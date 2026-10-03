Vì hạnh phúc nhân dân, vì bình yên cuộc sống

Cảnh sát PCCC và CNCH Đà Nẵng triển khai cứu người tại vụ cháy Nhà nghỉ 681, phường Thanh Khê, rạng sáng 28-8-2026.

Giành lại sự sống trong những phút giây quyết định

Rạng sáng 23-8-2026, vụ cháy tại Nhà nghỉ 681 trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê đặt nhiều người đang lưu trú vào tình thế nguy hiểm. Khói, khí độc từ khu vực để xe lan lên các tầng, khiến việc thoát nạn gặp khó khăn. Ngay khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường. Đại tá Nguyễn Thành Nam - Trưởng phòng, trực tiếp chỉ huy chữa cháy và CNCH.

Các tổ công tác đồng thời triển khai dập lửa, ngăn cháy lan và tìm kiếm, giải thoát người mắc kẹt. Sau khi đám cháy cơ bản được khống chế, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phun nước làm mát, tiếp cận từ nhiều hướng, sử dụng thang lên tầng 2, kiểm tra từng phòng. Đến 3 giờ 30 phút cùng ngày, 28 người được đưa ra ngoài và bàn giao cho lực lượng y tế.

Đằng sau mỗi người được cứu là một gia đình, những người thân đang chờ đợi và một cuộc sống được tiếp nối. Bởi vậy, từng phút tiếp cận hiện trường, từng quyết định chỉ huy, từng thao tác của người lính đều mang ý nghĩa đặc biệt.

Để hành động hiệu quả trong những thời khắc ấy, lòng dũng cảm phải đi cùng năng lực chuyên môn và kỷ luật. Việc xác định hướng tiếp cận, tổ chức tìm kiếm, sử dụng thiết bị, bảo vệ người bị nạn và đồng đội đòi hỏi sự bình tĩnh, chính xác. Đó cũng là kết quả của quá trình huấn luyện, rèn luyện thể lực, thực tập phương án và phối hợp thường xuyên. Sự chuẩn bị càng kỹ lưỡng, cơ hội cứu người và hạn chế thiệt hại càng được nâng lên.

Chỗ dựa của nhân dân giữa bão, lũ

Trong mùa mưa lũ lịch sử năm 2025, vai trò CNCH của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Đà Nẵng được thể hiện qua những cuộc sơ tán, vận chuyển người bệnh và hỗ trợ các khu dân cư bị chia cắt. Khi đường sá ngập sâu, việc tiếp cận người cần giúp đỡ trở nên khó khăn, những chiếc xuồng cứu hộ trở thành phương tiện nối người dân với nơi an toàn.

Đội CC và CNCH khu vực 8 phối hợp lực lượng địa phương sơ tán người dân, du khách tại Hội An ngày 28-10-2025.

Ngày 28-10-2025, tại phường Hội An, Đội Chữa cháy và cứ nạn cứu hộ (CC và CNCH) khu vực 8 triển khai ba tổ công tác, phối hợp lực lượng địa phương sử dụng ghe, xuồng hỗ trợ người dân. Trong ngày, 91 người, gồm người cao tuổi, trẻ em và du khách, được đưa khỏi khu vực ngập lụt; lương thực, đồ dùng và tài sản của người dân cũng được hỗ trợ di chuyển.

Rạng sáng 29-10-2025, tại xã Hòa Vang, một phụ nữ 62 tuổi bị liệt cần được đưa đi cấp cứu giữa lúc nước lũ gây trở ngại cho việc đi lại. Đội CC và CNCH cứu hộ khu vực 7 điều động phương tiện và cán bộ, chiến sĩ, phối hợp Công an xã đưa người bệnh đến cơ sở y tế. Một nhiệm vụ cụ thể, khẩn cấp, nhưng cũng cho thấy ý nghĩa thiết thực của sự có mặt kịp thời, giúp người dân tiếp cận cơ hội chữa trị ngay trong hoàn cảnh thiên tai.

Khi nước rút, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục cùng các lực lượng tìm kiếm người mất tích, tiếp tế lương thực, nước sạch và khắc phục hậu quả. Tại Ngũ Hành Sơn, Hòa Tiến, Hội An, các đội công tác hỗ trợ vệ sinh trường học, làm sạch đường phố, cung cấp nước phục vụ sinh hoạt. Những công việc ấy góp phần đưa học sinh trở lại lớp, giúp các gia đình từng bước thu xếp cuộc sống sau những ngày ngập lụt.

