Không đánh đổi màu xanh lấy tăng trưởng

Nhiều năm qua, công nghiệp là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy Bắc Ninh phát triển. Các khu công nghiệp mở rộng, đô thị hóa diễn ra mạnh, dân cư tập trung ngày càng đông. Cùng với đó, lượng chất thải phát sinh ngày càng lớn. Theo báo cáo năm 2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường, lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn khoảng 61.780 tấn mỗi tháng. Thành phần rác ngày càng đa dạng, trong khi việc phân loại tại nguồn còn hạn chế, tạo áp lực lớn lên công tác thu gom, vận chuyển và xử lý.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND thành phố tặng làn nhựa đi chợ bảo vệ môi trường cho người dân phường Tân Tiến. Ảnh tư liệu.

Công tác bảo vệ môi trường đã có những chuyển biến tích cực. Tỷ lệ chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại và chất thải y tế được thu gom, xử lý đều đạt 100%; chất thải rắn sinh hoạt đạt 96,4%. Đáng chú ý, 100% khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường; tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt quy chuẩn về môi trường đạt 99,63%.

Tuy nhiên, kết quả giữa các lĩnh vực chưa đồng đều. Hạ tầng bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp vẫn là điểm nghẽn đáng chú ý. Trong 67 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, còn 26 cụm chưa hoàn thành hệ thống thu gom thoát nước và xử lý nước thải tập trung; 14 cụm đã lấp đầy 100%, không còn quỹ đất bố trí công trình thu gom, xử lý nước thải. Mới có 15 cụm công nghiệp lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục và truyền dữ liệu về cơ quan quản lý. Bên cạnh đó, còn 28 cụm công nghiệp chưa được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cấp giấy phép môi trường; 8/27 làng nghề chưa có phương án bảo vệ môi trường được phê duyệt.

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố cùng lãnh đạo phường Võ Cường trồng cây hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới. Ảnh tư liệu.

Thực tế này cho thấy, áp lực môi trường tại các cụm công nghiệp không chỉ xuất phát từ hoạt động sản xuất mà còn do những bất cập về hạ tầng kéo dài. Nhiều cụm công nghiệp hình thành từ lâu, tỷ lệ lấp đầy cao, cơ sở sản xuất xen kẽ khu dân cư, trong khi hệ thống thu gom, xử lý nước thải chưa được đầu tư đồng bộ. Nước thải chưa qua xử lý đạt yêu cầu có nguy cơ tác động trực tiếp đến sông, kênh, mương và khu dân cư.

Bởi vậy, yêu cầu xanh hóa không chỉ đặt ra với các khu công nghiệp mới mà còn phải được thực hiện quyết liệt tại những cụm công nghiệp đã hoạt động nhiều năm. Đây cũng là vấn đề cần ưu tiên giải quyết trong quá trình triển khai Đề án tổng thể bảo vệ môi trường giai đoạn 2026-2030.

Theo số liệu cập nhật đến ngày 25/11/2026, toàn thành phố có 42 khu công nghiệp được phê duyệt chủ trương đầu tư, với tổng diện tích khoảng 12.425 ha. Theo yêu cầu quy hoạch, các dự án hạ tầng khu công nghiệp phải dành tối thiểu 10% diện tích đất cho cây xanh. Một số khu công nghiệp như VSIP Bắc Ninh, Yên Phong mở rộng, Yên Phong II được lựa chọn thí điểm chuyển đổi theo hướng sinh thái, giảm phát thải, tiến tới trung hòa carbon.

Tại Khu công nghiệp Đình Trám và Song Khê - Nội Hoàng, Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Giang đã dành hơn 10,23% diện tích đất cho cây xanh. Trong ba năm gần đây, đơn vị phối hợp trồng thêm khoảng 2.000 cây, góp phần tăng khoảng 3,5 ha diện tích phủ xanh tại hai khu công nghiệp. Tại Khu công nghiệp Thuận Thành I, quy mô 250 ha, Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera dành khoảng 10,16% diện tích đất cho cây xanh, định hướng thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp sạch, sử dụng năng lượng tái tạo.

Một góc đô thị xanh phường Bắc Giang.

Những mô hình này cho thấy yêu cầu xanh hóa đang từng bước được đưa vào tổ chức không gian và hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, để chuyển đổi xanh thực chất, bên cạnh phát triển các mô hình mới, cần giải quyết những hạn chế về hạ tầng xử lý chất thải tại các khu, cụm công nghiệp hiện hữu.

Theo ông Vũ Văn Tưởng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, bảo vệ môi trường được xác định là một trong những trụ cột của tăng trưởng. Đề án tổng thể bảo vệ môi trường giai đoạn 2026-2030 đặt mục tiêu kiểm soát ô nhiễm, hoàn thiện hạ tầng môi trường đồng bộ, hiện đại; đồng thời huy động các nguồn lực để giải quyết những vấn đề cấp bách, nhất là những bất cập về thu gom, xử lý chất thải tại các cụm công nghiệp, làng nghề và khu dân cư.

Ông Vũ Văn Tưởng cho biết, tổng nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án giai đoạn 2026-2030 dự kiến hơn 44.741 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước khoảng 8.971 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn xã hội hóa, doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác. Ngành Nông nghiệp và Môi trường sẽ tham mưu cụ thể hóa nhiệm vụ, xác định thứ tự ưu tiên, chú trọng thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư các công trình xử lý chất thải hiện đại.

Đưa màu xanh vào cấu trúc đô thị

Nếu kiểm soát nguồn thải là yêu cầu trước mắt thì quy hoạch không gian xanh, mặt nước là giải pháp có ý nghĩa lâu dài. Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 định hướng phát triển theo mô hình đa cực, đa trung tâm, gắn với hệ thống hành lang xanh, vành đai xanh, nêm xanh, sông, hồ và không gian nông nghiệp. Đây là cơ sở để tổ chức không gian đô thị hài hòa hơn, hạn chế tình trạng phát triển xây dựng lấn át các yếu tố tự nhiên.

Đô thị Kinh Bắc được xây dựng theo hướng xanh, sinh thái. Ảnh tư liệu.

Tại phường Võ Cường, Công viên hồ điều hòa Văn Miếu có tổng diện tích 31,5 ha, trong đó 12 ha mặt nước và hơn 1.000 cây xanh. Không chỉ tạo cảnh quan, công trình còn trở thành không gian sinh hoạt, vui chơi, tập thể dục quen thuộc của người dân khu vực.

Cùng với đó, Công viên Văn Miếu được đầu tư xây dựng trên diện tích khoảng 4,7 ha, thuộc địa bàn phường Kinh Bắc và phường Võ Cường, với tổng mức đầu tư hơn 690 tỷ đồng. Các hạng mục gồm quảng trường, sân chơi, đồi cỏ, cây xanh, đường gốm, Đền thờ Bác Hồ, hồ sen và sân kết đoàn. Công trình góp phần mở rộng không gian công cộng, kết nối các địa điểm văn hóa, lịch sử trong khu vực.

Cùng với phát triển không gian xanh, cải thiện chất lượng môi trường nước là nhiệm vụ cần tập trung giải quyết. Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường, qua các thông số quan trắc bụi PM10, SO2, NO2, CO, chất lượng không khí trên địa bàn nhìn chung chưa ghi nhận dấu hiệu ô nhiễm đáng chú ý. Tuy nhiên, môi trường nước mặt tại một số điểm đã xuất hiện ô nhiễm cục bộ bởi chất lơ lửng, chất hữu cơ, sắt và vi sinh vật. Tình trạng nước thải sinh hoạt, nước thải đô thị từ các khu dân cư dọc hai bên sông chưa được thu gom, xử lý đồng bộ là một trong những nguyên nhân làm gia tăng các thông số ô nhiễm.

