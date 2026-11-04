Vì Hiệp Đức không còn hộ nghèo

Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Chữ thập đỏ xã Hiệp Đức trao sinh kế là bò giống sinh sản cho hộ nghèo. Ảnh: GIA PHÚC

Một trong những giải pháp cụ thể được xã Hiệp Đức triển khai là dự án phát triển sản xuất liên kết và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị chăn nuôi bò nái sinh sản.

Cuối tháng 10 vừa qua, UBND xã Hiệp Đức tổ chức bàn giao 57 con bò nái sinh sản cho 30 hộ dân thuộc 8 thôn trên địa bàn. Mỗi con bò được hỗ trợ có trọng lượng tối thiểu 220kg, từ 12 tháng tuổi trở lên. Tổng kinh phí thực hiện dự án hơn 1,822 tỷ đồng.

Không chỉ hỗ trợ con giống, dự án còn tổ chức hướng dẫn kỹ thuật, theo dõi quá trình chăn nuôi và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Địa phương đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 có 10 hộ tham gia dự án thoát nghèo, cận nghèo.

Gia đình bà Phạm Thị Thiếp ở thôn Bình An, là một trong những hộ được hỗ trợ bò nái sinh sản. Con trai bà qua đời do tai nạn giao thông, để lại vợ và hai con nhỏ, khiến hoàn cảnh gia đình càng thêm khó khăn.

Bà Thiếp chia sẻ: “Gia đình sẽ cố gắng chăm sóc, phát triển đàn bò, phấn đấu đến cuối năm 2026 thoát nghèo, ổn định cuộc sống và có điều kiện chăm lo cho con dâu, hai cháu nội”.

Ông Nguyễn Hữu Hải, Quyền Trưởng phòng Kinh tế xã cho biết, bên cạnh phát triển chăn nuôi, xã Hiệp Đức chú trọng chuyển dịch cơ cấu lao động sang các ngành công nghiệp - xây dựng (chiếm 34,13%) và thương mại - dịch vụ (chiếm 38,94%), tạo thêm cơ hội việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Cùng với đó, các chính sách hỗ trợ nhà ở, xóa nhà tạm, nhà dột nát tiếp tục được triển khai. Địa phương cũng quan tâm huy động nguồn lực xây dựng quỹ an sinh xã hội, kịp thời hỗ trợ những trường hợp gặp rủi ro, hoạn nạn, hạn chế nguy cơ tái nghèo.

Để các chính sách giảm nghèo phát huy hiệu quả, công tác bình xét đối tượng thụ hưởng được chú trọng thực hiện công khai, minh bạch ngay từ cơ sở.

Ông Phạm Đình Vũ, Trưởng thôn Bình An, cho biết: “Việc xét chọn các đối tượng được thụ hưởng sinh kế tại thôn Bình An được thực hiện công khai và minh bạch qua họp dân bình xét. Hộ nào có ý chí vươn lên, có nhân lực nhưng thiếu vốn sẽ được ưu tiên. Danh sách được niêm yết công khai để người dân cùng giám sát, bảo đảm công bằng”.

Xã Hiệp Đức bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Phạm Hào (thôn Trà Linh Tây, xã Hiệp Đức) với sự hỗ trợ 120 triệu đồng từ Công ty Lami (Thành phố Hồ Chí Minh).

Qua rà soát, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã hiện còn 3,09%. Trên cơ sở kết quả giảm nghèo và những điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Đảng ủy, UBND xã Hiệp Đức đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu không còn hộ nghèo, trừ hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội vào năm 2027.

Ông Nguyễn Phước Niên, Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Đức, mục tiêu nêu trên dựa vào cơ sở từ những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hiện xã duy trì tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân từ 11%/năm trở lên.

Ông Niên nói: “Đây là những điều kiện quan trọng để nâng cao đời sống người dân, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Cùng với đó, việc hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo sẽ góp phần thúc đẩy địa phương thực hiện các tiêu chí còn lại, phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới”.

Ở góc độ Mặt trận, bà Nguyễn Thị Kim Loan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hiệp Đức, cho biết MTTQ xã xác định hỗ trợ sinh kế là một trong những giải pháp quan trọng để giảm nghèo bền vững. Hiện nay, công tác huy động các nguồn lực trên địa bàn xã rất hiệu quả. Cụ thể, Quỹ An sinh xã hội đạt hơn 400 triệu đồng, Quỹ Khuyến học khuyến tài vượt mốc 800 triệu đồng. Năm nay đã xây mới và sửa chữa 63 nhà đại đoàn kết. Thời gian tới, Mặt trận nỗ lực huy động thêm nguồn lực chăm lo an sinh xã hộiphấn đấu đến hết năm 2027 xã xây mới 98 nhà đại kết và không còn hộ nghèo thuộc diện có khả năng lao động.