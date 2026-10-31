Vị Đại sứ Pháp mang trong mình dòng máu Việt và những kỳ vọng ưu tiên cho quan hệ hai nước

Ngày 30-10, tân Đại sứ Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret có buổi gặp gỡ báo chí đầu tiên kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ công tác mới.

Ông nội của Đại sứ Le Bret từng đến Việt Nam làm việc trong bộ máy hành chính của Pháp và gặp bà nội ông, một người phụ nữ Việt Nam.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret trao đổi với báo chí ngày 30-10. Ảnh: Cẩm Anh

“Tôi muốn làm Đại sứ Pháp tại Việt Nam, đương nhiên vì Việt Nam là một đất nước tuyệt vời, nhưng còn vì bố tôi đã được sinh ra ở Việt Nam và bà nội tôi là người Việt Nam”, Đại sứ chia sẻ.

Bố của Đại sứ Le Bret sinh ra và trải qua những năm đầu đời tại Việt Nam, trước khi theo ông nội trở về Pháp để học tập. Bà nội ông không sang Pháp nhưng vẫn duy trì liên lạc với gia đình qua thư từ, kể lại những câu chuyện về Việt Nam. Tuy nhiên, những liên lạc ấy dần gián đoạn trước những thăng trầm của lịch sử.

Với ông Le Bret, nguồn gốc gia đình là cầu nối đặc biệt liên kết ông với Việt Nam, thôi thúc ông như một động lực thú vị trong vai trò phát triển quan hệ Pháp và Việt Nam.

Ấn tượng về người Việt và tăng trưởng kỳ diệu

Sau khoảng một tháng nhận nhiệm vụ, Đại sứ Le Bret dùng hai từ để khái quát những ấn tượng sâu sắc nhất về Việt Nam: Sự hiếu khách và năng động.

Theo ông, hai yếu tố này có mối liên hệ chặt chẽ. Khi một quốc gia tự tin vào bản thân và con đường phát triển của mình, quốc gia đó có thể cởi mở đón tiếp bạn bè quốc tế. Việt Nam đang thể hiện tinh thần ấy thông qua sự nhiệt tình của người dân và sự chủ động mở rộng quan hệ với thế giới.

Đại sứ bày tỏ ấn tượng trước tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam. Ông nhắc đến những thông tin mới được công bố của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về triển vọng thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam, đồng thời nhìn lại chặng đường phát triển từ khi bắt đầu công cuộc Đổi mới.

“Từng là một quốc gia có điểm xuất phát khá thấp, qua quá trình Đổi mới, hiện nay Việt Nam có sự tăng trưởng hết sức mạnh mẽ. Từ lúc GDP chưa đến 30 tỷ USD đến nay, con số đã tăng lên gần gấp 20 lần, hơn 500 tỷ USD - điều mà các chuyên gia gọi là sự kỳ diệu trong tăng trưởng của Việt Nam”, Đại sứ nhận xét.

Theo ông, những số liệu thống kê đã phần nào cho thấy quy mô chuyển đổi của nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ khi trực tiếp đến và trải nghiệm cuộc sống tại đây, ông mới cảm nhận đầy đủ hơn những thay đổi đang diễn ra.

Lần đầu đến Việt Nam vào khoảng 15 năm trước, Đại sứ bày tỏ bất ngờ với những thay đổi rõ rệt trong đời sống đô thị hiện nay, với sự phổ biến của xe máy, ô tô và các dịch vụ taxi hiện đại, trong đó có taxi điện được vận hành thông qua ứng dụng.

Trong khi đó, trải nghiệm trên tuyến đường sắt đô thị số 3 tại Hà Nội gợi cho ông cảm giác đang sử dụng giao thông công cộng ở Paris, London hay Rome.

Điều khiến Đại sứ đánh giá cao hơn cả là khả năng kết hợp giữa hiện đại hóa và bảo tồn bản sắc. Tại Hà Nội, ông có thể tới những cửa hàng hiện đại, đồng thời tham quan các ngôi đền, ngôi chùa truyền thống.

Theo ông, sự phát triển kinh tế cùng niềm tin của người dân vào tương lai đang giúp Việt Nam rộng mở hơn với thế giới, đón chào những người đến du lịch, tìm hiểu văn hóa, hợp tác và đầu tư.

Dù mới chính thức nhận nhiệm vụ khoảng một tháng, ông Le Bret đã có dịp đến nhiều địa phương. Gần đây, ông cùng Bộ trưởng phụ trách Cộng đồng Pháp ngữ, Quan hệ Đối tác quốc tế và người Pháp ở nước ngoài Eléonore Caroit thăm đập thủy điện Hòa Bình tại Phú Thọ.

