Có những miền đất, chỉ một lần đặt chân đến đã khiến người ta lưu luyến. Không hẳn bởi những công trình kỳ vĩ hay dịch vụ du lịch xa hoa, mà bởi vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng, khí hậu trong lành và sự chân tình, mộc mạc của con người. Hồng Thái, vùng đất nằm giữa đại ngàn Tuyên Quang, dường như mang trong mình tất cả những điều ấy.

Nơi mây trắng níu chân lữ khách

Từ Na Hang, chúng tôi ngược theo Quốc lộ 279, vượt hơn 50 km đường núi rừng trùng điệp. Con đường quanh co với những khúc cua tay áo nối tiếp nhau, một bên là vách núi, một bên là thung sâu, khiến hành trình đến Hồng Thái vừa có chút hồi hộp, vừa đầy háo hức. Càng lên cao, không khí càng mát lành. Những dải mây trắng lững lờ vắt ngang sườn núi, lúc gần, lúc xa, tựa như ai đó vô tình bỏ quên những chiếc khăn bông mềm mại giữa đại ngàn.

Nằm ở độ cao từ 800 đến 1.200 m so với mực nước biển, cách phía bắc tỉnh lỵ Tuyên Quang hơn 170 km, Hồng Thái sở hữu khí hậu mát mẻ, cảnh sắc thơ mộng quanh năm. Địa hình núi cao, những triền đồi nối tiếp, những thung lũng ẩn hiện trong sương và những bản làng bình yên đã tạo nên một không gian sinh thái đặc biệt. Người ta ví Hồng Thái như "Đà Lạt của Tây Nguyên" hay "Sa Pa của vùng Tây Bắc". Cách ví von ấy không đơn thuần là một danh xưng quảng bá, mà còn gợi mở những lợi thế riêng có của vùng đất này.

Tác giả bài viết Vũ Xuân Bân (ngoài cùng bên phải) tác nghiệp tại xã Hồng Thái, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Đức Vinh

Buổi sáng ở Hồng Thái, sương giăng trên những mái nhà, len qua từng hàng cây, phủ một lớp mỏng lên những triền chè xanh. Nắng vừa lên, những giọt sương long lanh trên đầu lá, khiến cảnh vật như được đánh thức sau một giấc ngủ dài. Đứng giữa không gian ấy, người ta dễ quên đi nhịp sống vội vã nơi phố thị.

Hồng Thái không chỉ có mây trời và khí hậu dễ chịu. Nơi đây còn có những thửa ruộng bậc thang, những nếp nhà truyền thống, những bản làng mang đậm sắc màu văn hóa của đồng bào địa phương. Mỗi mùa lại mang một vẻ đẹp khác nhau, khi thì xanh mướt màu cây lá, khi thì rực rỡ sắc màu mùa vụ, lúc lại bảng lảng trong biển mây. Chính sự biến chuyển ấy tạo nên sức hấp dẫn cho một điểm đến có khả năng khai thác du lịch quanh năm.

Nhưng điều khiến Hồng Thái trở nên đáng nhớ không chỉ là cảnh sắc.

Trong một lần ghé thôn Khuổi Phầy, chúng tôi bắt gặp những người dân đang chăm sóc những luống chè mới trồng. Những bàn tay cần mẫn vun gốc, tỉa cành, nâng niu từng búp non như chăm chút cho chính tương lai của bản làng.

Một người dân vui vẻ chia sẻ:

- Trước đây, bà con chủ yếu trồng những loại cây quen thuộc. Bây giờ có thêm cây chè đặc sản, lại có khách du lịch đến tham quan, tìm hiểu, chúng tôi cũng có thêm hy vọng về cuộc sống tốt hơn.

Câu nói giản dị ấy khiến tôi nghĩ mãi. Hóa ra, sức hấp dẫn của một miền quê không chỉ được đo bằng số lượng du khách tìm đến, mà còn bằng niềm vui, sự đổi thay trong cuộc sống của những người đang ngày ngày gắn bó với mảnh đất ấy.

Đánh thức tiềm năng, giữ "hồn quê" và sự hiếu khách

Nếu cảnh sắc thiên nhiên là lời mời gọi đầu tiên thì văn hóa bản địa, nông sản đặc trưng và sự hiếu khách của cộng đồng chính là những điều có thể níu chân du khách ở lại lâu hơn.

Ở Hồng Thái, cây chè đang mở ra một hướng phát triển kinh tế đầy triển vọng. Điều kiện khí hậu mát mẻ, độ cao và môi trường sinh thái phù hợp tạo lợi thế cho những giống chè có giá trị kinh tế như Shan tuyết, Phúc Vân Tiên, Kim Tuyên.

Các thiếu nữ Dao Tiền xã Hồng Thái thu hoạch lê đặc sản. Ảnh: Trần Mạnh Thường

Đáng chú ý, mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè đã từng bước được hình thành. Với sự hỗ trợ của Dự án TNSP, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Công ty cổ phần chè Sông Lô khảo sát, cải tạo 68 ha chè Shan, đồng thời lựa chọn trồng mới 5 ha chè đặc sản tại thôn Khuổi Phầy. Nhãn hiệu chè Shan KIA Tăng Hồng Thái cũng được xây dựng, mở ra hướng nâng cao giá trị cho sản phẩm địa phương.

Từ những diện tích trồng thử nghiệm ban đầu, vùng nguyên liệu chè đặc sản đã được mở rộng. Công ty cổ phần chè Sông Lô đưa hai giống chè Kim Tuyên và Phúc Vân Tiên hỗ trợ người dân trồng mới; diện tích vùng nguyên liệu được mở rộng lên khoảng 100 ha. Doanh nghiệp cũng dự kiến đầu tư nhà máy chế biến chè ngay cạnh vùng nguyên liệu với tổng kinh phí trên 50 tỷ đồng.

Đó không chỉ là câu chuyện của một cây trồng mang lại giá trị kinh tế. Đằng sau những búp chè xanh là câu chuyện về liên kết sản xuất, chuyển giao kỹ thuật, xây dựng thương hiệu và thay đổi tư duy làm kinh tế của người dân miền núi.

Tôi chợt nghĩ, sẽ thú vị biết bao nếu một ngày nào đó, du khách đến Hồng Thái không chỉ để ngắm mây, săn ảnh hay nghỉ dưỡng, mà còn được cùng người dân hái chè, tìm hiểu quy trình chế biến, thưởng thức chén trà thơm giữa không gian núi rừng. Khi ấy, mỗi sản phẩm chè không chỉ là món quà mang về, mà còn là một câu chuyện văn hóa được kể bằng hương vị.

Bên cạnh chè, những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng như rau su su, su hào, bắp cải, súp lơ, mận, lê... cũng góp phần tạo nên bản sắc riêng cho vùng đất có khí hậu ôn đới này. Đây là những lợi thế quan trọng để Hồng Thái phát triển mô hình du lịch nông nghiệp, trải nghiệm mùa vụ, kết nối sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

Đặc biệt, địa phương hiện có 17 sản phẩm OCOP cùng nhiều sản vật đặc trưng. Nếu được tổ chức thành những không gian giới thiệu, trải nghiệm và mua sắm hợp lý, các sản phẩm ấy sẽ trở thành một phần hấp dẫn trong hành trình khám phá Hồng Thái.

Tiềm năng ấy đang được đánh thức bằng những bước đi cụ thể. Chiều 10/10/2026, UBND xã Hồng Thái tổ chức tọa đàm phát triển du lịch gắn với gặp mặt doanh nhân nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam. Tại đây, đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia, hiệp hội và doanh nghiệp đã cùng trao đổi về giải pháp xây dựng sản phẩm du lịch, kết nối tour tuyến, xúc tiến đầu tư và mở rộng thị trường.

Những con số cho thấy sức hút bước đầu của điểm đến này: Năm 2025, Hồng Thái đón khoảng 50.000 lượt khách, doanh thu xã hội từ du lịch đạt 15 tỷ đồng. Trong 9 tháng của năm 2026, địa phương ước đón khoảng 47.000 lượt khách. Giai đoạn 2026-2030, Hồng Thái đặt mục tiêu đến năm 2030 đón khoảng 150.000 lượt khách nội địa, 500 lượt khách quốc tế mỗi năm, và hướng dẫn khoảng 80 hộ dân tại các làng văn hóa du lịch đáp ứng tiêu chuẩn phục vụ khách.

Địa phương cũng xác định hai không gian phát triển trọng điểm gồm khu vực Khau Tràng - Đồi Đồn - Kia Tăng và khu vực Xá Thị - lòng hồ thủy điện Tuyên Quang. Đây là cơ sở để hình thành những sản phẩm du lịch đa dạng, kết nối cảnh quan sinh thái, văn hóa cộng đồng và trải nghiệm nông nghiệp sinh thái.

Ruộng bậc thang Hồng Thái mùa lúa chín (tháng 10) - bức tranh thiên nhiên vàng rực giữa đại ngàn Tuyên Quang. Ảnh: Trần Thắng

Một chuyên gia du lịch từng gợi ý slogan: "Hồng Thái - Đến là hạnh phúc". Nghe qua tưởng giản đơn, nhưng ngẫm kỹ lại thấy có lý. Bởi hạnh phúc của một chuyến đi đôi khi không nằm ở những dịch vụ đắt tiền, mà ở cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên, được trò chuyện với người dân, được thưởng thức một món ăn dân dã và được sống chậm lại giữa miền quê thanh bình.

Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành sức cạnh tranh thực sự, Hồng Thái vẫn còn không ít việc phải làm. Giao thông tiếp cận điểm đến còn khó khăn; bãi đỗ xe, nhà vệ sinh, hướng dẫn viên tại chỗ và cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn còn thiếu. Chất lượng dịch vụ, ẩm thực, vệ sinh môi trường và khả năng đáp ứng nhu cầu của các nhóm khách khác nhau cũng cần được quan tâm hơn.

Đặc biệt, phát triển du lịch cộng đồng không thể chỉ dừng lại ở việc tạo ra những điểm check-in đẹp mắt. Du khách ngày nay muốn được trải nghiệm, được khám phá và được hiểu sâu hơn về vùng đất mình đặt chân đến. Họ muốn được xem người dân dệt vải, tìm hiểu hoa văn trên trang phục truyền thống, thưởng thức ẩm thực bản địa và tham gia những sinh hoạt đời thường của cộng đồng.

Vì thế, mỗi người dân cần thực sự trở thành một chủ thể du lịch, một người kể chuyện về quê hương mình. Doanh nghiệp cần đồng hành cùng cộng đồng, còn chính quyền phải tạo môi trường thuận lợi để các ý tưởng tốt đẹp được hiện thực hóa. Mô hình liên kết "5 nhà" gồm Nhà nước, địa phương, chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng được đặt ra tại tọa đàm chính là hướng đi cần thiết để kết nối nguồn lực, hình thành chuỗi sản phẩm và mở rộng thị trường.

Vì một miền quê đáng sống: Chén trà trong mây ở Tà Xùa

15/11/2026 07:35

Hoạt động ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa Hiệp hội Du lịch tỉnh Tuyên Quang với xã Hồng Thái và các xã Na Hang, Thượng Nông, Cao Minh, Nam Cường cũng mở thêm cơ hội liên kết vùng, tạo nên những hành trình khám phá phong phú hơn, trong đó có kết nối tuyến du lịch Na Hang - Ba Bể.

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Chiều xuống, mây lại từ những triền núi xa xa kéo về, phủ nhẹ lên những mái nhà và đồi chè. Tôi đứng lặng một lúc, tự hỏi: Điều gì sẽ làm nên một Hồng Thái đáng nhớ trong lòng du khách mai sau? Phải chăng không chỉ là danh xưng "Sa Pa của Tuyên Quang", mà còn là cách vùng đất này gìn giữ được những gì vốn thuộc về mình trong hành trình đổi mới.

Hồng Thái đang đứng trước một cơ hội mới. Những triền chè xanh, những bản làng trong mây, những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng và tấm lòng mến khách của người dân chính là nền tảng để địa phương viết tiếp câu chuyện phát triển của mình.

Phát triển du lịch cộng đồng không thể chỉ dừng lại ở việc tạo ra những điểm check-in đẹp mắt. Du khách ngày nay muốn được trải nghiệm, được khám phá và được hiểu sâu hơn về vùng đất mình đặt chân đến.