Sự đồng hành còn được tiếp nối trong quá trình khôi phục nhà ở sau thiên tai. Tại xã Nam Trà My, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tham gia Chiến dịch Quang Trung, phối hợp lực lượng dân quân và chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng nhà cho người dân trong điều kiện địa hình khó khăn, thời tiết mưa lạnh.

Từ đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm đến giúp khôi phục nơi ở, sinh hoạt, mỗi phần việc đều gắn với nhu cầu thiết thân của bà con. Qua những ngày gian khó, hình ảnh người chiến sĩ gần dân, sẻ chia cùng dân được thể hiện bằng hành động, góp phần củng cố niềm tin và tình cảm gắn bó giữa nhân dân với lực lượng Công an.

Hỗ trợ vệ sinh trường học sau mưa lũ.

Giữ bình yên từ công tác phòng ngừa

Bảo vệ sự an toàn của cộng đồng bắt đầu từ việc nhận diện và loại bỏ nguy cơ trước khi xảy ra sự cố. Với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Đà Nẵng, đây là nhiệm vụ thường xuyên, đòi hỏi sự sâu sát địa bàn, chặt chẽ về chuyên môn và kiên trì trong hướng dẫn, vận động.

Công tác kiểm tra, hướng dẫn cơ sở khắc phục thiếu sót được triển khai cùng với tuyên truyền, trải nghiệm và thực hành kỹ năng cho người dân. Các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng” góp phần phát huy sự chủ động, hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng, nâng cao khả năng xử lý tình huống ngay từ ban đầu.

Một nguy cơ về điện được khắc phục, một hệ thống báo cháy được duy trì hoạt động tốt, một lối thoát nạn được giữ thông thoáng… đều có thể tạo nên khác biệt khi xảy ra cháy. Để những điều kiện ấy được duy trì, mỗi người dân cần hiểu và thực hiện trách nhiệm của mình; người đứng đầu cơ sở cần coi an toàn là yêu cầu gắn liền với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bởi vậy, mỗi buổi hướng dẫn cần giúp người tham gia biết cách áp dụng vào chính ngôi nhà, nơi làm việc của mình. Khi kiến thức trở thành kỹ năng, khi việc kiểm tra an toàn trở thành thói quen, công tác phòng ngừa mới có nền tảng bền vững.

Đó cũng là đóng góp lâu dài của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đối với thành phố: bảo vệ điều kiện để người dân yên tâm sinh sống, doanh nghiệp ổn định hoạt động, các giá trị văn hóa và thành quả phát triển được gìn giữ.

Những trang thư học sinh gửi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Đà Nẵng.

Tiếp nối truyền thống bằng trách nhiệm với nhân dân

Sự gắn bó với người dân còn được bồi đắp qua những hoạt động gần gũi, giàu ý nghĩa. Hướng tới ngày truyền thống, cuộc thi “Viết thư gửi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH” do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng tổ chức đã nhận được hơn 200 bức thư của học sinh. Những trang thư tạo cơ hội để các em tìm hiểu công việc của người lính cứu hỏa, bày tỏ tình cảm và suy nghĩ về trách nhiệm giữ gìn an toàn.

Sự quan tâm ấy là nguồn động viên để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi người được cứu, mỗi cơ sở được hướng dẫn khắc phục nguy cơ, mỗi gia đình được giúp đỡ trong thiên tai đều làm rõ hơn ý nghĩa của tinh thần vì nhân dân phục vụ.

Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống là dịp tri ân những thế hệ đã cống hiến, hy sinh, đồng thời nhắc nhở trách nhiệm của người lính hôm nay: giữ vững bản lĩnh, nâng cao trình độ, làm chủ phương tiện và luôn sẵn sàng trước yêu cầu nhiệm vụ.

Bình yên của thành phố được tạo nên từ những điều rất cụ thể: một người gặp nạn được trở về với gia đình, một lớp học được mở cửa sau lũ, một khu dân cư chủ động phòng ngừa cháy, nổ. Trong những điều bình dị mà quý giá ấy có công sức, trí tuệ và tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH Đà Nẵng, những người góp phần bảo vệ sự sống, giữ gìn niềm tin và sự an toàn cho Đà Nẵng mỗi ngày.