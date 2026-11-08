Vì một xã hội an toàn, nói không với thuốc lá

Sự kiện quy tụ dàn đại biểu và chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực lập pháp, y tế công cộng và công tác xã hội: Ông Nguyễn Hồng Ngọc - Phó Vụ trưởng Vụ Xã hội, Văn phòng Quốc hội; PGS.TS Lê Thị Thanh Hương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế Công cộng; bà Đoàn Thu Huyền - Giám đốc Tổ chức Chiến dịch Vì Trẻ em không thuốc lá tại Việt Nam.

Tọa đàm diễn ra dưới sự chỉ đạo chương trình của ThS.KTS Nguyễn Đức Minh và được dẫn dắt bởi Dương Thanh Hà - Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam, Đại sứ Phòng chống tác hại của thuốc lá toàn quốc.