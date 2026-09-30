VH-92A Patriot của Tổng thống Mỹ mạnh đến đâu so với trực thăng dân dụng S-92?

Thoạt nhìn, trực thăng VH-92A Patriot và S-92 dân dụng của Sikorsky có nhiều điểm tương đồng. Đây không phải sự trùng hợp.

Trực thăng VH-92A được phát triển trực tiếp từ nền tảng S-92 đã được Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) chứng nhận. Sau đó, Sikorsky tích hợp các hệ thống do chính phủ Mỹ yêu cầu để biến chiếc trực thăng dân dụng thành phương tiện phục vụ Tổng thống.

VH-92A sử dụng 2 động cơ turbine khí General Electric CT7-8A6. Máy bay có trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 12,6 tấn, dài khoảng 21 m và cao 5,5 m.

Phi hành đoàn gồm 2 phi công, một nhân viên vận hành hệ thống liên lạc, một trưởng khoang cùng tối đa 14 hành khách..

Điểm khác biệt lớn không nằm ở việc VH-92A có hình dáng lớn hơn S-92, mà ở những gì được tích hợp bên trong.

Hải quân Mỹ cho biết VH-92A có hệ thống liên lạc nhiệm vụ nâng cao và khoang nội thất dành cho lãnh đạo cấp cao.

Hệ thống liên lạc có khả năng thực hiện đồng thời liên lạc thoại và dữ liệu ở cả cự ly ngắn và dài, với các kênh bảo mật và không bảo mật.

VH-92A cũng được thiết kế để hoạt động ở nhiều địa điểm khác nhau, từ bãi cỏ phía nam Nhà Trắng, sân bay dân dụng, căn cứ quân sự đến tàu hải quân và những khu vực hạ cánh dã chiến.

Máy bay còn có thể được vận chuyển tới khu vực xa bằng một chiếc máy bay vận tải C-17 của không quân Mỹ.

Chính vì vậy, VH-92A không đơn thuần là S-92 được đổi nội thất. Đây là một nền tảng hàng không dân dụng được cải biến thành phương tiện quân sự chuyên dụng, với trọng tâm nằm ở khả năng liên lạc, độ sẵn sàng và yêu cầu đặc biệt của nhiệm vụ tổng thống.

Mỹ đặt mục tiêu VH-92A có hiệu suất và tải trọng tốt hơn đội trực thăng VH-3D và VH-60N cũ.

Chương trình gồm 23 chiếc, trong đó 21 chiếc dành cho hoạt động và 2 chiếc phục vụ thử nghiệm. Chiếc cuối cùng được bàn giao vào tháng 8/2024.

Vì thế, nếu S-92 là một trực thăng vận tải dân dụng hiện đại, thì VH-92A có thể xem là phiên bản được "may đo" cho một nhiệm vụ đặc biệt: đưa Tổng thống Mỹ di chuyển trên không mà vẫn duy trì khả năng chỉ huy và liên lạc.