Thấy nhiều thùng rác mới được tập kết tại đây, chị tò mò hỏi người đàn ông đứng gần đó:

- Thôn mình chuẩn bị tổ chức hoạt động gì mà có nhiều thùng rác mới thế anh?

- Đây là những thùng rác do người dân tự nguyện đóng góp để chung tay xây dựng cảnh quan môi trường thôn xanh, sạch, đẹp chị ạ. Trong đó, ông Nguyễn Tiến Công và bà Lê Thị Hoa, mỗi người ủng hộ 24 thùng; ông Dương Văn Tú đóng góp 5 thùng... - người đàn ông vui vẻ chia sẻ.

- Vậy số thùng rác này sẽ được bố trí ở những đâu ạ? - chị Chi hỏi tiếp.

- Dự kiến, thùng rác sẽ được đặt tại nhà văn hóa, các ngõ xóm và những nơi công cộng đông người qua lại, giúp bà con thuận tiện bỏ rác đúng nơi quy định - người đàn ông cho biết.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, chị Chi không khỏi vui mừng khi phong trào xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp ở thôn Phù Thụy đã trở thành việc làm tự giác, thiết thực của người dân. Mỗi thùng rác được trao tặng không chỉ góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường mà còn thể hiện tấm lòng, trách nhiệm và sự chung tay vì cộng đồng. Chị mong rằng tinh thần ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa, nhân rộng, góp phần xây dựng quê hương Phù Thụy ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh.