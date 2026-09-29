Vì mục tiêu xây dựng Quảng Trị phát triển mạnh mẽ, nhanh và bền vững

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: X.P

Tham dự có các đồng chí: Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các vụ địa phương theo dõi địa bàn tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan.

Đặt vấn đề khai mạc hội nghị, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu tập trung đánh giá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã triển khai, đồng thời nhận diện, đánh giá sát với tình hình thực tế để dồn lực thực hiện kịch bản tăng trưởng và các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng trong những tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng năm 2026 - Ảnh: X.P

Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, cho ý kiến về báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026. Trong quý III, UBND tỉnh đã ban hành và tổ chức thực hiện kịch bản tăng trưởng, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp, điều chỉnh quy hoạch gắn với xúc tiến đầu tư, kích cầu thương mại, du lịch và theo dõi tiến độ, đóng góp của các dự án đối với tăng trưởng.

Tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng năm 2026 của tỉnh đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Kinh tế ổn định và duy trì đà tăng trưởng, sản xuất lâm nghiệp và thủy sản ổn định; sản xuất công nghiệp tăng 14,3% so với cùng kỳ; hoạt động du lịch ước đạt 655.000 lượt khách, tăng 6,81% so với cùng kỳ; môi trường đầu tư từng bước được cải thiện; các hoạt động tri ân, văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức ý nghĩa, rộng khắp, khơi dậy niềm tự hào, khí thế thi đua sôi nổi trong mọi tầng lớp Nhân dân.

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, đời sống Nhân dân được bảo đảm. Tình hình an ninh trật tự, quốc phòng-an ninh được giữ vững.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần triển khai quyết liệt trong quý IV/2026 - Ảnh: X.P

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện theo tinh thần "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Trong quý III/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó 39 nhiệm vụ đã hoàn thành, 8 nhiệm vụ đang thực hiện.

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số toàn diện trên 3 trụ cột (chính quyền số, kinh tế số, xã hội số) gắn với thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10,6% năm 2026.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng tiếp tục được đẩy mạnh gắn với mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh kết nạp 2.535 đảng viên mới, đạt 82,15% chỉ tiêu năm 2026, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh lên gần 132.000 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị - Ảnh: X.P

Những tháng cuối năm 2026, cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhất là những chỉ tiêu đạt thấp, nhiệm vụ chậm tiến độ. Tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, chỉ đạo của Trung ương, nhất là 5 nghị quyết, 1 chỉ thị của Bộ Chính trị vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt tại hội nghị ngày 25/9 gắn với các chương trình hành động, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tiếp tục hoàn thiện, vận hành đồng bộ, thông suốt mô hình tổ chức của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp. Tập trung tháo gỡ các "điểm nghẽn", khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 10,6% trong năm 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh nghỉ việc do cơ cấu, kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ; chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện trên địa bàn tỉnh; chủ trương về phương án kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030 tỉnh Quảng Trị; điều chỉnh một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030…

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị - Ảnh: X.P

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận về tốc độ tăng trưởng và các giải pháp; quyết liệt hơn trong đánh giá cán bộ; thực hiện hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW; quyết liệt trong chỉ đạo, việc “hấp thụ” nguồn đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách còn hạn chế, rà soát lại các dự án mong muốn đầu tư để tháo gỡ; thu ngân sách từ quỹ đất; tập trung giải ngân nguồn vốn Trung ương đã phân bổ; chú trọng công tác tài nguyên và môi trường, công tác quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, phân cấp đi đôi với phân quyền… và cho ý kiến về chủ trương, điều chỉnh chủ trương một số dự án trên địa bàn tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị - Ảnh: X.P

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao các ý kiến thảo luận, góp ý tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện tinh thần thống nhất, đồng lòng và quyết tâm hành động vì mục tiêu chung.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền tập trung cao nhất, nỗ lực cao nhất, trên tinh thần xuyên suốt phải hành động, tập trung tìm giải pháp để làm, làm nhanh, làm đúng và làm có chất lượng, tuyệt đối không tìm lý do để trì hoãn và tinh thần này phải được truyền tải đến tất cả các cơ quan trong hệ thống chính trị, từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn cũng lưu ý đến 3 vấn đề về cơ chế, nguồn lực và phân cấp, nếu đã được mà công việc không có chuyển biến thì phải xem xét, thay đổi cán bộ, thay đổi người phụ trách để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Ngay sau hội nghị, các cơ quan tham mưu khẩn trương tham mưu ban hành chỉ thị về tăng tốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, không để xảy ra tình trạng trì hoãn, né tránh trách nhiệm. Mục tiêu là phấn đấu giải ngân tối đa nguồn vốn được giao, đồng thời phải xác định rõ trách nhiệm của từng ngành, từng địa phương, từng chủ đầu tư.

Đối với lĩnh vực thu hút đầu tư, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành thay đổi cách tiếp cận, chủ động “săn đón” nhà đầu tư chiến lược, tạo dư địa tốt nhất, điều kiện tốt nhất và môi trường thuận lợi nhất để các nhà đầu tư nghiên cứu địa bàn.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 19 - Ảnh: X.P

Đồng chí cũng nhấn mạnh, một trong những tồn tại lớn nhất của nhiều dự án hiện nay vẫn là giải phóng mặt bằng. Bởi vậy cần rà soát ngay đội ngũ cán bộ chuyên môn ở các xã, phường, nhất là sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Nếu địa phương này thừa, địa phương khác thiếu thì phải tính toán điều động, bố trí lại để bảo đảm tương đối cân đối.

Bên cạnh đó, tập trung cao nhất cho các dự án năng lượng và các dự án động lực, trọng điểm. Trong những tháng tới, những dự án năng lượng phải được định hình rõ về tiến độ và trách nhiệm.

Đối với các dự án động lực, trọng điểm đã có kết luận, phải bám sát từng mốc thời gian, không để chậm tiến độ. Đối với các dự án du lịch, đô thị, dự án liên kết vùng, kết nối hàng không phải tập trung quyết liệt triển khai, tạo động lực phát triển mới.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại hội nghị - Ảnh: X.P

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp, ngành thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phấn đấu đến ngày 19/5/2027 cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh; rà soát, xây dựng phương án đầu tư, bảo đảm đáp ứng nhu cầu tối thiểu trong lĩnh vực giáo dục, y tế…

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, từng đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, từng cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực sự vào cuộc, không tìm lý do để trì hoãn, phải tìm giải pháp để làm. Không chờ việc đến mà phải chủ động tìm việc để giải quyết. Không chỉ nói quyết tâm mà phải biến quyết tâm thành sản phẩm cụ thể.

Cả hệ thống chính trị cùng hành động trên tinh thần "đã quyết thì phải làm, đã làm thì phải làm nhanh, làm đúng và làm đến cùng", vì mục tiêu xây dựng Quảng Trị phát triển mạnh mẽ, nhanh và bền vững.