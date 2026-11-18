ĐBP - Trong công tác phòng, chống ma túy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng, vai trò của người có uy tín có ý nghĩa quan trọng. Bằng tiếng nói, uy tín và sự am hiểu phong tục, tập quán, họ trở thành cầu nối đưa chủ trương, chính sách, pháp luật đến với Nhân dân; kiên trì tuyên truyền, vận động đồng bào nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm ma túy. Qua đó, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận phòng, chống ma túy từ cơ sở, giữ bình yên từng thôn, bản.

Công an xã Núa Ngam phối hợp với ban lãnh đạo bản Na Tông tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng chống ma túy.

Am hiểu địa bàn, phong tục, tập quán và hoàn cảnh của từng gia đình, ông Lò Văn Phong, Trưởng bản Na Láo, xã Nà Tấu luôn lựa chọn cách tuyên truyền gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với nhận thức của bà con. Trong mỗi cuộc trò chuyện, ông kiên trì phân tích những hệ lụy mà ma túy gây ra đối với sức khỏe, kinh tế và hạnh phúc gia đình; đồng thời cảnh báo các phương thức, thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ người dân tham gia mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. “Trong các cuộc họp bản hay khi đến từng gia đình, tôi thường xuyên tuyên truyền tác hại của ma túy, vận động các gia đình quan tâm, quản lý con em, không để kẻ xấu lôi kéo vào tệ nạn. Với những hộ có hoàn cảnh khó khăn hoặc người thân đi làm ăn xa, chúng tôi càng quan tâm, nhắc nhở nhiều hơn. Mong muốn lớn nhất là bà con đoàn kết, nâng cao cảnh giác, kịp thời thông tin cho trưởng bản và Công an xã khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cùng giữ bản làng bình yên, không có ma túy”. - Ông Lò Văn Phong, Trưởng bản Na Láo chia sẻ.

Em Lường Duy Mạnh, bản Nà Láo chia sẻ: “Qua các buổi tuyên truyền, em hiểu rõ hơn về tác hại của ma túy cũng như những hệ lụy đối với bản thân, gia đình và xã hội. Từ đó, em nâng cao ý thức tự phòng tránh, đồng thời chủ động nhắc nhở bạn bè, người thân cảnh giác, kịp thời phát hiện và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy”.

Xã Nà Tấu có địa bàn rộng, đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại cơ sở. Trước thực tế đó, công tác tuyên truyền, phòng, chống ma túy được địa phương triển khai bằng nhiều hình thức linh hoạt, không chỉ thông qua các hội nghị tập trung, hệ thống loa truyền thanh mà còn lồng ghép trong các cuộc họp bản, sinh hoạt cộng đồng. Trong 9 tháng năm 2026, Công an xã đã phối hợp tổ chức tuyên truyền tại 20/20 bản; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trong trường học với trên 3.000 lượt học sinh được tiếp cận thông tin về phòng, chống ma túy.

Thiếu tá Lò Văn Thiêm, Trưởng Công an xã Nà Tấu cho biết: Phát huy vai trò là “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an cơ sở, đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín đã tích cực tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác và trách nhiệm trong phòng, chống ma túy. Với tiếng nói có sức thuyết phục và sự gần gũi với đồng bào, họ góp phần đưa thông tin đến từng gia đình, kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện, cung cấp những nguồn tin có giá trị cho lực lượng chức năng. Qua đó, tạo sự đồng thuận, huy động sức mạnh của cả cộng đồng trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Trưởng bản Na Láo Lò Văn Phong phối hợp với Công an xã Nà Tấu tuyên truyền người dân đảm bảo an ninh trật tự cơ sở, phòng chống ma túy.

Không chỉ tại xã Nà Tấu, vai trò của đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín còn được phát huy rõ nét ở nhiều địa phương khác trong tỉnh. Bản Nậm Mức, xã Nậm Nèn là một trong 13 bản trên địa bàn xã đã chuyển hóa thành công từ địa bàn có ma túy thành địa bàn không có ma túy. Kết quả này có được nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ bản, người có uy tín cùng sự đồng lòng, chung sức của Nhân dân.

Ông Lò Văn Nhe, người có uy tín bản Nậm Mức, xã Nậm Nèn chia sẻ: Tôi thường xuyên phối hợp với trưởng bản và Công an xã đến từng hộ tuyên truyền, vận động bà con nâng cao cảnh giác, quan tâm quản lý, giáo dục con em, kiên quyết không để ma túy xâm nhập vào gia đình và cộng đồng. Đồng thời, nhắc nhở người dân chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm, kịp thời thông tin cho lực lượng chức năng khi có dấu hiệu bất thường. Đến nay, bà con đã nâng cao ý thức, tích cực chung sức giữ gìn an ninh trật tự.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự chung sức của đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín cùng Nhân dân, công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn xã Nậm Nèn đạt nhiều kết quả tích cực. Công an xã đã phối hợp tổ chức 18 buổi tuyên truyền tập trung tại các bản, thu hút khoảng hơn 1.000 lượt người tham gia. Đặc biệt, đến nay, xã đã chuyển hóa thành công 13/15 bản trở thành địa bàn không có ma túy. Những kết quả đó cho thấy hiệu quả từ công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, chung tay giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng bản làng bình yên, không ma túy.

Ông Lò Văn Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Nèn chia sẻ: Xã luôn quan tâm phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức, chủ động tham gia phòng, chống ma túy. Với lợi thế gần dân, hiểu phong tục, tập quán và có tiếng nói trong cộng đồng, đội ngũ này đã góp phần tạo sự đồng thuận, lan tỏa ý thức trách nhiệm trong mỗi gia đình, bản làng. Thời gian tới, xã tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; củng cố, duy trì kết quả tại những bản đã chuyển hóa, đồng thời tập trung triển khai các giải pháp đưa những bản còn tiềm ẩn nguy cơ trở thành địa bàn không có ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Công an xã Mường Pồn cùng với Tổ An ninh trật tự bản Huổi Vang sâu sát cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

Thực tiễn cho thấy, đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín không chỉ là “cầu nối” đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân, mà còn trực tiếp tham gia giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Những đóng góp thầm lặng nhưng thiết thực ấy không chỉ góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân, phát huy sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng mà còn tạo nền tảng vững chắc để xây dựng các bản làng bình yên, an toàn, không có ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.