy CĐS.

Giám đốc Sở Tư pháp Trần Chí Tiến cho biết, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, CĐS trong quản lý, điều hành và giải quyết TTHC; tăng cường sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, các hệ thống thông tin chuyên ngành, số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC. Đây là nền tảng cốt lõi để nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Việc quản lý, sử dụng chứng thư chữ ký số chuyên dùng của cơ quan và lãnh đạo cơ quan được thực hiện đúng quy định, bảo đảm an toàn, bảo mật trong quá trình ký số và trao đổi văn bản điện tử. Sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp được cấp 7 chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ cho cơ quan, đơn vị và 31 chứng thư chữ ký số cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu thực hiện ký số, xử lý và trao đổi văn bản điện tử trong hoạt động quản lý, điều hành. Việc ký số góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, giảm sử dụng văn bản giấy, nâng cao tính pháp lý, tính xác thực và hiệu quả trong giải quyết công việc trên môi trường điện tử.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp tiếp tục duy trì và áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Các quy trình làm việc được cụ thể hóa, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị, góp phần xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch và nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức.

Song song với đó, Sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thường xuyên quan tâm đầu tư, nâng cấp trang thiết bị công nghệ thông tin. Hiện, toàn đơn vị được trang bị 125 máy vi tính, 66 máy in và 14 máy quét tại các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Hệ thống mạng LAN và đường truyền internet tốc độ cao duy trì ổn định, đáp ứng hiệu quả công tác trao đổi thông tin, xử lý văn bản điện tử và giải quyết công việc trên môi trường số.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, thực hiện chế độ, chính sách, kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ được quan tâm thực hiện nghiêm túc, giúp đội ngũ nhân sự nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Sở Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh CĐS gắn với cải cách TTHC; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến; tăng cường số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức và góp phần thúc đẩy phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.