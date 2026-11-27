Nơi đây, thiên nhiên, văn hóa và tình người đang hòa quyện, tạo nên sức hấp dẫn riêng cho một điểm đến du lịch nông thôn giàu tiềm năng.

Việc Hợp tác xã Du lịch cộng đồng Bản Meo được Sở Nông nghiệp và Môi trường đề cử là đại diện của thành phố Bắc Ninh tham gia Hội thi Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất năm 2026 không chỉ là cơ hội quảng bá hình ảnh địa phương, mà còn là sự ghi nhận cho một hướng đi biết phát huy những giá trị vốn có của quê hương.

Mùa trái ngọt gọi mời du khách

Đặt chân đến Bản Meo, điều đầu tiên níu giữ bước chân người lữ khách có lẽ là không gian trong lành, khoáng đạt của núi rừng. Những nếp nhà sàn thấp thoáng bên sườn đồi, hồ nước phẳng lặng soi bóng cây xanh, những khu vườn nối tiếp nhau tạo nên một bức tranh nông thôn bình dị đầy sức sống.

Ở đó, thời gian dường như trôi chậm hơn. Không còn tiếng còi xe hối hả, không còn những dòng người chen chúc nơi phố thị. Thay vào đó là tiếng gió lay cành lá, tiếng chim gọi bạn và hương thơm dịu dàng của cây trái theo mùa.

Bản Meo có những vườn vải chín sớm, vải chín muộn, những vườn ổi, mận, cam, bưởi… Mỗi mùa lại mang đến một sắc thái riêng. Mùa vải là sắc đỏ ngọt ngào trên những tán cây; mùa cam, bưởi là hương thơm dịu nhẹ của những khu vườn cuối năm. Những cây hồng trĩu quả, hàng măng xanh và vườn cây nối tiếp nhau khiến du khách có cảm giác đang bước vào một miền quê được thiên nhiên ưu ái.

Bản Meo (thôn Nam Sơn, xã Nam Dương, thành phố Bắc Ninh) nhìn từ trên cao. Ảnh: Thanh Thương

Tôi chứng kiến một cuộc trò chuyện giữa du khách phương xa và chủ vườn:

- Ở đây, mùa nào cũng có trái cây để khách trải nghiệm hay sao?

Người chủ vườn cười hiền:

- Mỗi mùa một thức quả. Khách đến đúng mùa thì được tự tay hái, thưởng thức ngay tại vườn, lại có thể mua về làm quà.

Một câu trả lời giản dị nhưng chứa đựng cả một cách làm du lịch. Bởi ở Bản Meo, vườn cây không chỉ tạo ra nông sản, mà còn trở thành không gian trải nghiệm. Người nông dân không chỉ bán quả, mà còn kể câu chuyện về đất đai, mùa vụ, công sức lao động và tình yêu quê hương.

Theo ông Hoàng Tuấn Luyện, Giám đốc Hợp tác xã Du lịch cộng đồng Bản Meo, xuất phát từ việc nhận thấy quê hương có nhiều lợi thế về cảnh quan, cây ăn quả và văn hóa truyền thống nhưng chưa được khai thác tương xứng, ông đã nảy sinh ý tưởng xây dựng mô hình du lịch cộng đồng, đưa du khách về trải nghiệm cuộc sống của người dân địa phương.

Từ ý tưởng ấy, những người cùng chí hướng đã chung tay, phân công mỗi người một việc, từng bước hình thành không gian trải nghiệm sinh thái và văn hóa. Hợp tác xã bắt đầu đón khách từ năm 2024, với diện tích khoảng 11ha; trong đó gia đình ông Luyện trực tiếp đầu tư, phát triển 6ha vườn cây.

Điều đáng quý là mô hình không chỉ dừng ở việc đón khách tham quan, nghỉ dưỡng. Những sản vật do người dân làm ra như vải thiều, mỳ gạo, nem ngựa, rau quả theo mùa cũng được giới thiệu và kết nối tiêu thụ. Du khách đến thăm vườn, thưởng thức nông sản, mua sản phẩm mang về; người dân có thêm đầu ra cho sản phẩm, có thêm thu nhập từ chính những gì quê hương mình làm ra.

Một góc Bản Meo

Một du khách từng chia sẻ rằng điều khiến anh ấn tượng không chỉ là cảnh quan xanh mát mà còn là những món ăn do thành viên hợp tác xã chế biến và sự thuận tiện khi mua nông sản trực tiếp từ người trồng, người nuôi.

Có lẽ, đó chính là điều làm nên sức sống của du lịch nông thôn: Du khách được trải nghiệm chân thực, còn người dân được hưởng lợi từ chính tài nguyên bản địa. Một chuyến đi vì thế không đơn thuần là cuộc dạo chơi, mà còn là nhịp cầu kết nối giữa người thành thị với cuộc sống lao động nơi thôn quê.

