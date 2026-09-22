Vi khuẩn Escherichia coli và Bacillus cereus khiến 222 công nhân ở Huế nhập viện

Ngày 22/9, Sở Y tế TP Huế đã có báo cáo gửi UBND thành phố và Ban chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm thành phố về vụ việc ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty dệt may Scavi Huế (trụ sở đóng ở khu công nghiệp Phong Điền, TP Huế).

Theo Sở Y tế TP Huế, vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty dệt may Scavi Huế từ 9h ngày 11/9 khi có một số công nhân bị đau bụng, sốt, nôn và tiêu chảy được bộ phận y tế của Công ty dệt may Scavi Huế sơ cứu, xử lý ban đầu.

Tuy nhiên, do số lượng công nhân có triệu chứng tương tự tăng liên tục nên Công ty đã chuyển các bệnh nhân đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 và Trung tâm Y tế Phong Điền để điều trị.

Lãnh đạo UBND TP Huế thăm hỏi, động viên các công nhân của Công ty dệt may Scavi Huế nhập viện cấp cứu do ngộ độc thực phẩm.

Từ ngày 11/9 đến ngày 15/9, có 222 công nhân của Công ty dệt may Scavi Huế bị ngộ độc thực phẩm được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 và Trung tâm Y tế Phong Điền. Trong đó, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 có 198 bệnh nhân; Trung tâm Y tế Phong Điền có 24 bệnh nhân. Đến sáng 20/9, tất cả 222 bệnh nhân đã được xuất viện.

Qua điều tra, Sở Y tế TP Huế xác định, vào trưa ngày 10/9, bếp ăn Công ty dệt may Scavi Huế phục vụ 4.060 suất ăn; trưa ngày 11/9 phục vụ 3.895 suất ăn. Căn cứ kết quả điều tra dịch tễ học, triệu chứng lâm sàng và kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm và bệnh phẩm, Sở Y tế TP Huế xác định nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm do liên quan đến các vi khuẩn Escherichia coli và Bacillus cereus xuất hiện trong một số món ăn được sử dụng tại bếp ăn tập thể của Công ty dệt may Scavi Huế. Các món ăn có phát hiện các vi khuẩn trên gồm thịt gà bóp, xà lách bóp bò trứng, phở trộn chay, bánh cuốn chay và bún chay.

Đến nay, 222 công nhân Công ty dệt may Scavi Huế bị ngộ độc thực phẩm đã xuất viện.

Ông Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP Huế cho biết, hiện Sở đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý vụ việc theo quy định. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm, đặc biệt là các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Ngoài ra, Sở sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn thành phố; chú trọng kiểm soát nguồn nguyên liệu, điều kiện chế biến, bảo quản thực phẩm và thực hiện chế độ kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn theo quy định

Trước đó, như Báo Công an nhân dân thông tin, sau khi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm khi có nhiều công nhân của Công ty dệt may Scavi Huế nhập viện cấp cứu, điều trị, Sở Y tế TP Huế đã có văn bản yêu cầu tạm ngưng hoạt động bếp ăn tập thể do Công ty TNHH MTV Huế Thành cung cấp suất ăn tại Công ty này.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản đề nghị Sở Y tế TP Huế khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và làm rõ nguyên nhân. Đồng thời chỉ đạo các cơ sở điều trị tập trung nguồn lực, tích cực điều trị bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh.