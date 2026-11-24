Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Để tổ chức, công dân được thụ hưởng các dịch vụ công một cách tốt nhất, năm 2026, Trung tâm PVHCC tỉnh đã triển khai nhiều mô hình mới, hướng đến lợi ích thiết thực của người dân, doanh nghiệp. Nổi bật như, cuối tháng 3/2026, Thanh Hóa là tỉnh thứ 2 trong cả nước ra mắt mô hình Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử. Mô hình được triển khai thí điểm tại 10 đơn vị, gồm Trung tâm PVHCC Công an tỉnh và Trung tâm PVHCC của 9 xã, phường là Hạc Thành, Hàm Rồng, Đông Sơn, Đông Quang, Đông Tiến, Sầm Sơn, Triệu Sơn, Hoằng Hóa và Kim Tân. Ngoài tính năng chính là cấp bản sao số, Trung tâm PVHCC tỉnh đã phối hợp với các đơn vị nâng cấp Kiosk thông minh với nhiều tính năng vượt trội, mở rộng phạm vi phục vụ, cho phép người dân có thể nộp được tất cả hồ sơ dịch vụ công trực tuyến.

Trải nghiệm chứng thực bản sao điện tử giấy khai sinh cho con trên Kiosk thông minh, anh Lê Đình Mạnh, phường Hạc Thành, cho biết: “Sau khi được hướng dẫn, chỉ mất vài phút, tôi đã hoàn tất thủ tục này. Tôi thấy rất tiện lợi vì Kiosk thông minh giúp tiết kiệm thời gian chờ đợi, tiết kiệm công sức đi lại cho người dân”.

Sau 8 tháng triển khai, toàn tỉnh có hơn 60.000 lượt người dân tiếp cận, sử dụng các chức năng trên Kiosk, giúp tiết kiệm khoảng 7 tỷ đồng chi phí đi lại cho người dân, doanh nghiệp. Việc đưa vào sử dụng các Kiosk thông minh là giải pháp đột phá trong tiến trình hiện đại hóa nền hành chính. Không đơn thuần là trang bị thêm máy móc, thiết bị, đây còn là một giải pháp công nghệ toàn diện nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công một cách thuận tiện, hiện đại, giảm tối đa hồ sơ giấy trong tiếp nhận và giải quyết TTHC.

Để mọi người dân, đặc biệt là người yếu thế, người cao tuổi được hưởng thụ các dịch vụ công một cách tốt nhất, tháng 7/2026, Trung tâm PVHCC tỉnh đã triển khai mô hình “Dịch vụ công lưu động”. Sau 4 tháng, 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh đã ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện mô hình. Qua 716 đợt triển khai lưu động, các xã, phường đã trực tiếp hướng dẫn và hỗ trợ 54.676 lượt người dân, doanh nghiệp, trong đó hỗ trợ nộp trực tuyến 11.742 hồ sơ. Từ “công sở” ra “địa bàn”, cách làm này đang từng bước hình thành kỹ năng số, giúp người dân tự tin tiếp cận các dịch vụ công mọi lúc, mọi nơi.

Bà Ngô Thị Nghĩa, công dân phố Thành Yên, phường Quảng Phú, chia sẻ: “Tôi làm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân, thủ tục này phải nộp trực tuyến. Lần đầu thực hiện tôi khá lúng túng nên được các thành viên Tổ dịch vụ công lưu động của phường Quảng Phú hướng dẫn nộp tờ khai ngay tại nhà văn hóa. Với những người chưa quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến như tôi, việc làm này rất là thiết thực”.

Cũng trong tháng 7/2026, Thanh Hóa là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai mô hình liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi” ngay tại bệnh viện trẻ sinh ra. Từ dữ liệu khai sinh, hệ thống tiếp tục thực hiện các bước cần thiết để đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ. Trước đây, để hoàn thành các thủ tục này, người dân phải đến trung tâm PVHCC phường, xã, nhưng nay được thực hiện ngay tại bệnh viện, giúp người dân thuận lợi hơn rất nhiều. Để triển khai mô hình, Trung tâm PVHCC tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ, nhân viên các bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Đến nay, đã có trên 6.000 trường hợp được hỗ trợ thực hiện. Từ bệnh viện, những dữ liệu đầu tiên của một công dân được hình thành và kết nối vào hệ thống quản lý dân cư. Đây cũng là nền tảng để về sau các dịch vụ công khác có thể tiếp tục được thực hiện thuận lợi hơn.

Đề án 06 đã tạo nên một bước chuyển mới, khi mỗi người dân Việt Nam sở hữu một danh tính số thống nhất thông qua VNeID. Tuy nhiên, một thực tế đặt ra đó là không phải người dân nào cũng có điện thoại thông minh hay thành thạo công nghệ để sử dụng. Người cao tuổi, người dân vùng nông thôn, miền núi vẫn cần một kênh tiếp cận dễ dàng hơn. Để lấp đầy khoảng trống đó, Thanh Hóa đang triển khai thí điểm mô hình “Trạm công dân số” tại 5 xã, phường gồm Hạc Thành, Sầm Sơn, Tĩnh Gia, Tiên Trang và Hoằng Tiến. Trạm công dân số là một hệ thống Kiosk đa tiện ích tự phục vụ thông minh, tích hợp đầy đủ các dịch vụ công, an ninh trật tự, y tế, giao thông, giáo dục, tài chính, tiêu dùng, phục vụ mọi đối tượng công dân, không phụ thuộc vào smartphone. Mọi chức năng đều hoạt động tại màn hình Kiosk, người dân chỉ cần mang theo CCCD gắn chip là sử dụng được. “Trạm công dân số” mở ra cách tiếp cận mới, khi người dân không phải tìm đến cơ quan hành chính, mà các tiện ích số sẽ được đưa đến tận khu dân cư để phục vụ nhu cầu của người dân.

Những đổi mới mạnh mẽ trong cải cách TTHC của Trung tâm PVHCC tỉnh đã góp phần quan trọng trong xây dựng chính quyền đồng hành và phục vụ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu cải cách TTHC trong giai đoạn hiện nay.