Kế hoạch số 295/KH - UBND ngày 7/8/2026 của UBND tỉnh (nay là UBND thành phố) về thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường giai đoạn 2026-2030 đặt mục tiêu đến năm 2030, tối thiểu 95% nước thải đô thị loại I và 70% nước thải đô thị loại II được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn; 80% nước thải từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp được xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả thải. Kế hoạch cũng yêu cầu 100% khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung vận hành ổn định, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường; 100% cụm công nghiệp hoạt động có hệ thống xử lý nước thải theo quy định.

Góc xanh ở Khu công nghiệp Đình Trám.

Để cải thiện chất lượng môi trường nước, cần kiểm soát toàn diện nguồn xả thải từ khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư, làng nghề và cơ sở sản xuất; đồng thời đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải, cải tạo các khu vực ô nhiễm, khơi thông dòng chảy sông, kênh, mương, ao, hồ và duy trì quan trắc, giám sát chất lượng nước.

Đối với chất thải rắn sinh hoạt, tỷ lệ thu gom, xử lý trên địa bàn hiện đạt 96,4%, song lượng rác tồn lưu vẫn khoảng 167.215 tấn; 20 lò đốt đã xuống cấp, trong khi chưa có giải pháp phù hợp để xử lý tro, xỉ sau đốt. Đây là những tồn tại cần sớm được khắc phục, nhất là khi lượng rác phát sinh mỗi tháng đã ở mức hơn 61.000 tấn.

Định hướng của Đề án là hoàn thiện hệ thống thu gom, vận chuyển, tái chế và xử lý chất thải theo hướng hiện đại, đồng bộ; tăng cường tái sử dụng, tái chế, thu hồi năng lượng, giảm dần và tiến tới chấm dứt chôn lấp. Cùng với đầu tư các cơ sở xử lý quy mô lớn, việc phân loại rác tại nguồn có ý nghĩa quan trọng, bởi nếu không giảm lượng rác phải xử lý ngay từ đầu vào, áp lực lên các nhà máy và khu xử lý sẽ tiếp tục gia tăng.

Gia đình bà Trần Thị Thúy ở phường Tân Tiến phân loại rác sinh hoạt tại nhà, ủ thành phân hữu cơ để trồng rau.

Tại nhiều địa phương của thành phố, việc phân loại rác tại hộ gia đình đang được triển khai, vận động người dân thực hiện. Điển hình như tại tổ dân phố Cẩm Giang 1, phường Đồng Nguyên, mô hình phân loại rác đã vận động các hộ phân chia rác thành ba nhóm: Rác hữu cơ, rác vô cơ và rác có thể tái chế. Qua đó, từng bước hình thành thói quen phân loại, xử lý rác có trách nhiệm, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường.

Bảo vệ môi trường cần sự tham gia của cả người dân, doanh nghiệp và chính quyền. Người dân thay đổi thói quen phân loại, giảm rác thải; doanh nghiệp đầu tư công nghệ sạch, sử dụng hiệu quả tài nguyên, xử lý chất thải đạt yêu cầu; chính quyền tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quy hoạch và nguồn phát thải. Đặc biệt, trách nhiệm quản lý ở cấp xã cần được nâng cao, từ giám sát hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải đến tiếp nhận, xác minh và xử lý phản ánh về ô nhiễm môi trường.

Bắc Ninh đã đạt được những kết quả bước đầu trong bảo vệ môi trường, song những tồn tại tại cụm công nghiệp, làng nghề, các điểm tồn lưu rác và một số thủy vực cho thấy nhiệm vụ phía trước còn nhiều thách thức. Phát triển đô thị, công nghiệp phải đi đôi với đầu tư hạ tầng môi trường, kiểm soát chặt nguồn thải và phát huy trách nhiệm của cộng đồng.

Phát triển nhanh là yêu cầu, nhưng không thể phát triển bằng mọi giá. Bảo vệ môi trường hôm nay chính là trách nhiệm để gìn giữ một Bắc Ninh xanh cho các thế hệ mai sau.