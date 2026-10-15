Vì Messi, ngôi sao tuyển Argentina bất ngờ đổi ngày cưới

Theo tiết lộ của nhà báo Ángel de Brito trên chương trình LAM, Rodrigo De Paul và Tini Stoessel ban đầu dự kiến tổ chức hôn lễ vào ngày 26/12. Tuy nhiên, kế hoạch sau đó được điều chỉnh, chuyển sang ngày 19/12 nhằm tránh trùng với đám cưới của María Sol Messi, em gái Lionel Messi.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi mối quan hệ thân thiết giữa Messi và De Paul. Trong nhiều năm qua, tiền vệ sinh năm 1994 là một trong những đồng đội gần gũi với siêu sao người Argentina ở đội tuyển quốc gia. De Paul thường xuyên thể hiện sự gắn bó với Messi cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Messi và De Paul có mối quan hệ thân thiết và gắn bó trong nhiều năm

Diễn biến liên quan đến gia đình Messi cũng có sự thay đổi khi María Sol Messi và bạn trai Julián Arellano được cho là đã hoãn hôn lễ. Quyết định này liên quan đến sự ra đi của Jorge Messi, người được dự định sẽ dẫn María Sol vào lễ đường. Chi tiết này khiến kế hoạch tổ chức đám cưới của gia đình Messi có nhiều xáo trộn.

Về hôn lễ của De Paul và Tini, Ángel de Brito cho biết chương trình dự kiến gồm một nghi thức mang tính biểu tượng, trước khi chuyển sang tiệc mừng cùng khách mời. Một chi tiết khác được nhắc đến là cha mẹ và anh trai của nữ ca sĩ có thể không góp mặt trong danh sách khách dự kiến. Dẫu vậy, thông tin về khách mời và kịch bản buổi lễ vẫn chưa được công bố.

Cầu thủ đội tuyển Argentina Rodrigo De Paul chuẩn bị kết hôn với nữ ca sĩ Tini Stoessel

Mối quan hệ giữa De Paul và Messi vốn nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ bóng đá Argentina. Vì vậy, việc lịch cưới của tiền vệ này được cho là điều chỉnh để phù hợp với lịch trình của cựu thủ quân Albiceleste nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên truyền thông.

Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, những thông tin về nguyên nhân đổi ngày cưới và danh sách khách mời chủ yếu xuất phát từ tiết lộ của truyền thông Argentina. Hai nhân vật chính chưa đưa ra xác nhận chính thức, do đó các chi tiết liên quan vẫn cần được tiếp cận thận trọng.