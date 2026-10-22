Vì một Thủ đô xanh, sạch, đẹp và đáng sống

Nội dung chất vấn mang tính thời sự, có liên quan trực tiếp đến đời sống người dân và là một trong 5 điểm nghẽn được thành phố nỗ lực giải quyết trong thời gian qua. Tinh thần xuyên suốt trong phiên chất vấn là vì một Thủ đô xanh, sạch, đẹp, đáng sống và hạnh phúc.

Quang cảnh phiên chất vấn của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội về lĩnh vực môi trường. Ảnh: Thành Thái

1. Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm và vì sự phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, phiên chất vấn đã làm nổi bật những kết quả đạt được trong lĩnh vực môi trường; đồng thời chỉ ra hàng loạt vấn đề nóng bỏng đang được cử tri và nhân dân quan tâm, theo dõi.

Phiên chất vấn tập trung vào 4 lĩnh vực: Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng, chất thải rắn y tế và chất lượng không khí.

Trong phiên chất vấn, công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt là một trong những nội dung được nhiều đại biểu HĐND thành phố quan tâm, đặt câu hỏi với các cơ quan có thẩm quyền. Có thể nói, đây là vấn đề luôn được cử tri, nhân dân quan tâm và được phản ánh nhiều lần qua các kỳ tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử các cấp. Vì vậy, các đại biểu HĐND thành phố đề cập vấn đề này cũng chính là phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân Thủ đô.

Điểm đáng chú ý là, bên cạnh việc nhấn mạnh kết quả nổi bật - Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu trong xử lý rác thải sinh hoạt tập trung, triển khai công nghệ đốt rác phát điện; các nội dung chất vấn đã đi thẳng vào những tồn tại, hạn chế và chỉ ra nhiều vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn. Từ đó, trên nghị trường, đại diện các cơ quan chức năng của thành phố đã trả lời thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề, đồng thời cam kết thực thi hệ thống giải pháp hữu hiệu, đồng bộ để tiếp tục khắc phục trong thời gian tới.

Đó là việc hoàn thiện phân cấp thu gom rác, từng bước khắc phục bất cập về địa giới, trang thiết bị và chất lượng dịch vụ vệ sinh môi trường tại cơ sở.

Đó là đến hết năm 2027, thành phố cơ bản xử lý toàn bộ lượng rác phát sinh bằng các giải pháp phù hợp, đồng thời tính toán nhu cầu xử lý đến năm 2030 và những năm tiếp theo, có tính đến tốc độ gia tăng dân số và khối lượng chất thải sinh hoạt.

Đó là tiếp tục triển khai xây dựng thêm các nhà máy xử lý chất thải hiện đại, phù hợp với quy hoạch Thủ đô và phù hợp với quan điểm “rác là tài nguyên”, tăng cường tái chế và tiết kiệm ngân sách.

Đó là thành phố xác định phân loại rác tại nguồn phải gắn với hệ thống thu gom, vận chuyển, tái chế và xử lý đồng bộ. Đây là điều kiện để giảm lượng chất thải phải xử lý, tăng khả năng thu hồi tài nguyên và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Trong phần trả lời rất chi tiết và cụ thể tại phiên chất vấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường đã nhấn mạnh quan điểm được cử tri và nhân dân rất mong đợi, đó là: “Phương án nào để cho từng xã, từng phường sạch hơn, tốt hơn, thuận lợi hơn thì chúng ta chọn phương án đó để làm”.

Có thể thấy, những vấn đề được hỏi và những nội dung được trả lời tại phiên chất vấn đều đi đến một mục tiêu chung là làm sao để môi trường Thủ đô ngày càng trong lành hơn, người dân có được môi trường đáng sống hơn.

2. Một trong những điểm nhấn nổi bật trong phiên chất vấn là sự thẳng thắn và trách nhiệm, đi đến cùng sự việc. Đây chính là tinh thần trách nhiệm của các đại biểu dân cử và cũng là mong mỏi của cử tri, nhân dân Thủ đô.

Trong phiên chất vấn, một trong những vấn đề được đại biểu thẳng thắn nêu ra, đó là thực trạng vi phạm pháp luật về môi trường. Thông tin tại phiên chất vấn cho thấy, chỉ từ tháng 7-2025 đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 9 vụ với 29 bị can liên quan đến các loại tội danh gây ô nhiễm môi trường.

Vấn đề đáng quan tâm là trong số các vụ việc này có đến 6 vụ với 22 bị can liên quan đến hành vi đổ trộm và chôn lấp chất thải rắn, chất thải xây dựng. Chưa kể, thực tế trên địa bàn Thủ đô đang có hàng trăm cơ sở có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường cần được theo dõi, đánh giá và xử lý triệt để.

Các vụ việc vi phạm về môi trường đã được phát hiện, xử lý; các cơ sở nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đã phản ánh đúng thực tế được cử tri đề cập đến nhiều trong thời gian qua. Đồng thời cũng cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng thành phố trong việc đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, qua đó góp phần gìn giữ môi trường Thủ đô luôn xanh, sạch, đẹp và an toàn.

Trách nhiệm đi đến cùng sự việc chính là tinh thần xuyên suốt của phiên chất vấn. Vì vậy, trong chức trách, nhiệm vụ được giao, Công an thành phố tiếp tục quyết liệt trong khai thác mở rộng, xử lý các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường để răn đe, phòng ngừa chung.