Mở lối sinh kế mới

Nếu thiên nhiên và mùa trái ngọt là lời mời gọi đầu tiên thì bản sắc văn hóa chính là điều khiến Bản Meo có sức níu giữ lâu dài.

Xã Nam Dương là vùng đất có nhiều dân tộc cùng sinh sống như Sán Dìu, Tày, Nùng, Dao, Cao Lan… Mỗi cộng đồng mang theo những phong tục, tập quán, tiếng nói, trang phục, làn điệu dân ca và vốn tri thức dân gian riêng. Sự giao thoa ấy tạo nên một không gian văn hóa đa dạng, giàu bản sắc.

Ở Bản Meo, những ngôi nhà sàn, nhà gỗ, gian bếp truyền thống được phục dựng, sắp đặt hài hòa với cảnh quan. Những tấm thổ cẩm, vật dụng sinh hoạt của đồng bào được sưu tầm, trưng bày, gợi nhắc về nếp sống của các thế hệ. Du khách có thể thưởng thức làn điệu "soọng cô" của người Sán Dìu, nghe hát then, đàn tính của đồng bào Tày, Nùng; trải nghiệm trang phục truyền thống và thưởng thức những món ăn đặc trưng như xôi ngũ sắc, gà đen, măng chua.

Hãy thử tưởng tượng một buổi tối ở Bản Meo. Bên mâm cơm cộng đồng, trong ánh lửa ấm áp của gian bếp, tiếng đàn tính ngân lên, lời hát then dìu dặt theo nhịp điệu núi rừng. Người khách phương xa lặng nghe, rồi bất giác hỏi:

- Những làn điệu này có còn được hát thường xuyên trong đời sống bản làng không?

Câu trả lời có lẽ không chỉ nằm ở lời nói của người cao tuổi, mà còn ở chính những người đang thực hành, trao truyền và gìn giữ di sản. Khi tiếng hát được cất lên để đón khách, khi món ăn truyền thống được giới thiệu trên bàn tiệc, khi những vật dụng xưa được trân trọng đặt trong không gian sinh hoạt, văn hóa không còn nằm im trong ký ức mà tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.

Ông Hoàng Tuấn Luyện, Giám đốc Hợp tác xã Du lịch cộng đồng Bản Meo giới thiệu với du khách. Ảnh: Thanh Thương

Đó cũng là ý nghĩa sâu xa của du lịch cộng đồng: Bảo tồn văn hóa không phải bằng cách đóng khung di sản trong những không gian trưng bày tĩnh lặng, mà bằng việc tạo điều kiện để cộng đồng tiếp tục thực hành, trao truyền và phát huy những giá trị của mình.

Đáng chú ý, Bản Meo hiện có 25 hộ dân trong cộng đồng trực tiếp tham gia (thành viên Hợp tác xã Du lịch cộng đồng Bản Meo) và 155 hộ liên kết tham gia chuỗi cung ứng dịch vụ, nông sản phục vụ du khách. Đây là nền tảng quan trọng để mở rộng sự tham gia của người dân vào các hoạt động lưu trú, ẩm thực, cung ứng nông sản và tổ chức trải nghiệm văn hóa.

Theo ông Hoàng Tuấn Luyện, du lịch cộng đồng chỉ có thể phát triển lâu dài khi người dân thực sự được hưởng lợi và trở thành chủ thể của các hoạt động du lịch. Bởi vậy, hợp tác xã đang hướng tới vận động thêm các hộ tham gia, từ cung cấp thực phẩm, nông sản, sản phẩm làng nghề đến tổ chức các hoạt động văn hóa.

Vì một miền quê đáng sống: "Hồng Thái - Đến là hạnh phúc"

22/11/2026 07:00

Nghĩ về điều ấy, tôi chợt tự hỏi: Một miền quê đáng sống phải chăng không chỉ là nơi có cảnh quan đẹp, đường làng sạch sẽ, nhà cửa khang trang, mà còn là nơi người dân có việc làm, có thu nhập, được trân trọng những giá trị văn hóa của cha ông và có niềm tin vào tương lai trên chính mảnh đất mình sinh sống?

Bản Meo đang từng bước tìm lời giải cho câu hỏi ấy.

Một điểm đến du lịch tốt có thể được ghi nhận bằng danh hiệu, được lan tỏa bằng những lượt bình chọn. Nhưng một miền quê đáng sống phải được đo bằng chất lượng cuộc sống của người dân, bằng sự bền vững của môi trường và sức sống của văn hóa bản địa.

Năm 2026, Ban Tổ chức Hội thi "Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất" lựa chọn 35 điểm đến tiêu biểu trên cả nước có hồ sơ hợp lệ tham gia chương trình bình chọn. Bản Meo góp mặt trong hành trình ấy là dịp để hình ảnh miền quê Nam Dương đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước. Cuộc bình chọn cộng đồng diễn ra từ ngày 7/11 đến hết ngày 20/11/2026, với sự tham gia trên các nền tảng trực tuyến.