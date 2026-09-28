Vì môi trường y tế không khói thuốc

Khoa Ung bướu (Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình) tổ chức truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá cho bệnh nhân và người nhà người bệnh.

Nhằm tiếp tục củng cố kỷ cương và nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe cộng đồng, ngay từ đầu năm, bệnh viện đã ban hành Kế hoạch số 205/KH-BVĐKHB về việc triển khai các hoạt động PCTHCTL. Đặc biệt, bám sát chỉ đạo của cấp trên, bệnh viện đã xây dựng và triển khai hiệu quả Kế hoạch hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá và tăng cường thực thi Luật PCTHCTL. Theo đó, công tác chỉ đạo và triển khai tại bệnh viện được thực hiện đồng bộ, nghiêm túc. 100% khoa, phòng hưởng ứng tích cực, được trang bị đầy đủ hệ thống biển báo cấm hút thuốc tại các khu vực hành lang, khuôn viên, khu kỹ thuật và khu vực căng tin. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định cấm hút thuốc cũng được tăng cường thông qua các đội kiểm tra đột xuất tại buồng bệnh, hành lang, cầu thang thoát hiểm và khu vực căng tin, đồng thời nhắc nhở kịp thời người bệnh, người nhà người bệnh cùng khách đến liên hệ công tác.

Công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú. Bệnh viện đã đăng tải các thông điệp ý nghĩa của Tổ chức Y tế thế giới với chủ đề “Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo - Hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá” trên trang thông tin điện tử, fanpage và hệ thống màn hình LED tại khu vực sảnh khối nhà kỹ thuật. Nổi bật là buổi tuyên truyền trực tiếp lồng ghép trong hoạt động giáo dục sức khỏe thường quy tại Khoa Ung bướu với chủ đề “Lật tẩy những điều thuốc lá không kể cho bạn”, thu hút sự quan tâm, tương tác của người bệnh và người nhà bệnh nhân.

Đồng chí Nguyễn Quốc Phương - Phó Giám đốc Bệnh viện khẳng định: Các hoạt động hưởng ứng thời gian qua đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh. Thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe; đẩy mạnh đào tạo kỹ năng tư vấn, hướng dẫn cai nghiện thuốc lá cho đội ngũ nhân viên y tế; đồng thời siết chặt kỷ luật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng nội quy bệnh viện. Với các giải pháp đồng bộ, bệnh viện quyết tâm xây dựng môi trường y tế an toàn, văn minh, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân một cách toàn diện.