Đặc biệt, vấn đề kiểm soát ô nhiễm không khí - một trong những nội dung được nhắc đến nhiều trong thời gian qua, đã được phiên chất vấn làm rõ những thông tin mà nhân dân Thủ đô đang quan tâm, theo dõi.

Đó là thành phố đặt mục tiêu từng bước nâng tỷ lệ ngày có chất lượng không khí tốt lên 75-80% trong những năm tới theo lộ trình.

Đó là trong tháng 12-2026, thành phố sẽ hoàn thành kiểm kê, đánh giá các nguồn phát thải để xác định rõ đối tượng, biện pháp cần tập trung xử lý.

Đó là trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, phường, Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan trong kiểm soát đốt rơm rạ, bảo đảm vệ sinh môi trường tại các công trình xây dựng.

Đó là tiếp tục quan tâm, triển khai các giải pháp khống chế, kiểm soát nguồn phát sinh bụi từ hoạt động xây dựng, giao thông, hoạt động đốt và các nguồn khác...

Tinh thần thẳng thắn, đi thẳng vào bản chất vấn đề của phiên chất vấn cũng được thể hiện rõ qua việc chỉ rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan.

“Chúng tôi nghiêm túc phê bình lãnh đạo UBND phường Phú Lương tại phiên chất vấn ngày hôm nay. Vẫn chưa nhận định rõ vai trò, trách nhiệm trong quản lý về ô nhiễm môi trường tại địa bàn. Do vậy, chúng tôi đề nghị lãnh đạo UBND phường Phú Lương phải khắc phục ngay những hạn chế này; đồng thời, tiếp tục giám sát việc thực hiện", Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà chỉ rõ trong bài phát biểu bế mạc phiên chất vấn.

Phải khẳng định, phiên chất vấn đã làm nổi bật những vấn đề đang được cử tri và nhân dân quan tâm, qua đó làm rõ các hạn chế, bất cập, nguyên nhân và trách nhiệm trong quá trình thực hiện; đồng thời nêu ra những giải pháp để môi trường Thủ đô ngày một trong lành hơn, nhân dân có cuộc sống tốt hơn.

3. Phiên chất vấn của Thường trực HĐND thành phố về lĩnh vực môi trường đã thành công tốt đẹp. Các cam kết tại phiên chất vấn của cấp có thẩm quyền đã được lãnh đạo HĐND thành phố yêu cầu triển khai thực hiện bảo đảm rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả thực hiện.

Thông qua phiên chất vấn, cử tri và nhân dân có thêm thông tin để đánh giá đầy đủ, khách quan hơn những kết quả thành phố đã đạt được, cũng như những khó khăn, bất cập cần tiếp tục khắc phục. Đồng thời, những thông tin được làm rõ tại phiên chất vấn sẽ giúp người dân và doanh nghiệp hiểu hơn về những việc thành phố đang triển khai, từ đó thêm chia sẻ, đồng thuận và chủ động tham gia cùng chính quyền trong công tác bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sống.

Để nội dung cam kết tại phiên chất vấn nhanh chóng đi vào cuộc sống, Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến các vấn đề: Quy hoạch, cơ chế, chính sách và nguồn lực; quản lý chất thải rắn sinh hoạt; quản lý chất thải rắn xây dựng; quản lý chất thải rắn y tế; kiểm soát ô nhiễm, cải thiện chất lượng không khí.

Các cam kết tại phiên chất vấn đều đã được Thường trực HĐND thành phố đề ra "đường găng" tiến độ thực hiện và thước đo của những cam kết chính là sản phẩm, kết quả đạt được, là cảm nhận của người dân về sự thay đổi từ chính môi trường sống hằng ngày.

Tinh thần trách nhiệm của các đại biểu HĐND thành phố và sự nghiêm túc, cầu thị của các cơ quan, đơn vị trong quá trình chất vấn và giải trình kiên định mục tiêu vì một Thủ đô xanh, sạch, đẹp, đáng sống và hạnh phúc.

Trên tinh thần ấy, trong bài phát biểu bế mạc phiên chất vấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh: “Các nội dung cam kết của cơ quan, đơn vị tại phiên chất vấn hôm nay sẽ được Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổng hợp, công khai trên các nền tảng số của thành phố để cử tri và nhân dân thuận tiện theo dõi, cùng tham gia giám sát việc thực hiện.

Cùng với sự giám sát của cử tri và nhân dân, Thường trực HĐND thành phố sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc, giám sát kết quả thực hiện; đối với những nhiệm vụ chậm tiến độ, chưa đạt sẽ yêu cầu giải trình, tiếp tục chất vấn khi cần thiết. Điều cử tri và nhân dân mong đợi sau phiên chất vấn chính là những chuyển biến cụ thể: Rác thải được thu gom, xử lý kịp thời; tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng, chất thải y tế lẫn vào rác sinh hoạt được khắc phục; môi trường sống ngày càng sạch hơn, không khí trong lành hơn”.

Thông điệp của người đứng đầu cơ quan dân cử Thủ đô chính là sự cụ thể hóa mong mỏi của cử tri và nhân dân Thủ đô về một môi trường sống trong lành, vì một Thủ đô xanh, sạch, đẹp, đáng sống và hạnh phúc.