Ông cũng đến Quy Nhơn thăm một trung tâm giáo dục khoa học, đi thuyền trên dòng sông giữa cảnh quan sen và đồng lúa ở Tam Cốc, Ninh Bình và tham quan chùa Thầy tại Hà Nội.

Ba ưu tiên trong nhiệm kỳ Đại sứ

Đại sứ Le Bret cho biết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao đổi với ông về những ưu tiên trong quan hệ song phương. Trên cơ sở đó, ông cũng xây dựng lộ trình công tác với ba định hướng trọng tâm.

Thứ nhất, phát huy nền tảng quan hệ song phương được xây dựng trong 30 năm qua, đặc biệt thông qua hợp tác giáo dục, đào tạo và giao lưu nhân dân.

Theo Đại sứ, giáo dục và nghiên cứu khoa học tiếp tục là nền tảng quan trọng của quan hệ Việt - Pháp. Hiện có khoảng 7.000 học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập tại Pháp, với trung bình 1.500 sinh viên mới nhập học mỗi năm.

Hai nước cũng đạt nhiều kết quả trong hợp tác đào tạo, với hơn 17.000 sinh viên được đào tạo thông qua các chương trình hợp tác, tập trung vào những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên phát triển như kỹ thuật, quản lý, công nghệ cao, kỹ thuật số và khoa học không gian.

Thứ hai, thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực phục vụ các ưu tiên phát triển của Việt Nam, từ cơ sở hạ tầng, giao thông đến không gian vũ trụ, công nghệ lượng tử và bán dẫn.

Ông nhấn mạnh đây là những lĩnh vực có thể đem lại lợi ích cho cả hai nước, đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu của Pháp tăng cường hiện diện tại Việt Nam.

Thứ ba, củng cố quan hệ với cộng đồng người Pháp gốc Việt, bao gồm những người sinh ra tại Việt Nam và sang Pháp từ lâu, cũng như những người có cha mẹ hoặc ông bà là người Việt Nam.

Theo Đại sứ, cộng đồng này có khoảng 500.000 người, là sợi dây gắn kết quan trọng giữa hai nước. Ông cho biết, cộng đồng người Việt tại Pháp có tỷ lệ người thuộc hai thế hệ sở hữu bằng cấp cao, với 93% người có bằng cấp. Đây là nguồn lực quan trọng cho quan hệ song phương cũng như sự phát triển của Việt Nam.

Trụ cột hợp tác công nghệ - năng lượng xuyên suốt

Trên nền tảng những ưu tiên tổng thể, Đại sứ Le Bret cũng đề cập một loạt lĩnh vực hợp tác cụ thể mà Pháp mong muốn thúc đẩy trong thời gian tới.

Trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và giao thông, Pháp hướng tới tăng cường hợp tác với Việt Nam về hàng không, đường sắt đô thị và vận tải biển.

Tập đoàn Airbus hiện là đối tác hàng đầu trong lĩnh vực hàng không, cung cấp phần lớn đội bay cho các hãng hàng không Việt Nam. Pháp cam kết hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ bàn giao các đơn đặt hàng máy bay mới cho Việt Nam.

Trong lĩnh vực đường sắt đô thị, Tập đoàn Alstom hợp tác cung cấp 200 đoàn tàu metro cùng các hệ thống kỹ thuật hiện đại cho những tuyến đường sắt đô thị. Trong khi đó, tập đoàn hàng hải CMA CGM chuẩn bị đưa vào vận hành dòng sà lan điện kết nối các địa phương.

Đối với đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ, hai nước đang thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao.

Hai bên cũng có tiềm năng hợp tác sâu rộng hơn nữa về vệ tinh viễn thám, nghiên cứu, phát triển phần mềm và ứng dụng máy tính lượng tử, cũng như khoáng sản thiết yếu và đất hiếm.

Về năng lượng, Đại sứ khẳng định Pháp cam kết đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Quan hệ đối tác chuyển dịch năng lượng bình đẳng (JETP). Pháp cũng cam kết cung cấp nguồn vốn cho các dự án phát triển năng lượng tái tạo, gồm điện gió và điện mặt trời, đồng thời hiện đại hóa, nâng cấp hệ thống lưới điện tại Việt Nam.

Hai bên cũng khởi động chương trình hợp tác văn hóa kéo dài 4 năm, gồm 40 dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, múa, sân khấu, nhiếp ảnh, đồng thời mở rộng hợp tác trực tiếp giữa các địa phương của Việt Nam và Pháp.