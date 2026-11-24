Worldpay dự báo đến năm 2030, tỷ trọng ví điện tử trong thanh toán POS sẽ tăng lên 33%, trong khi tỷ trọng trong thanh toán thương mại điện tử qua ví điện tử đạt mức 38%. Như vậy, thanh toán bằng ví điện tử tại các cửa hàng, siêu thị và điểm cung ứng dịch vụ được kỳ vọng tiếp tục mở rộng trong những năm tới.

Cùng với sự thay đổi về phương thức thanh toán, quy mô thị trường cũng được dự báo tăng trưởng đáng kể. Giá trị thị trường thanh toán thương mại điện tử tại Việt Nam dự kiến tăng từ 28 tỷ USD năm 2025 lên 50 tỷ USD vào năm 2030, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép hằng năm khoảng 12%. Trong khi đó, thị trường thanh toán POS có thể tăng từ 199 tỷ USD lên 262 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng khoảng 6% mỗi năm.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng được dự báo sẽ chứng kiến sự gia tăng của thanh toán A2A - phương thức chuyển tiền trực tiếp từ tài khoản ngân hàng của người gửi sang tài khoản ngân hàng của người nhận mà không cần thông qua mạng lưới thẻ trung gian như Visa, Mastercard. Năm 2025, phương thức A2A chiếm 28% giá trị thanh toán thương mại điện tử và 22% giá trị thanh toán POS. Đến năm 2030, các tỷ lệ này được dự báo lần lượt tăng lên 35% và 28%.

Nguồn: Worldpay

Worldpay cho biết, thanh toán bằng mã QR đang góp phần thúc đẩy xu hướng này khi cho phép người tiêu dùng thanh toán trực tiếp từ tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử. Tại Việt Nam, VietQR tạo thuận lợi cho việc chuyển tiền và thanh toán giữa các ngân hàng thông qua một mã QR thống nhất.

Những dự báo của Worldpay được đưa ra trong bối cảnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, đến tháng 8/2026, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 34,56% về số lượng và 13,26% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giao dịch qua Internet tăng 46,57% về số lượng và 21,77% về giá trị; giao dịch qua điện thoại di động tăng tương ứng 35,33% và 23,9%. Các giao dịch thanh toán QR đạt 311 triệu giao dịch, với tổng giá trị khoảng 274.200 tỷ đồng.

Không chỉ phát triển trong nước, hạ tầng thanh toán QR còn từng bước mở rộng kết nối xuyên biên giới. NAPAS đã triển khai kết nối thanh toán với các mạng lưới tại Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore, tạo thuận lợi cho người dân và du khách thực hiện thanh toán khi giao dịch tại các quốc gia này.

Theo thông tin từ NAPAS công bố tại Tọa đàm “Thúc đẩy tài chính toàn diện - Động lực từ thanh toán không dùng tiền mặt” do Thời báo Ngân hàng tổ chức tháng 10/2026, hệ thống NAPAS hiện tại đã kết nối 70 tổ chức thành viên, phục vụ khoảng 100 triệu khách hàng, với hơn 20.000 ATM và trên 930.000 POS/mPOS. Hệ thống chuyển tiền nhanh xử lý hơn 45 triệu giao dịch mỗi ngày. Đặc biệt, 60 ngân hàng và ví điện tử đã hỗ trợ giao dịch qua VietQR.

Trong khi đó, tiền mặt vẫn chiếm tỷ trọng đáng kể trong thanh toán bán lẻ. Theo Worldpay, năm 2025, tiền mặt chiếm 33% tổng giá trị giao dịch POS tại Việt Nam, cao hơn mức bình quân 13% của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tuy nhiên, tỷ trọng này được dự báo giảm xuống còn 26% vào năm 2030. Đối với thương mại điện tử, thanh toán khi nhận hàng (COD) cũng được dự báo giảm tỷ trọng từ 16% năm 2025 xuống 12% vào năm 2030.

Những chuyển biến trên cho thấy thị trường thanh toán Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển sâu hơn, trong đó ví điện tử, thanh toán qua tài khoản và mã QR ngày càng giữ vai trò quan trọng. Để xu hướng này phát triển bền vững, việc tiếp tục hoàn thiện hạ tầng thanh toán, tăng cường kết nối giữa ngân hàng và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, đồng thời bảo đảm an toàn, bảo mật và quyền lợi người sử dụng sẽ là những yêu cầu quan trọng.