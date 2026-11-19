Cà phê Khe Sanh – nỗi lo thiên tai, mất giá

Năm 2026 đánh dấu mốc tròn 100 năm cà phê Khe Sanh (1926–2026), tỉnh Quảng Trị đã tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến và hội thảo phát triển bền vững, nhưng người nông dân vẫn đối mặt với bài toán bấp bênh về đầu ra và giá trị thực tế thu về.

Hiện vùng Cà phê Khe Sanh có hơn 4.000 ha, trong đó hơn 3.700 ha đang cho sản phẩm, tập trung tại các xã: Hướng Phùng, Tân Lập, A Dơi và Khe Sanh. Sản lượng đạt gần 5.000 tấn cà phê nhân mỗi năm. Bước vào niên vụ cà phê 2026 - 2027, hoạt động thu hoạch, thu mua và vận chuyển cà phê với nhiều nỗi lo mới trước biến động của khí hậu, thị trường.

Cà phê Khe Sanh năm nay giảm chất lượng do hạn hán kéo dài.

Tại "thủ phủ" cà phê Hướng Phùng – Khe Sanh, nhiều hộ dân phản ánh tình trạng giá cà phê biến động mạnh, nhiều thương lái thu mua chưa công bố giá rõ ràng "cứ cân đi, để đó, chưa có giá". Có thời điểm giá tăng lên khoảng 21.000 đồng/kg, sau đó giảm xuống còn 17.000-18.000 đồng/kg khiến người dân lo lắng.

Theo UBND xã Hướng Phùng, toàn xã hiện có khoảng 2.500 ha cà phê, chiếm gần 75% diện tích cà phê toàn tỉnh. Trong đó, hơn 2.200 ha đang ở thời kỳ kinh doanh, tăng khoảng 400 ha so với niên vụ trước; diện tích trồng mới dự kiến trên 100 ha.

Giá cà phê Khe Sanh cũng biến động mạnh vào mùa thu hoạch.

Trên địa bàn xã hiện có khoảng 30 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở chế biến, thu mua cà phê. Giá thu mua cà phê quả tươi đầu vụ đang dao động ở mức khoảng 13.000 - 17.000 đồng/kg.

Niên vụ cà phê 2015 - 2016, diện tích cà phê Khe Sanh tại Quảng Trị còn chịu ảnh hưởng nặng nề khi hạn hán kéo dài. Thời tiết khắc nghiệt khiến năng suất cà phê sụt giảm, chín sớm và hạt cà phê nhỏ hơn các năm trước. Năng suất, chất lượng sụt giảm, thế nhưng chi phí đầu tư và công lao động lại ngày càng tăng cao.

Theo Bà Thái Thị Nga, Chủ tịch UBND xã Khe Sanh, cho biết, hiện nông dân tại địa phương đang bước vào mùa thu hoạch cà phê. Trước nỗi lo của người dân về giá cả cà phê biến động, xã đã giao các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thu hoạch, thu mua và chế biến cà phê. Đồng thời tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở thu mua, người trồng cà phê ký cam kết bảo đảm chất lượng.

Trong tuần này, UBND xã Khe Sanh sẽ tổ chức một buổi làm việc trực tiếp với nông dân và các cơ sở thu mua cà phê, không để xảy ra tình trạng tranh mua, tranh bán, hạ thấp sản phẩm.

Ngành nông nghiệp vào cuộc hỗ trợ nông dân

Trả lời Người Đưa Tin, ông Bùi Phước Trang, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Trị, cho biết, so với mọi năm, sản lượng cà phê Khe Sanh tương đương về số lượng, nhưng chất lượng có giảm do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, hạn hán kéo dài.

Thực tế này đặt ra nhiệm vụ cấp thiết cho ngành nông nghiệp cần cứu vãn những vườn cà phê, vực dậy ngành hàng cà phê của địa phương. Đơn vị sẽ nghiên cứu giải pháp, phân công cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở để hỗ trợ bà con, tập trung vào các giải pháp canh tác an toàn để giúp cây cà phê tăng sức chống chịu trước thời tiết khắc nghiệt.

Ngành nông nghiệp Quảng Trị vào cuộc hỗ trợ nông dân.

Sắp tới, ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị và các đơn vị chức năng tại địa phương sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật để hỗ trợ người trồng cà phê tại địa phương thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu.

Trước mắt, đơn vị sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng các yếu tố như loài cây trồng, mật độ trồng, loại phân bón phù hợp, và điều kiện tự nhiên tại các vùng trồng, giúp bà con dễ dàng áp dụng vào thực tế.

Ông Phùng Xuân Tiến, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Trị, cho biết, những năm gần đây, Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp thuộc Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tiếp tục dành nguồn lực hỗ trợ người dân trồng cà phê Khe Sanh. Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân không chỉ dừng ở việc cho vay từng hộ riêng lẻ mà còn thúc đẩy liên kết sản xuất, phát triển kinh tế tập thể và nâng cao giá trị cà phê Khe Sanh.

Thời gian tới, Quỹ sẽ tập trung vốn theo các dự án liên kết nhóm hộ, ưu tiên những nơi có khả năng thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã để cùng chung sức từ khâu mua vật tư, chăm sóc đến thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm.

Mức vốn và thời hạn vay cũng sẽ được bố trí linh hoạt, phù hợp với nhu cầu tái canh, trồng mới và cải tạo vườn cây. Qua đó, khuyến khích người dân tuân thủ quy trình sản xuất thống nhất, từng bước hình thành vùng nguyên liệu cà phê chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của các đơn vị thu mua.

Bên cạnh đó, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Trị sẽ phối hợp với các cấp Hội và ngành chuyên môn hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực quản lý tài chính cho hộ vay và năng lực quản trị cho các hợp tác xã. Các dự án vay vốn sẽ được kết nối với doanh nghiệp, cơ sở chế biến để từng bước thống nhất tiêu chuẩn sản phẩm, phương thức thu mua và tạo đầu ra ổn định cho nông dân.